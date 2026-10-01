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İlk 20 Ödülü Kapıyor: ViDio Challenge’da Toplam 150.000 TL’lik Ödül Havuzu Seni Bekliyor!

İlk 20 Ödülü Kapıyor: ViDio Challenge’da Toplam 150.000 TL’lik Ödül Havuzu Seni Bekliyor!

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Onedio Content - Onedio Editörü
01.10.2026 - 13:14
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Onedio'nun dikey video platformu ViDio boyut atladı! Yeni formatla birlikte daha çok ama daha basit challenge'lar, daha çok kazanan ve tam 150.000 TL’lik dev bir ödül havuzu geldi. Üstelik ne pahalı kameralara ne de yüzünü göstermeye ihtiyacın var, elindeki telefon ve anlatacak bir hikayen olması yeterli!

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"Ben video çekemem ki" diyorsan, bu ViDio Challenge için geçerli değilé

"Ben video çekemem ki" diyorsan, bu ViDio Challenge için geçerli değilé

'Ne ışığım var ne kurgu biliyorum, hem kameraya da yüzümü gösteremem...' diyorsan derin bir nefes al, çünkü ViDio Challenge’ın yeni formatında profesyonel prodüksiyonlara yer yok!

Yüzünü göstermek istemiyor musun? Gösterme!

  • Bir ekran kaydının üzerine konuşabilirsin,

  • Fotoğrafların veya çektiğin bir görüntünün arkasına sesini ekleyebilirsin,

  • Sadece objeleri, anları ya da gününü kaydedebilirsin.

Burada en iyi kameralara değil senin samimi anlatımına, fikrine ve yaratıcılığına bakılıyor. En çok beğeniyi alanlar kazanıyor. 

Elindeki telefonun kamerasını açıp en fazla 1 dakikanı ayırman fazlasıyla yeterli!

Kazanma şansı çok yüksek, tam 150.000 TL'lik ödül havuzu seni bekliyor!

Kazanma şansı çok yüksek, tam 150.000 TL'lik ödül havuzu seni bekliyor!

Yeni formatın en heyecan verici tarafı da artık kazanma şansının çok daha yüksek olması! Tüm videolar tek bir büyük ligde yarışıyor ve ilk 20 kişiye toplam 150.000 TL ödül dağıtılıyor.

Ödül Dağılımı:

  • 1. Sıra: 40.000 TL

  • 2. Sıra: 25.000 TL

  • 3. Sıra: 15.000 TL

  • 4. ve 5. Sıra: 7.500'er TL

  • 6. - 10. Sıra Arası: 5.000'er TL

  • 11. - 20. Sıra Arası: 3.000'er TL

Sıralama ise hem topluluğun beğenileri hem de jüri değerlendirmesiyle şekilleniyor. Üstelik dereceye giren ve öne çıkan videolar, Onedio’nun milyonlarca takipçili ana hesaplarında paylaşılarak anında viral olma fırsatı yakalıyor!

Nasıl katılacaksın?

Nasıl katılacaksın?

Çoook kolay, adım adım anlatalım!

Uygulamayı aç: Onedio mobil uygulamasına gir ve ViDio kısmına tıkla.

Challenge’ını seç: Gündemden mizaha, günlük hayattan ipuçlarına kadar sana en uygun challenge'ı seç.

Not: Sürekli yeni challenge'lar ekleniyor, yani ilgini çekecek bir başlık mutlaka var!

1 dakikalık videonu çek ve yükle: Konuş, anlat, eğlen! Hazırladığın videoyu gönder ve yarıştaki yerini al.

Yarışma başladı, ödül havuzu hazır! Hadi gel, sen de sadece bir dakikanı ayırarak videonu çek, ViDio'ya yükle!

İhtiyacın olan tüm bilgiler ViDio Challenge sayfasında mevcut. Hemen Onedio'da Keşfet!

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