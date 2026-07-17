Kredi Kartı Borçları X'i Salladı: Bu Kez Milyonluk Ekstreler Yarıştı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
X'te bir kullanıcının 'Bakın nefes alamıyorum. 3-4 milyon borcu olan insanlar nasıl yaşıyor?' notuyla yaptığı kredi kartı borcu paylaşımı kısa sürede viral oldu. Ardından binlerce kullanıcı kendi güncel borcunun ekran görüntüsünü paylaştı. Haliyle milyonluk ekstreler ve birbirinden komik yorumlar da sosyal medyanın gündemine oturdu.
Gelin bakalım, kim daha borçlu?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Her şey X'te yapılan bu paylaşımla başladı. 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
"Bizim 6 milyon borçla her sabah güne başlayış"👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
"Sadece şu kadar borcumuz olsaydı bizim hayat kalitesi"👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın