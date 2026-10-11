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Vlahovic Kocaelispor'a Attığı Penaltıyla Beşiktaş'ta 25 Yıl Sonra Pascal Nouma'nın Rekoruna Ortak Oldu

Vlahovic Kocaelispor'a Attığı Penaltıyla Beşiktaş'ta 25 Yıl Sonra Pascal Nouma'nın Rekoruna Ortak Oldu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
11.10.2026 - 20:26
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Beşiktaş'ın Sırp golcüsü Dusan Vlahovic, Kocaelispor karşısında 31. dakikada penaltıdan kaydettiği golle Süper Lig'de ilk 11'de başladığı ilk 4 maçın dördünde de ağları havalandırmış oldu. Bu seri, Beşiktaş formasıyla 2000-2001 sezonunda Pascal Nouma'dan bu yana görülmemiş bir başarı olarak kayıtlara geçti. Vlahovic'in penaltılardaki kusursuz performansı da bu golle sürdü.

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Penaltı golü maçın 31. dakikasında geldi.

Penaltı golü maçın 31. dakikasında geldi.

Kocaelispor karşısındaki mücadelenin 31. dakikasında penaltı noktasına giden Dusan Vlahovic, topu ağlarla buluşturdu. Bu golle birlikte Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de ilk 11'de başladığı ilk 4 karşılaşmanın tamamında gol atmayı başardı.

Vlahovic, 25 yıl sonra bir ilke imza attı.

Vlahovic, 25 yıl sonra bir ilke imza attı.

2000-2001 sezonunda Pascal Nouma'dan bu yana Beşiktaş formasıyla ilk 11'de çıktığı ilk 4 maçın hepsinde rakip fileleri havalandıran ilk futbolcu olan Vlahovic, kulüp tarihinde dikkat çeken bir rekora ulaştı. Sırp golcü, kullandığı son 8 penaltının tamamını gole çevirerek penaltı performansını da sürdürdü.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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