Beşiktaş Vlahovic'in Hoffenheim Maçı Kadrosuna Alınmadığını Duyurdu
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Hoffenheim deplasmanında oynayacağı maçın kamp kadrosunu açıkladı ve listede golcü Dusan Vlahovic'in adı yer almadı. Kulübün resmi açıklamasına göre Sırp futbolcuya viral gastroenterit tanısı kondu, tedavisi sağlık ekibi tarafından sürdürülüyor ve bu nedenle Hoffenheim maçı kadrosuna dahil edilmedi. Siyah-beyazlılar, lig aşamasının ilk haftasında sahasında Marsilya'yı 4-1 yenerek Avrupa'ya galibiyetle başlamıştı. Almanya'da oynanacak ikinci hafta maçı perşembe günü Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak. Birgün'ün haberine göre tedavisi İstanbul'da devam edecek olan Vlahovic'in yerine Oh Hyeon-gyu'nun ilk 11'de başlaması bekleniyor.
Beşiktaş, Vlahovic'e viral gastroenterit tanısı konduğunu duyurdu.
Beşiktaş, Hoffenheim deplasmanına 24 kişilik kadroyla gidiyor.
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