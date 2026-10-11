Vlahovic Kocaelispor'a Attığı Penaltıyla Beşiktaş'ta 25 Yıl Sonra Pascal Nouma'nın Rekoruna Ortak Oldu

Beşiktaş'ın Sırp golcüsü Dusan Vlahovic, Kocaelispor karşısında 31. dakikada penaltıdan kaydettiği golle Süper Lig'de ilk 11'de başladığı ilk 4 maçın dördünde de ağları havalandırmış oldu. Bu seri, Beşiktaş formasıyla 2000-2001 sezonunda Pascal Nouma'dan bu yana görülmemiş bir başarı olarak kayıtlara geçti. Vlahovic'in penaltılardaki kusursuz performansı da bu golle sürdü.