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Rayo Vallecano-Athletic Bilbao Maçı Kağıt Uçaklar Sebebiyle Yarıda Kaldı

Rayo Vallecano-Athletic Bilbao Maçı Kağıt Uçaklar Sebebiyle Yarıda Kaldı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
10.10.2026 - 19:57
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İspanya LaLiga'nın 8. haftasında Rayo Vallecano ile Athletic Bilbao arasında oynanan maç tamamlanamadı. Ev sahibi taraftarlar kulüp başkanı Raul Martin Presa'yı protesto etti ve sahaya atılan nesneler nedeniyle oyun üç kez durdu. Son durdurmanın ardından hakem kararıyla maça son verildi.

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Oyun üç kez durdu.

Oyun üç kez durdu.

Vallecas Stadı'nda oynanan maçta Rayo Vallecano taraftarları sahaya kağıt uçaklar ve yabancı maddeler attı ve atılan nesneler nedeniyle oyun üç kez durduruldu. Hakem Jose Maria Sanchez Martinez, üçüncü ve son durdurmanın ardından polisin tavsiyesi üzerine maçı tatil etti. Maç ilginç bir sebeple yarıda kalmış oldu.

Başkan Presa protesto edildi.

Başkan Presa protesto edildi.

Ev sahibi Rayo Vallecano taraftarlarının tepkisi, kulübün sahibi ve başkanı Raul Martin Presa'ya yönelikti. Taraftarlar bu tepkiyi sahaya attıkları nesnelerle gösterdi ve oyunun üç kez kesintiye uğramasına yol açtı. Karşılaşma LaLiga'nın 8. haftasında oynanıyordu.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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