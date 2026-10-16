article/comments
article/share
Haberler
TV
Esra Erol'un Elindeki Dosya Sayısı Ortaya Çıktı: Programa Özel Yazılımda 20 Bin Başvuru Var

Esra Erol'un Elindeki Dosya Sayısı Ortaya Çıktı: Programa Özel Yazılımda 20 Bin Başvuru Var

Atv Esra Erol
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
16.10.2026 - 17:55
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Esra Erol, gündüz kuşağında dikkat çekici bir yeniliğe imza attı. ATV'de hafta içi her gün 16.00'da canlı yayınlanan Esra Erol'da, kayıp yakınını arayanların, boşanma ve velayet sürecinde destek isteyenlerin ilk başvurduğu adreslerden biri. Erol, programa her gün ulaşan yoğun başvuruları daha verimli yönetebilmek için dijital bir altyapıya yatırım yaptıklarını açıkladı.

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Esra Erol, programa başvuranlar için özel bir yazılım yaptırdığını ve veri tabanında şu an 20 bin başvuru bulunduğunu açıkladı

Esra Erol, programa başvuranlar için özel bir yazılım yaptırdığını ve veri tabanında şu an 20 bin başvuru bulunduğunu açıkladı

Canlı yayında yaptığı açıklamada konuşan Esra Erol, programın kamera arkasında yürüyen çalışmaya dair merak edilen bir ayrıntıyı paylaştı. 'Ben bir yazılım yaptırdım' diyen Erol, sistemin nasıl işlediğini şu sözlerle özetledi: 'Programa başvuruda bulunanların bir veri tabanı var. Şu an 20 bin başvuru var.'

Rakam kısa sürede dikkat çekti. Üstelik bu sayı, programa ulaşmak için kapıyı çalan binlerce kişinin hikâyesini tek bir sistemde bir araya getiriyor.

Kayıp, boşanma ve velayet başvuruları artık yazılım üzerinden sınıflandırılıp analiz ediliyor

Kayıp, boşanma ve velayet başvuruları artık yazılım üzerinden sınıflandırılıp analiz ediliyor

Sistem, gelen başvuruları konularına göre ayırıyor. 'Boşanma, velayet, kayıp gibi her türlü konularda veriler analiz ediliyor' sözleriyle sistemin kapsamını anlatan Erol'a göre, benzer konulardaki dosyalar artık tek bir çatı altında toplanıyor.

Yazılımla geçmiş vakalar arasındaki bağlantıların daha kolay tespit edilmesi ve araştırma sürecinin hızlanması amaçlanıyor. Yani yıllar önce programa ulaşan bir başvuru, bugün gelen yeni bir dosyayla ilişkiliyse bu bağlantının gözden kaçmaması hedefleniyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın