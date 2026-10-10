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Portekiz Federasyonu'ndan Ronaldo Kararı: Kadro Dışı Bırakıldı, Soruşturma Başladı

Portekiz Federasyonu'ndan Ronaldo Kararı: Kadro Dışı Bırakıldı, Soruşturma Başladı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
10.10.2026 - 16:34
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Portekiz Futbol Federasyonu, Cristiano Ronaldo hakkında disiplin soruşturması başlattığını ve oyuncuyu geçici olarak kadro dışı bıraktığını duyurdu. Kararın arkasında Ronaldo'nun Norveç maçında oyuna alınmayınca milli takım kampından ayrılması var. Teknik direktör Jorge Jesus ile Ronaldo ise yaşananlara dair birbirini tutmayan anlatımlar sundu. Federasyonun disiplin yönetmeliği, izinsiz ayrılan futbolculara aylarca sürebilen men cezası öngörüyor.

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Federasyon Ronaldo'yu kadro dışı bıraktı.

Federasyon Ronaldo'yu kadro dışı bıraktı.

Portekiz Futbol Federasyonu (FPF) yaptığı resmi açıklamayla Cristiano Ronaldo hakkında disiplin soruşturması başlatıldığını ve oyuncunun geçici olarak kadro dışı bırakıldığını duyurdu. Kararın dayanağı, Ronaldo'nun geçen milli arada oynanan Norveç maçında oyuna alınmayınca milli takım kampını terk etmesi oldu.

Ronaldo sözünün tutulmadığını söyledi.

Ronaldo sözünün tutulmadığını söyledi.

Ronaldo ise milli takımı bırakmadığını söyleyerek olayın kendi cephesindeki anlatımını paylaştı. Teknik direktör Jorge Jesus'un kendisine 30 dakika oynayıp oynayamayacağını sorduğunu, olumlu yanıt verince de hazır olmasını istediğini belirten Ronaldo, devre arasından itibaren ısındığını ancak oyuna çağrılmadığını anlattı ve teknik direktörün verdiği sözü tutmadığını söyledi. Maç galibiyetle bitince yalnız kalmak istediği için taraftarları selamlamadığını kabul eden yıldız futbolcu, bunun kendi hatası olduğunu belirterek hem Portekizli taraftarlardan hem de kendisini görmeye gelen yabancı taraftarlardan özür diledi. Fiziksel olarak iyi olduğu sürece kulübünde forma giymeyi sürdüreceğini, cezasını tamamladıktan sonra da milli takımda yeniden hazır olacağını sözlerine ekledi.

Jesus kimseden özür dilemeyeceğini söyledi.

Jesus kimseden özür dilemeyeceğini söyledi.

Jorge Jesus cephesinden gelen yanıt ise Ronaldo'nunkinden çok farklı oldu. Portekiz Milli Takımı teknik direktörü, son basın toplantısında yaşananlarla ilgili şu ifadeyi kullandı:

“Kimseden özür dilemiyorum.”

Ronaldo'nun anlattıklarını yalanlayan Jesus, kendisinin neden özür dilemesi gerektiğini de sorguladı.

Men cezası 6 aya kadar uzanabilir.

Men cezası 6 aya kadar uzanabilir.

FPF Disiplin Yönetmeliği'ne göre milli takımdan izinsiz ayrılan futbolculara 1 ila 6 ay arasında değişen bir men cezası ve para cezası verilebiliyor. Ronaldo'nun da bu yaptırımlardan biriyle karşı karşıya kalma ihtimali bulunuyor ve soruşturmanın sonunda alınacak karar oyuncunun cezasını belirleyecek.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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