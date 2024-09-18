Hayallerin Error Vermesinden Okuduğunu Anlamayanlara Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Hayallerin Error Vermesinden Okuduğunu Anlamayanlara Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Çarşamba gününün Twitter (X) gündemine göz atalım.
İyi eğlenceler 🚀
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Başlayalım!
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Çoğuna vize çıkmaz zaten.
👇
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Olur öyle...
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Sudan ucuz dedikleri...
Çağımızın vebası...
Yarın tekrar görüşmek üzere 👋
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