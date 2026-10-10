Portekiz Federasyonu'ndan Ronaldo Kararı: Kadro Dışı Bırakıldı, Soruşturma Başladı
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Portekiz Futbol Federasyonu, Cristiano Ronaldo hakkında disiplin soruşturması başlattığını ve oyuncuyu geçici olarak kadro dışı bıraktığını duyurdu. Kararın arkasında Ronaldo'nun Norveç maçında oyuna alınmayınca milli takım kampından ayrılması var. Teknik direktör Jorge Jesus ile Ronaldo ise yaşananlara dair birbirini tutmayan anlatımlar sundu. Federasyonun disiplin yönetmeliği, izinsiz ayrılan futbolculara aylarca sürebilen men cezası öngörüyor.
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Federasyon Ronaldo'yu kadro dışı bıraktı.
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Ronaldo sözünün tutulmadığını söyledi.
Jesus kimseden özür dilemeyeceğini söyledi.
Men cezası 6 aya kadar uzanabilir.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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