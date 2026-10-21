"Kendi Evime Giremiyorum": 9 Aylık Evli Gökhan, Eşinden Gördüğü Şiddeti Esra Erol'da Anlattı

Evliliğini anlatan Gökhan'ın sözleri dikkat çekti:

'Karım Ayşe'yle toksik ilişkimizi tutkulu zannediyordum. Evde yemekleri ben yapıyordum, yaptığım yemekleri bile yemiyordu. Kazandığı parayı ailesine veriyordu.'

Gökhan'ın anlattıkları bununla da sınırlı kalmadı. Eşinin kendisine saldırdığını öne süren Gökhan, şu an kendi evine giremediğini, Ayşe'nin ise ailesiyle birlikte o evde yaşadığını söyledi:

'Bana saldırdı, kendi evime giremiyorum. Ailesiyle benim evimde yaşıyor.'

Canlı yayında eşine seslenen Gökhan, kararını da açıkladı: 'Ayşe, bir an önce boşanalım, senden kurtulmak istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nde sadece kadınlar değil, erkekler de şiddet görüyor. Erkeklerimiz sessiz kalıyor. Şiddet gören erkeklerimiz nerede? Erkeklerin sesini duyurmaya geldim.'