Beşiktaş Vlahovic'in Hoffenheim Maçı Kadrosuna Alınmadığını Duyurdu

Beşiktaş'ın resmi açıklamasında Vlahovic'e viral gastroenterit tanısı konduğu, oyuncunun tedavisinin kulübün sağlık ekibi tarafından sürdürüldüğü ve bu nedenle Hoffenheim maçı kadrosuna dahil edilmediği belirtildi. Viral gastroenterit, mide ve bağırsakları etkileyen viral bir enfeksiyon olarak biliniyor. Açıklamada oyuncunun ne zaman sahalara dönebileceğine dair bir bilgi yer almadı.

Birgün'ün haberine göre Vlahovic'in tedavisi İstanbul'da devam edecek. Aynı haberde, Vaclav Cerny'nin pazar günü oynanan Kocaelispor maçında sakatlandığı ve bu nedenle onun da Almanya kafilesinde bulunmadığı aktarıldı.