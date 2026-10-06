Ronaldo'nun Jorge Jesus Görevdeyken Portekiz Milli Takımı'na Dönmeyeceği Öne Sürüldü
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Cristiano Ronaldo ile Portekiz teknik direktörü Jorge Jesus arasındaki gerilim, UEFA Uluslar Ligi'ndeki Norveç maçının ardından kamp terkine dönüşmüştü. CNN Portugal yorumcusu Rui Santos, krizin nereye varabileceğine dair dikkat çeken bir öngörüde bulundu: Santos'a göre Jesus görevdeyken Ronaldo milli takıma geri dönmeyecek. 41 yaşındaki yıldız, 234 maçla Portekiz tarihinin en çok forma giyen, 146 golle de en çok gol atan ismi. Portekiz medyasına göre taraflar arasındaki köprüler tamamen yıkılmış değil: Federasyon Başkanı Pedro Proença'nın arabuluculuk yaptığı ve Jesus'un görüşmeye açık olduğu aktarılıyor.
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CNN Portugal yorumcusu Rui Santos: "Bu teknik direktörle Ronaldo milli takıma dönmez."
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Kriz Norveç galibiyetinin ardından büyüdü: Ronaldo oyuna girmedi, kamptan ayrıldı.
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