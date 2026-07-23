"En Avantajlı Kredi Kartı Hangisi?" Krizi Bitiyor: Kredi Kartı ile Bir Ayda En Fazla Ne Kadar Kazanılabilir?

Tatil ve Seyahat Tutkunları İçin

Sık uçan, yeni yerler keşfetmeyi seven ve sık sık otel rezervasyonu yapan biriysen Maximum Kart senin için adeta bir kumbara görevi görüyor çünkü uçak bileti alımlarından tutun, araç kiralamaya ve konaklamaya kadar her adımda ciddi puan biriktirebiliyorsun. Yurt dışına çıktığında Duty Free harcamalarından ve yurt dışı alışverişlerinden bile 2.000 TL'ye varan ekstra MaxiPuan alıyorsun.

Evini Yenileyenler ve Aileler

Evdeki çamaşır makinesi bozuldu veya yeni bir yemek masası almak istiyorsun. Mobilya ve beyaz eşya harcamalarını Maximum ile yaptığında, sadece bu iki kategoriden 5.000 TL'ye yakın MaxiPuan toparlayarak ailenin o ayki büyük pazar alışverişini veya okul/kırtasiye masrafını doğrudan bu puanlarla karşılayabilirsin.

Teknolojiden Kopamayan E-Ticaret Severler

'Ben mağaza gezmem, her şeyi telefondan hallederim' diyorsan da sistem senin yanında. Amazon.com.tr, Samsung.com, Pazarama ve Hepsiburada gibi büyük platformlarda hem taksit imkanlarından yararlanıyor hem de e-ticaret harcamalarından ekstra 1.000 TL'ye varan MaxiPuan kazanma şansını yakalıyorsun.