"Kendi Evime Giremiyorum": 9 Aylık Evli Gökhan, Eşinden Gördüğü Şiddeti Esra Erol'da Anlattı
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Esra Erol’un ATV’deki programına katılan 9 aylık evli Gökhan, eşi Ayşe tarafından sık sık şiddet gördüğünü iddia etti. Eşinin kendisine saldırdığını öne süren Gökhan, kendi evine giremediğini, Ayşe’nin ise ailesiyle birlikte o evde yaşadığını söyledi. “Şiddet gören erkeklerimiz nerede?” diye soran Gökhan, Esra Erol’dan yardım istedi.
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9 aylık evli Gökhan, eşi Ayşe'den şiddet gördüğünü iddia ederek Esra Erol'dan yardım istedi.
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"Toksik ilişkimizi tutkulu zannediyordum" diyen Gökhan, evine giremediğini söyledi.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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