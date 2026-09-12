Kredi kartı limitleri düşecek mi? BDDK'dan yanıt geldi.

Sosyal medyada ve bazı haber kaynaklarında dolaşan iddialara göre bankalar, kredi kartı limiti belirlerken artık yalnızca müşterinin beyan ettiği gelire değil; Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kayıtlarındaki gerçek gelir bilgisine, Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi'ndeki kredi ve borç verilerine bakacaktı. İddiaya göre geliriyle kart limiti arasında belirgin fark bulunan, özellikle yüksek limitli kart sahiplerinin limitleri yeniden değerlendirmeye alınacaktı.

Bu iddiaların tamamen havadan ortaya çıkmadığı da bir gerçek: BDDK, yılın ilk aylarında kredi kartı limitlerine ilişkin bir düzenleme üzerinde çalışıldığını açıklamıştı. Ancak süreç o tarihten bu yana bankalar ve ilgili kamu kurumlarıyla yürütülen teknik ve idari çalışma aşamasında kalmış, resmi bir karara dönüşmemişti.