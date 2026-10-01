İlk 20 Ödülü Kapıyor: ViDio Challenge’da Toplam 150.000 TL’lik Ödül Havuzu Seni Bekliyor!

'Ne ışığım var ne kurgu biliyorum, hem kameraya da yüzümü gösteremem...' diyorsan derin bir nefes al, çünkü ViDio Challenge’ın yeni formatında profesyonel prodüksiyonlara yer yok!

Yüzünü göstermek istemiyor musun? Gösterme!

Bir ekran kaydının üzerine konuşabilirsin,

Fotoğrafların veya çektiğin bir görüntünün arkasına sesini ekleyebilirsin,

Sadece objeleri, anları ya da gününü kaydedebilirsin.

Burada en iyi kameralara değil senin samimi anlatımına, fikrine ve yaratıcılığına bakılıyor. En çok beğeniyi alanlar kazanıyor.

Elindeki telefonun kamerasını açıp en fazla 1 dakikanı ayırman fazlasıyla yeterli!