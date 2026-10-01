İlk 20 Ödülü Kapıyor: ViDio Challenge’da Toplam 150.000 TL’lik Ödül Havuzu Seni Bekliyor!
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Onedio'nun dikey video platformu ViDio boyut atladı! Yeni formatla birlikte daha çok ama daha basit challenge'lar, daha çok kazanan ve tam 150.000 TL’lik dev bir ödül havuzu geldi. Üstelik ne pahalı kameralara ne de yüzünü göstermeye ihtiyacın var, elindeki telefon ve anlatacak bir hikayen olması yeterli!
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"Ben video çekemem ki" diyorsan, bu ViDio Challenge için geçerli değilé
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Kazanma şansı çok yüksek, tam 150.000 TL'lik ödül havuzu seni bekliyor!
Nasıl katılacaksın?
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