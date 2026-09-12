Kredi Kartı Limitleri Düşecek mi? BDDK'dan Yanıt Geldi
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Kredi kartı kullanan milyonlarca kişiyi doğrudan ilgilendiren bir iddia günlerdir gündemde: Bankaların artık müşterinin beyan ettiği gelire değil, gerçek gelire ve borç yüküne bakarak limit belirleyeceği, yüksek limitli kartların ise yeniden gözden geçirileceği öne sürülüyordu. Konuya ilişkin merakla beklenen açıklama BDDK'dan geldi. Kurum, söz konusu düzenlemeye ilişkin şu ana kadar alınmış yeni bir karar bulunmadığını duyurdu.
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Kredi kartlarında gerçek gelire göre limit iddiası.
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Kredi kartı limitleri düşecek mi? BDDK'dan yanıt geldi.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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