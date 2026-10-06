Ronaldo'nun Jorge Jesus Görevdeyken Portekiz Milli Takımı'na Dönmeyeceği Öne Sürüldü

Santos, Ronaldo'nun kamptan ayrılışını kaptanın teknik direktöre yönelik bir 'provokasyonu' olarak yorumladı ve ikili arasında bir 'demir yumruk' mücadelesi yaşandığını söyledi. Yorumcuya göre Ronaldo bu mücadeleyi kazanacağını düşünüyor, ancak kendisi Jesus'un yanında bir geri dönüş görmüyor.

Santos aynı görüşü 6 Ekim'de de yineledi. Burada bir ayrım önemli: Ronaldo'nun milli takıma dönmeyeceğine dair şimdiye dek yaptığı doğrudan bir açıklama bulunmuyor. Kendisi yalnızca kamptan ayrılma kararını duyurdu ve nedenlerini 'zamanı geldiğinde' anlatacağını yazdı. Dönüşün önündeki asıl soru, bu açıklamanın ne zaman ve nasıl geleceği.