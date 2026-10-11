Hull City Evinde Everton'la 2-2 Berabere Kaldı, Eşitliği Acun Ilıcalı'nın Yıldızı Mohamed Belloumi Getirdi
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Premier Lig'in 6. haftasında Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, sahasında Everton'la 2-2 berabere kaldı. İlk yarının golsüz geçtiği maçta ikinci devrede dört gol atıldı ve Hull City geriye düştüğü karşılaşmada 1 puanı Mohamed Belloumi'nin golüyle aldı. Everton ise Premier Lig'de üst üste dördüncü kez berabere kalarak galibiyet hasretini sürdürdü.
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Hull City, 48. dakikada öne geçti.
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Everton önce eşitliği, sonra üstünlüğü yakaladı.
Son sözü Belloumi söyledi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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