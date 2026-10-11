Hull City Evinde Everton'la 2-2 Berabere Kaldı, Eşitliği Acun Ilıcalı'nın Yıldızı Mohamed Belloumi Getirdi

Ancak Everton'ın sevinci uzun sürmedi. Hull City, 72. dakikada Mohamed Belloumi'nin kaydettiği golle skoru yeniden eşitledi ve kalan bölümde başka gol olmayınca mücadele 2-2'lik beraberlikle tamamlandı. Bu sonuçla birlikte Premier Lig'de üst üste dördüncü kez berabere kalan Everton puanını 9'a yükseltti ve haftayı 8. sırada tamamladı. Hull City ise 8 puana ulaşarak 10. sırada yer aldı. Everton gelecek hafta sahasında Chelsea'yi konuk edecek, Hull City ise Fulham deplasmanına çıkacak.