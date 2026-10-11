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Hull City Evinde Everton'la 2-2 Berabere Kaldı, Eşitliği Acun Ilıcalı'nın Yıldızı Mohamed Belloumi Getirdi

Hull City Evinde Everton'la 2-2 Berabere Kaldı, Eşitliği Acun Ilıcalı'nın Yıldızı Mohamed Belloumi Getirdi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
11.10.2026 - 18:48
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Premier Lig'in 6. haftasında Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, sahasında Everton'la 2-2 berabere kaldı. İlk yarının golsüz geçtiği maçta ikinci devrede dört gol atıldı ve Hull City geriye düştüğü karşılaşmada 1 puanı Mohamed Belloumi'nin golüyle aldı. Everton ise Premier Lig'de üst üste dördüncü kez berabere kalarak galibiyet hasretini sürdürdü.

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Hull City, 48. dakikada öne geçti.

Hull City, 48. dakikada öne geçti.

İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında Hull City, sahasında Everton'ı ağırladı. İlk yarıda gol sesi çıkmazken ikinci devre oldukça hareketli başladı. Ev sahibi Hull City, 48. dakikada Joe Gelhardt'ın golüyle öne geçti. Sorba Thomas'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Gelhardt, düzgün vuruşuyla meşin yuvarlağı sağ alt köşeden ağlara gönderdi.

Everton önce eşitliği, sonra üstünlüğü yakaladı.

Everton önce eşitliği, sonra üstünlüğü yakaladı.

Yediği golün ardından reaksiyon gösteren Everton, 55. dakikada Kiernan Dewsbury-Hall ile beraberliği yakaladı. Ainsley Maitland-Niles'ın ortasında iyi yükselen Dewsbury-Hall, kafa vuruşuyla skoru 1-1'e getirdi. Baskısını sürdüren konuk ekip, 68. dakikada Thierno Barry'nin golüyle 2-1 öne geçti. Dewsbury-Hall'ın pasını değerlendiren Barry, ceza sahası çizgisine yakın bir noktadan yaptığı sert vuruşla takımına üstünlüğü getirdi.

Son sözü Belloumi söyledi.

Son sözü Belloumi söyledi.

Ancak Everton'ın sevinci uzun sürmedi. Hull City, 72. dakikada Mohamed Belloumi'nin kaydettiği golle skoru yeniden eşitledi ve kalan bölümde başka gol olmayınca mücadele 2-2'lik beraberlikle tamamlandı. Bu sonuçla birlikte Premier Lig'de üst üste dördüncü kez berabere kalan Everton puanını 9'a yükseltti ve haftayı 8. sırada tamamladı. Hull City ise 8 puana ulaşarak 10. sırada yer aldı. Everton gelecek hafta sahasında Chelsea'yi konuk edecek, Hull City ise Fulham deplasmanına çıkacak.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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