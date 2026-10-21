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"Kendi Evime Giremiyorum": 9 Aylık Evli Gökhan, Eşinden Gördüğü Şiddeti Esra Erol'da Anlattı

"Kendi Evime Giremiyorum": 9 Aylık Evli Gökhan, Eşinden Gördüğü Şiddeti Esra Erol'da Anlattı

Atv Esra Erol Şiddet
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
21.10.2026 - 11:18
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Esra Erol’un ATV’deki programına katılan 9 aylık evli Gökhan, eşi Ayşe tarafından sık sık şiddet gördüğünü iddia etti. Eşinin kendisine saldırdığını öne süren Gökhan, kendi evine giremediğini, Ayşe’nin ise ailesiyle birlikte o evde yaşadığını söyledi. “Şiddet gören erkeklerimiz nerede?” diye soran Gökhan, Esra Erol’dan yardım istedi.

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9 aylık evli Gökhan, eşi Ayşe'den şiddet gördüğünü iddia ederek Esra Erol'dan yardım istedi.

9 aylık evli Gökhan, eşi Ayşe'den şiddet gördüğünü iddia ederek Esra Erol'dan yardım istedi.

Esra Erol'da bu kez kayıp bir yakınını arayan ya da evden kaçan bir genç değil, eşinden şikâyetçi olan bir erkek ekrana çıktı. 9 aydır evli olan Gökhan, eşi Ayşe tarafından sık sık şiddet gördüğünü iddia etti ve Esra Erol'dan yardım istedi. Gökhan, yaşadıklarını anlatırken yalnızca kendi hikâyesini değil, şiddet gördüğü hâlde sesini çıkaramayan erkekleri de gündeme taşıdı.

"Toksik ilişkimizi tutkulu zannediyordum" diyen Gökhan, evine giremediğini söyledi.

"Toksik ilişkimizi tutkulu zannediyordum" diyen Gökhan, evine giremediğini söyledi.

Evliliğini anlatan Gökhan'ın sözleri dikkat çekti:

'Karım Ayşe'yle toksik ilişkimizi tutkulu zannediyordum. Evde yemekleri ben yapıyordum, yaptığım yemekleri bile yemiyordu. Kazandığı parayı ailesine veriyordu.'

Gökhan'ın anlattıkları bununla da sınırlı kalmadı. Eşinin kendisine saldırdığını öne süren Gökhan, şu an kendi evine giremediğini, Ayşe'nin ise ailesiyle birlikte o evde yaşadığını söyledi:

'Bana saldırdı, kendi evime giremiyorum. Ailesiyle benim evimde yaşıyor.'

Canlı yayında eşine seslenen Gökhan, kararını da açıkladı: 'Ayşe, bir an önce boşanalım, senden kurtulmak istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nde sadece kadınlar değil, erkekler de şiddet görüyor. Erkeklerimiz sessiz kalıyor. Şiddet gören erkeklerimiz nerede? Erkeklerin sesini duyurmaya geldim.'

Buradan izleyebilirsiniz:

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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