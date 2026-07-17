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Kredi Kartı Borçları X'i Salladı: Bu Kez Milyonluk Ekstreler Yarıştı

Kredi Kartı Borçları X'i Salladı: Bu Kez Milyonluk Ekstreler Yarıştı

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
17.07.2026 - 14:11
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X'te bir kullanıcının 'Bakın nefes alamıyorum. 3-4 milyon borcu olan insanlar nasıl yaşıyor?' notuyla yaptığı kredi kartı borcu paylaşımı kısa sürede viral oldu. Ardından binlerce kullanıcı kendi güncel borcunun ekran görüntüsünü paylaştı. Haliyle milyonluk ekstreler ve birbirinden komik yorumlar da sosyal medyanın gündemine oturdu.

Gelin bakalım, kim daha borçlu?

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Her şey X'te yapılan bu paylaşımla başladı. 👇

Her şey X'te yapılan bu paylaşımla başladı. 👇
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X'te @ohnomelo_ kullanıcı adlı kişinin 12.649 TL ve 66 kuruşluk borcu, borçlu goygoycuların diline dolandı. Kimi birkaç bin liralık borcunu paylaşırken, kimi yüz binlerce hatta milyonlarca liralık kredi kartı ekstrelerini yayımladı. 

Akımın en dikkat çeken yanı ise paylaşımların altındaki mizahi yorumlar oldu. Hadi, sosyal medyanın yorumlarına da birlikte göz atalım.

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"Bizim 6 milyon borçla her sabah güne başlayış"👇

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"Sadece şu kadar borcumuz olsaydı bizim hayat kalitesi"👇

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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