Portekiz Federasyonu'ndan Ronaldo Kararı: Kadro Dışı Bırakıldı, Soruşturma Başladı

Ronaldo ise milli takımı bırakmadığını söyleyerek olayın kendi cephesindeki anlatımını paylaştı. Teknik direktör Jorge Jesus'un kendisine 30 dakika oynayıp oynayamayacağını sorduğunu, olumlu yanıt verince de hazır olmasını istediğini belirten Ronaldo, devre arasından itibaren ısındığını ancak oyuna çağrılmadığını anlattı ve teknik direktörün verdiği sözü tutmadığını söyledi. Maç galibiyetle bitince yalnız kalmak istediği için taraftarları selamlamadığını kabul eden yıldız futbolcu, bunun kendi hatası olduğunu belirterek hem Portekizli taraftarlardan hem de kendisini görmeye gelen yabancı taraftarlardan özür diledi. Fiziksel olarak iyi olduğu sürece kulübünde forma giymeyi sürdüreceğini, cezasını tamamladıktan sonra da milli takımda yeniden hazır olacağını sözlerine ekledi.