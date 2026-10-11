Dusan Vlahovic'ten Orkun Kökçü'ye Övgü: "Rekor Orkun'un, Benim Değil"
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Beşiktaşlı golcü Dusan Vlahovic, Kocaelispor karşısında attığı golden sonra rekorun kimin adına yazılması gerektiğini açıkladı. Sırp futbolcu, takım arkadaşı Orkun Kökçü'ye duyduğu minneti dile getirerek ikilinin sahadaki iş birliğine dikkat çekti. Vlahovic ayrıca Kocaelispor'un sezon başından beri yalnızca 4 gol yiyen bir savunmaya sahip olduğunu hatırlatarak maçın zorluğunu anlattı.
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Vlahovic, zor bir maçı kazandıklarını söyledi.
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Vlahovic, rekoru Orkun'a yazdırmak istedi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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