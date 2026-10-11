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Dusan Vlahovic'ten Orkun Kökçü'ye Övgü: "Rekor Orkun'un, Benim Değil"

Dusan Vlahovic'ten Orkun Kökçü'ye Övgü: "Rekor Orkun'un, Benim Değil"

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
11.10.2026 - 23:49
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Beşiktaşlı golcü Dusan Vlahovic, Kocaelispor karşısında attığı golden sonra rekorun kimin adına yazılması gerektiğini açıkladı. Sırp futbolcu, takım arkadaşı Orkun Kökçü'ye duyduğu minneti dile getirerek ikilinin sahadaki iş birliğine dikkat çekti. Vlahovic ayrıca Kocaelispor'un sezon başından beri yalnızca 4 gol yiyen bir savunmaya sahip olduğunu hatırlatarak maçın zorluğunu anlattı.

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Vlahovic, zor bir maçı kazandıklarını söyledi.

Vlahovic, zor bir maçı kazandıklarını söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kocaelispor'u 2-1 yenen Beşiktaş'ta ikinci golü atan Dusan Vlahovic, maç sonunda galibiyeti şu sözlerle değerlendirdi:

'Çok zor bir maçtı. Sezon başından beri sadece 4 gol yiyen, iyi savunma yapan bir takıma karşı oynadık. Kazandığımız için mutluyuz. Adım adım gitmeliyiz. Sonuçtan ötürü mutluyuz.'

Vlahovic, rekoru Orkun'a yazdırmak istedi.

Vlahovic, rekoru Orkun'a yazdırmak istedi.

Kocaelispor maçında ağları havalandıran Vlahovic, 2000-2001 sezonundan bu yana Beşiktaş formasıyla ilk 11'de çıktığı ilk 4 karşılaşmanın tamamında gol atan ilk futbolcu oldu. Rekorla ilgili gelen soruya cevap veren Sırp golcü, takım arkadaşı Orkun Kökçü'yü öne çıkararak şu ifadeleri kullandı:

'Rekor için Orkun'un adını yazın. O rekor Orkun'un, benim değil. Orkun'a çok minnettarım. Ben ona, o bana gol konusunda yardımcı oluyor. Ben elimden geleni yapıyorum ama rekor Orkun'undur!'

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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