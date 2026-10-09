Süper Lig'de xG Puan Tablosu: Beşiktaş Zirvede, Göztepe 10 Basamak Yukarıda
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Süper Lig'de ilk altı hafta geride kaldı ve puan durumu ile beklenen puan tablosu birbirinden epey farklı bir tablo çiziyor. FotMob'un hazırladığı xG tablosu, takımların ürettiği pozisyonların kalitesine göre kaç puan toplaması gerektiğini hesaplıyor. Bu hesaba göre bazı ekipler hak ettiğinden fazlasını almış, bazıları ise yaptığı işin karşılığını bulamamış durumda.
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Göztepe beklenen puanda yedinci.
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Kocaelispor dördüncü ama beklenen puanda 13.
Beşiktaş beklenen puanda lider, Galatasaray'la eşit puanda.
Lider Amed Sportif beklenen puanda dördüncü.
xG'ye göre ligin puan durumu bu şekilde:
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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