"En Avantajlı Kredi Kartı Hangisi?" Krizi Bitiyor: Kredi Kartı ile Bir Ayda En Fazla Ne Kadar Kazanılabilir?
Kredi kartı kampanyaları arasında kaybolmadan, günlük ve büyük harcamalarınızı nasıl devasa puanlara dönüştürebileceğinizi güncel verilerle masaya yatırıyoruz.
Tatilde, markette, ev dizerken ya da yurt dışına çıkarken yaptığınız harcamalarla sadece bir ay içinde binlerce lira değerinde puan kazanmak çok olası; Türkiye İş Bankası Maximum Kart’ın güncel kampanyalarını bir araya getirdiğinizde elde edeceğiniz MaxiPuan kazancı, aylık bütçenizi ciddi anlamda rahatlatacak seviyelere ulaşıyor.
Bir Ayda Kredi Kartından Ne Kadar Kazanılıyor?
Senin için en çok kazandıran Türkiye İş Bankası Maximum Kart kampanyalarını tek bir tabloda topladık. Rakamlar tamamen Maximum Dünyası'nın güncel verilerinden alınmıştır.
Sadece bir ay içinde yeni evini dizip, yaz tatilini ETS üzerinden organize ettiğini ve rutin aylık market harcamalarını yaptığını düşün. Yukarıdaki tabloya göre Türkiye İş Bankası Maximum Kart'ın sadece birkaç ana kampanyasını aynı ay içinde değerlendirdiğinde toplam kazanım fırsatı inanılmaz rakamlara ulaşıyor. Toplamda ise 30.000 TL’yi aşan MaxiPuan kazanabiliyorsun.
Farklı Beklentilere Göre Maximum Fırsatları
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