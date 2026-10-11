Vlahovic Kocaelispor'a Attığı Penaltıyla Beşiktaş'ta 25 Yıl Sonra Pascal Nouma'nın Rekoruna Ortak Oldu
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Beşiktaş'ın Sırp golcüsü Dusan Vlahovic, Kocaelispor karşısında 31. dakikada penaltıdan kaydettiği golle Süper Lig'de ilk 11'de başladığı ilk 4 maçın dördünde de ağları havalandırmış oldu. Bu seri, Beşiktaş formasıyla 2000-2001 sezonunda Pascal Nouma'dan bu yana görülmemiş bir başarı olarak kayıtlara geçti. Vlahovic'in penaltılardaki kusursuz performansı da bu golle sürdü.
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Penaltı golü maçın 31. dakikasında geldi.
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Vlahovic, 25 yıl sonra bir ilke imza attı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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