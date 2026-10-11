Dusan Vlahovic'ten Orkun Kökçü'ye Övgü: "Rekor Orkun'un, Benim Değil"

Kocaelispor maçında ağları havalandıran Vlahovic, 2000-2001 sezonundan bu yana Beşiktaş formasıyla ilk 11'de çıktığı ilk 4 karşılaşmanın tamamında gol atan ilk futbolcu oldu. Rekorla ilgili gelen soruya cevap veren Sırp golcü, takım arkadaşı Orkun Kökçü'yü öne çıkararak şu ifadeleri kullandı:

'Rekor için Orkun'un adını yazın. O rekor Orkun'un, benim değil. Orkun'a çok minnettarım. Ben ona, o bana gol konusunda yardımcı oluyor. Ben elimden geleni yapıyorum ama rekor Orkun'undur!'