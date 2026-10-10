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Acun Ilıcalı’dan Premier Lig’e Türk Tenor Sürprizi: Dünyaca Ünlü Tenor Murat Karahan Hull City’de Sahne Alacak

Acun Ilıcalı’dan Premier Lig’e Türk Tenor Sürprizi: Dünyaca Ünlü Tenor Murat Karahan Hull City’de Sahne Alacak

Acun Ilıcalı
Mira Hanım
Mira Hanım - Editör
10.10.2026 - 18:09
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Hull City’nin sahibi Acun Ilıcalı, Premier Lig’de oynanacak Everton maçı öncesinde taraftarlara bir sürpriz hazırladı: Dünyaca ünlü tenor Murat Karahan, MKM Stadyumu’nda sahne alacak. Karşılaşma, ligin 6. haftasında 11 Ekim Pazar günü oynanacak.

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Tenor Murat Karahan, Hull City taraftarları için sahne alacak.

Tenor Murat Karahan, Hull City taraftarları için sahne alacak.

Acun Ilıcalı’nın duyurduğuna göre Karahan, 25 bin kişilik MKM Stadyumu’nda mini konser verecek. Tenorun, Hull City taraftarları için ayrı bir anlam taşıyan Elvis Presley’nin “Can’t Help Falling in Love” şarkısını seslendirmesi planlanıyor.

Acun Ilıcalı sürprizi sosyal medya hesabından duyurdu.

Acun Ilıcalı sürprizi sosyal medya hesabından duyurdu.

Ilıcalı paylaştığı hikâyede, Murat Karahan’ın stadyumda taraftarlar için çok özel bir sürpriz hazırladığını söyledi. Maç öncesinin klasikleşen şarkısı “Can’t Help Falling in Love”ın tenorun sesinden dinleneceğini belirten Ilıcalı, bu özel anı hep birlikte yaşayacak olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

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Mira Hanım
Mira Hanım
Editör
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