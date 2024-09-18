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Hayallerin Error Vermesinden Okuduğunu Anlamayanlara Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Hayallerin Error Vermesinden Okuduğunu Anlamayanlara Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
18.09.2024 - 19:41

Çarşamba gününün Twitter (X) gündemine göz atalım.

İyi eğlenceler 🚀

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Başlayalım!

Başlayalım!
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Çoğuna vize çıkmaz zaten.

Çoğuna vize çıkmaz zaten.
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Olur öyle...

Olur öyle...
twitter.com
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Sudan ucuz dedikleri...

Sudan ucuz dedikleri...
twitter.com

Çağımızın vebası...

Çağımızın vebası...
twitter.com

Yarın tekrar görüşmek üzere 👋

Yarın tekrar görüşmek üzere 👋
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Bu içerikler de tam senlik 👍

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