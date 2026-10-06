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Ronaldo'nun Jorge Jesus Görevdeyken Portekiz Milli Takımı'na Dönmeyeceği Öne Sürüldü

Ronaldo'nun Jorge Jesus Görevdeyken Portekiz Milli Takımı'na Dönmeyeceği Öne Sürüldü

Kuzey Soydan
Kuzey Soydan - Spor Editörü
06.10.2026 - 17:42
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Cristiano Ronaldo ile Portekiz teknik direktörü Jorge Jesus arasındaki gerilim, UEFA Uluslar Ligi'ndeki Norveç maçının ardından kamp terkine dönüşmüştü. CNN Portugal yorumcusu Rui Santos, krizin nereye varabileceğine dair dikkat çeken bir öngörüde bulundu: Santos'a göre Jesus görevdeyken Ronaldo milli takıma geri dönmeyecek. 41 yaşındaki yıldız, 234 maçla Portekiz tarihinin en çok forma giyen, 146 golle de en çok gol atan ismi. Portekiz medyasına göre taraflar arasındaki köprüler tamamen yıkılmış değil: Federasyon Başkanı Pedro Proença'nın arabuluculuk yaptığı ve Jesus'un görüşmeye açık olduğu aktarılıyor.

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CNN Portugal yorumcusu Rui Santos: "Bu teknik direktörle Ronaldo milli takıma dönmez."

CNN Portugal yorumcusu Rui Santos: "Bu teknik direktörle Ronaldo milli takıma dönmez."

Santos, Ronaldo'nun kamptan ayrılışını kaptanın teknik direktöre yönelik bir 'provokasyonu' olarak yorumladı ve ikili arasında bir 'demir yumruk' mücadelesi yaşandığını söyledi. Yorumcuya göre Ronaldo bu mücadeleyi kazanacağını düşünüyor, ancak kendisi Jesus'un yanında bir geri dönüş görmüyor.

Santos aynı görüşü 6 Ekim'de de yineledi. Burada bir ayrım önemli: Ronaldo'nun milli takıma dönmeyeceğine dair şimdiye dek yaptığı doğrudan bir açıklama bulunmuyor. Kendisi yalnızca kamptan ayrılma kararını duyurdu ve nedenlerini 'zamanı geldiğinde' anlatacağını yazdı. Dönüşün önündeki asıl soru, bu açıklamanın ne zaman ve nasıl geleceği.

Kriz Norveç galibiyetinin ardından büyüdü: Ronaldo oyuna girmedi, kamptan ayrıldı.

Kriz Norveç galibiyetinin ardından büyüdü: Ronaldo oyuna girmedi, kamptan ayrıldı.

Portekiz, 27 Eylül Pazar günü Norveç'i 2-1 yendi. Ronaldo maç boyunca ısındı ama oyuna girmedi ve sonraki günlerde takım antrenmanlarında görünmedi. Jesus, oyuncunun antrenmanı reddettiği yönündeki haberlere 'Reddetmedi. Cris mi? İmkânsız' diyerek karşı çıktı.

30 Eylül Çarşamba günü Jesus'un basın toplantısı ve Federasyon Başkanı Proença ile yaptığı görüşmenin ardından Ronaldo, Instagram'dan kamptan ayrılma kararını duyurdu. Portekiz, 1 Ekim'deki Danimarka maçına Kopenhag'da Ronaldo olmadan çıktı. Jesus 4 Ekim'de kapıyı kapatmadı: Ronaldo'nun istediği zaman dönebileceğini söyledi, ancak kimseden özür dilemeyeceğini de ekledi. Portekiz basını ise Jesus'un, federasyonun önerisi üzerine Ronaldo ile görüşmeyi kabul ettiğini yazdı; gözler şimdi Ronaldo'nun yanıtında.

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Kuzey Soydan
Kuzey Soydan
Spor Editörü
Gündeme dair haberleri kendi bakış açımla okuyuculara aktarıyorum.
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