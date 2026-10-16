Esra Erol'un Elindeki Dosya Sayısı Ortaya Çıktı: Programa Özel Yazılımda 20 Bin Başvuru Var

Canlı yayında yaptığı açıklamada konuşan Esra Erol, programın kamera arkasında yürüyen çalışmaya dair merak edilen bir ayrıntıyı paylaştı. 'Ben bir yazılım yaptırdım' diyen Erol, sistemin nasıl işlediğini şu sözlerle özetledi: 'Programa başvuruda bulunanların bir veri tabanı var. Şu an 20 bin başvuru var.'

Rakam kısa sürede dikkat çekti. Üstelik bu sayı, programa ulaşmak için kapıyı çalan binlerce kişinin hikâyesini tek bir sistemde bir araya getiriyor.