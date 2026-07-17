Kredi Kartı Borçları X'i Salladı: Bu Kez Milyonluk Ekstreler Yarıştı

X'te @ohnomelo_ kullanıcı adlı kişinin 12.649 TL ve 66 kuruşluk borcu, borçlu goygoycuların diline dolandı. Kimi birkaç bin liralık borcunu paylaşırken, kimi yüz binlerce hatta milyonlarca liralık kredi kartı ekstrelerini yayımladı.

Akımın en dikkat çeken yanı ise paylaşımların altındaki mizahi yorumlar oldu. Hadi, sosyal medyanın yorumlarına da birlikte göz atalım.