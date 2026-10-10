Rayo Vallecano-Athletic Bilbao Maçı Kağıt Uçaklar Sebebiyle Yarıda Kaldı

Vallecas Stadı'nda oynanan maçta Rayo Vallecano taraftarları sahaya kağıt uçaklar ve yabancı maddeler attı ve atılan nesneler nedeniyle oyun üç kez durduruldu. Hakem Jose Maria Sanchez Martinez, üçüncü ve son durdurmanın ardından polisin tavsiyesi üzerine maçı tatil etti. Maç ilginç bir sebeple yarıda kalmış oldu.