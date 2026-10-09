Süper Lig'de xG Puan Tablosu: Beşiktaş Zirvede, Göztepe 10 Basamak Yukarıda

Süper Lig'de ilk altı hafta geride kaldı ve puan durumu ile beklenen puan tablosu birbirinden epey farklı bir tablo çiziyor. FotMob'un hazırladığı xG tablosu, takımların ürettiği pozisyonların kalitesine göre kaç puan toplaması gerektiğini hesaplıyor. Bu hesaba göre bazı ekipler hak ettiğinden fazlasını almış, bazıları ise yaptığı işin karşılığını bulamamış durumda.

Kaynak - FotMob