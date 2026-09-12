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Kredi Kartı Limitleri Düşecek mi? BDDK'dan Yanıt Geldi

Kredi Kartı Limitleri Düşecek mi? BDDK'dan Yanıt Geldi

Kredi Kartı
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
12.09.2026 - 12:27
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Kredi kartı kullanan milyonlarca kişiyi doğrudan ilgilendiren bir iddia günlerdir gündemde: Bankaların artık müşterinin beyan ettiği gelire değil, gerçek gelire ve borç yüküne bakarak limit belirleyeceği, yüksek limitli kartların ise yeniden gözden geçirileceği öne sürülüyordu. Konuya ilişkin merakla beklenen açıklama BDDK'dan geldi. Kurum, söz konusu düzenlemeye ilişkin şu ana kadar alınmış yeni bir karar bulunmadığını duyurdu.

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Kredi kartlarında gerçek gelire göre limit iddiası.

Kredi kartlarında gerçek gelire göre limit iddiası.

Sosyal medyada ve bazı haber kaynaklarında dolaşan iddialara göre bankalar, kredi kartı limiti belirlerken artık yalnızca müşterinin beyan ettiği gelire değil; Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kayıtlarındaki gerçek gelir bilgisine, Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi'ndeki kredi ve borç verilerine bakacaktı. İddiaya göre geliriyle kart limiti arasında belirgin fark bulunan, özellikle yüksek limitli kart sahiplerinin limitleri yeniden değerlendirmeye alınacaktı.

Bu iddiaların tamamen havadan ortaya çıkmadığı da bir gerçek: BDDK, yılın ilk aylarında kredi kartı limitlerine ilişkin bir düzenleme üzerinde çalışıldığını açıklamıştı. Ancak süreç o tarihten bu yana bankalar ve ilgili kamu kurumlarıyla yürütülen teknik ve idari çalışma aşamasında kalmış, resmi bir karara dönüşmemişti.

Kredi kartı limitleri düşecek mi? BDDK'dan yanıt geldi.

Kredi kartı limitleri düşecek mi? BDDK'dan yanıt geldi.

Konuya ilişkin net açıklama BDDK'dan geldi. Kurum yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: 'Kredi kartı limitlerine ilişkin düzenlemeler çerçevesinde; bankalar ve ilgili kamu kurumlarıyla iş birliği içerisinde yürütülen teknik ve idari çalışmalar devam etmektedir. Mevcut durum itibarıyla, söz konusu düzenlemelere ilişkin alınmış yeni bir karar bulunmamaktadır.'

Sektör kaynakları da iddiaların asılsız olduğunu, bu tür söylentilerin belirli aralıklarla gündeme gelip yeniden gündemden düştüğünü belirtiyor. Uzmanlara göre gerçek bir düzenlemenin devreye girmesi için BDDK'nın önce bir taslak metin yayınlaması ve sektörden görüş alması gerekiyor; bu adımların hiçbiri şu ana kadar atılmadı. Dolayısıyla kredi kartı sahiplerinin limitlerinde şimdilik resmî bir değişiklik söz konusu değil.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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