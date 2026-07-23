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"En Avantajlı Kredi Kartı Hangisi?" Krizi Bitiyor: Kredi Kartı ile Bir Ayda En Fazla Ne Kadar Kazanılabilir?

"En Avantajlı Kredi Kartı Hangisi?" Krizi Bitiyor: Kredi Kartı ile Bir Ayda En Fazla Ne Kadar Kazanılabilir?

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Onedio Content - Onedio Editörü
23.07.2026 - 12:32
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Kredi kartı kampanyaları arasında kaybolmadan, günlük ve büyük harcamalarınızı nasıl devasa puanlara dönüştürebileceğinizi güncel verilerle masaya yatırıyoruz.

Tatilde, markette, ev dizerken ya da yurt dışına çıkarken yaptığınız harcamalarla sadece bir ay içinde binlerce lira değerinde puan kazanmak çok olası; Türkiye İş Bankası Maximum Kart’ın güncel kampanyalarını bir araya getirdiğinizde elde edeceğiniz MaxiPuan kazancı, aylık bütçenizi ciddi anlamda rahatlatacak seviyelere ulaşıyor.

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Market sepetini doldururken, uçak bileti alırken ya da telefonu yenilerken hepimizin aklında o malum soru var: Hangisi daha avantajlı? İnternette dolaşan soyut rakamlardan sıyrılıp, sadece somut verilere odaklandığımızda karşımıza çok net bir tablo çıkıyor. Türkiye İş Bankası Maximum Kart, alışverişin neredeyse her kaleminde sana geri dönüş sağlıyor çünkü farklı kategorilerdeki Maximum kampanyaları birbirini destekleyecek şekilde kurgulanmış. Tatil bütçenden artan MaxiPuan'ları, Pazarama üzerinden yapacağın online bir market alışverişinde veya akaryakıt alımında anında kullanabiliyorsun.

Bir Ayda Kredi Kartından Ne Kadar Kazanılıyor?

Senin için en çok kazandıran Türkiye İş Bankası Maximum Kart kampanyalarını tek bir tabloda topladık. Rakamlar tamamen Maximum Dünyası'nın güncel verilerinden alınmıştır.

Sadece bir ay içinde yeni evini dizip, yaz tatilini ETS üzerinden organize ettiğini ve rutin aylık market harcamalarını yaptığını düşün. Yukarıdaki tabloya göre Türkiye İş Bankası Maximum Kart'ın sadece birkaç ana kampanyasını aynı ay içinde değerlendirdiğinde toplam kazanım fırsatı inanılmaz rakamlara ulaşıyor. Toplamda ise 30.000 TL’yi aşan MaxiPuan kazanabiliyorsun.

Farklı Beklentilere Göre Maximum Fırsatları

Farklı Beklentilere Göre Maximum Fırsatları

Tatil ve Seyahat Tutkunları İçin

Sık uçan, yeni yerler keşfetmeyi seven ve sık sık otel rezervasyonu yapan biriysen Maximum Kart senin için adeta bir kumbara görevi görüyor çünkü uçak bileti alımlarından tutun, araç kiralamaya ve konaklamaya kadar her adımda ciddi puan biriktirebiliyorsun. Yurt dışına çıktığında Duty Free harcamalarından ve yurt dışı alışverişlerinden bile 2.000 TL'ye varan ekstra MaxiPuan alıyorsun.

Evini Yenileyenler ve Aileler

Evdeki çamaşır makinesi bozuldu veya yeni bir yemek masası almak istiyorsun. Mobilya ve beyaz eşya harcamalarını Maximum ile yaptığında, sadece bu iki kategoriden 5.000 TL'ye yakın MaxiPuan toparlayarak ailenin o ayki büyük pazar alışverişini veya okul/kırtasiye masrafını doğrudan bu puanlarla karşılayabilirsin.

Teknolojiden Kopamayan E-Ticaret Severler

'Ben mağaza gezmem, her şeyi telefondan hallederim' diyorsan da sistem senin yanında. Amazon.com.tr, Samsung.com, Pazarama ve Hepsiburada gibi büyük platformlarda hem taksit imkanlarından yararlanıyor hem de e-ticaret harcamalarından ekstra 1.000 TL'ye varan MaxiPuan kazanma şansını yakalıyorsun.

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Kimler İçin Uygun Değil?

Kimler İçin Uygun Değil?

Kredi kartı kampanyalarını telefondan takip etmeyi, alışverişlerini belirli tarihler veya sektörler arasına denk getirmeyi sevmeyen, tamamen anlık ve hesapsız harcama yapan biriysen, bu tür planlı kazanım yapıları sana biraz yorucu gelebilir. Maksimum bütçe faydası sağlamak, kampanya detaylarına göz atmayı ve Maximum Mobil uygulaması üzerinden ilgili fırsatlara katıl butonuna tıklamayı gerektiriyor.

25.Yıla özel süprizler ve fırsatlar Maksimum’da!

25.Yıla özel süprizler ve fırsatlar Maksimum’da!

25.Yılında bol bol MaxiPuan Maximum’da!

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