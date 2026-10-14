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Beşiktaş Vlahovic'in Hoffenheim Maçı Kadrosuna Alınmadığını Duyurdu

Beşiktaş Vlahovic'in Hoffenheim Maçı Kadrosuna Alınmadığını Duyurdu

Kuzey Soydan
Kuzey Soydan - Spor Editörü
14.10.2026 - 14:42
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Hoffenheim deplasmanında oynayacağı maçın kamp kadrosunu açıkladı ve listede golcü Dusan Vlahovic'in adı yer almadı. Kulübün resmi açıklamasına göre Sırp futbolcuya viral gastroenterit tanısı kondu, tedavisi sağlık ekibi tarafından sürdürülüyor ve bu nedenle Hoffenheim maçı kadrosuna dahil edilmedi. Siyah-beyazlılar, lig aşamasının ilk haftasında sahasında Marsilya'yı 4-1 yenerek Avrupa'ya galibiyetle başlamıştı. Almanya'da oynanacak ikinci hafta maçı perşembe günü Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak. Birgün'ün haberine göre tedavisi İstanbul'da devam edecek olan Vlahovic'in yerine Oh Hyeon-gyu'nun ilk 11'de başlaması bekleniyor.

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Beşiktaş, Vlahovic'e viral gastroenterit tanısı konduğunu duyurdu.

Beşiktaş, Vlahovic'e viral gastroenterit tanısı konduğunu duyurdu.

Beşiktaş'ın resmi açıklamasında Vlahovic'e viral gastroenterit tanısı konduğu, oyuncunun tedavisinin kulübün sağlık ekibi tarafından sürdürüldüğü ve bu nedenle Hoffenheim maçı kadrosuna dahil edilmediği belirtildi. Viral gastroenterit, mide ve bağırsakları etkileyen viral bir enfeksiyon olarak biliniyor. Açıklamada oyuncunun ne zaman sahalara dönebileceğine dair bir bilgi yer almadı.

Birgün'ün haberine göre Vlahovic'in tedavisi İstanbul'da devam edecek. Aynı haberde, Vaclav Cerny'nin pazar günü oynanan Kocaelispor maçında sakatlandığı ve bu nedenle onun da Almanya kafilesinde bulunmadığı aktarıldı.

Beşiktaş, Hoffenheim deplasmanına 24 kişilik kadroyla gidiyor.

Beşiktaş, Hoffenheim deplasmanına 24 kişilik kadroyla gidiyor.

Kulübün açıkladığı kamp kadrosunda Alexander Nübel, Doğan Alemdar, Emir Yaşar, Wilfred Ndidi, Salih Özcan, Kartal Kayra Yılmaz, Hyeongyu Oh, Orkun Kökçü, Kassoum Ouattara, Emmanuel Agbadou, Junior Olaitan, Ernest Poku, Leandro Trossard, Fabio Miretti, Taylan Bulut, İlhan Fakhri, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Ümit Akdağ, Emirhan Topçu, Yasin Özcan, Amir Murillo, Ahmet Sami Bircan ve Semih Kılıçsoy yer aldı.

Beşiktaş, Avrupa Ligi'ne evinde Marsilya'yı 4-1 yenerek başlamıştı. Vlahovic o maçta ilk 11'de görev almıştı. Yaz transfer döneminde teknik direktör Vincenzo Italiano ile yeniden bir araya gelerek Beşiktaş'a imza atan Sırp golcünün yokluğunda hücum hattında Oh Hyeon-gyu'nun forma giymesi bekleniyor.

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Kuzey Soydan
Kuzey Soydan
Spor Editörü
Gündeme dair haberleri kendi bakış açımla okuyuculara aktarıyorum.
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