Esra Erol'un Elindeki Dosya Sayısı Ortaya Çıktı: Programa Özel Yazılımda 20 Bin Başvuru Var
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Esra Erol, gündüz kuşağında dikkat çekici bir yeniliğe imza attı. ATV'de hafta içi her gün 16.00'da canlı yayınlanan Esra Erol'da, kayıp yakınını arayanların, boşanma ve velayet sürecinde destek isteyenlerin ilk başvurduğu adreslerden biri. Erol, programa her gün ulaşan yoğun başvuruları daha verimli yönetebilmek için dijital bir altyapıya yatırım yaptıklarını açıkladı.
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Esra Erol, programa başvuranlar için özel bir yazılım yaptırdığını ve veri tabanında şu an 20 bin başvuru bulunduğunu açıkladı
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Kayıp, boşanma ve velayet başvuruları artık yazılım üzerinden sınıflandırılıp analiz ediliyor
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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