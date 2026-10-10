Acun Ilıcalı’dan Premier Lig’e Türk Tenor Sürprizi: Dünyaca Ünlü Tenor Murat Karahan Hull City’de Sahne Alacak
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Hull City’nin sahibi Acun Ilıcalı, Premier Lig’de oynanacak Everton maçı öncesinde taraftarlara bir sürpriz hazırladı: Dünyaca ünlü tenor Murat Karahan, MKM Stadyumu’nda sahne alacak. Karşılaşma, ligin 6. haftasında 11 Ekim Pazar günü oynanacak.
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Tenor Murat Karahan, Hull City taraftarları için sahne alacak.
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Acun Ilıcalı sürprizi sosyal medya hesabından duyurdu.
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