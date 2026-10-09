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Süper Lig'de xG Puan Tablosu: Beşiktaş Zirvede, Göztepe 10 Basamak Yukarıda

Süper Lig'de xG Puan Tablosu: Beşiktaş Zirvede, Göztepe 10 Basamak Yukarıda

Beşiktaş
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
09.10.2026 - 17:23
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Süper Lig'de ilk altı hafta geride kaldı ve puan durumu ile beklenen puan tablosu birbirinden epey farklı bir tablo çiziyor. FotMob'un hazırladığı xG tablosu, takımların ürettiği pozisyonların kalitesine göre kaç puan toplaması gerektiğini hesaplıyor. Bu hesaba göre bazı ekipler hak ettiğinden fazlasını almış, bazıları ise yaptığı işin karşılığını bulamamış durumda. 

Kaynak - FotMob

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Göztepe beklenen puanda yedinci.

Göztepe beklenen puanda yedinci.

Göztepe, xG tablosunda 9 beklenen puanla yedinci sırada yer alırken gerçek puan durumunda 3 puanla 17. basamakta bulunuyor. Aradaki 10 basamaklık fark tablodaki en büyük sapma olarak öne çıkıyor. İzmir ekibi altı maçta 11 gol atıp 15 gol yedi ve beklenen puanından 6 eksikle ligin en çok geride kalan takımı oldu.

Kocaelispor dördüncü ama beklenen puanda 13.

Kocaelispor dördüncü ama beklenen puanda 13.

Tersi durum Kocaelispor'da yaşanıyor. Kocaeli ekibi 12 puanla gerçek tabloda dördüncü sırada yer alırken xG tablosunda 7 beklenen puanla 13. basamağa düşüyor. Beklenen puanının 5 üzerine çıkan Kocaelispor bu konuda ligin zirvesinde. 11 puanla beşinci olan Alanyaspor ise beklenen puan sıralamasında 12. durumda.

Beşiktaş beklenen puanda lider, Galatasaray'la eşit puanda.

Beşiktaş beklenen puanda lider, Galatasaray'la eşit puanda.

Fenerbahçe, xG tablosunda 12 beklenen puanla üçüncü sırada yer alırken gerçek tabloda 10 puanla altıncı basamakta bulunuyor. Sarı lacivertliler altı haftada 16 gol atıp 6 gol yedi ve +10'luk averajla ligin en iyi averajına sahip. Tablonun başında ise Beşiktaş ve Galatasaray 13'er beklenen puanla yer alıyor, FotMob listesinde Beşiktaş birinci sırada. Gerçek tabloda 12 puanla üçüncü olan Beşiktaş beklenen puanının bir gerisinde kalırken, Galatasaray'ın 13 puanı beklenen puanıyla birebir örtüşüyor.

Lider Amed Sportif beklenen puanda dördüncü.

Lider Amed Sportif beklenen puanda dördüncü.

Gerçek tablonun lideri Amed Sportif 13 puanla zirvede dururken xG tablosunda 11 beklenen puanla dördüncü sırada bulunuyor. Alt tarafta Eyüpspor ve Gençlerbirliği 4'er beklenen puanla sırasıyla 17. ve 18. basamakta yer alıyor. Gençlerbirliği 7 puanla gerçek tabloda 13. sıraya tutunarak beklenen sıralamasının 5 basamak yukarısında bulunuyor.

xG'ye göre ligin puan durumu bu şekilde:

xG'ye göre ligin puan durumu bu şekilde:

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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