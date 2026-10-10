Acun Ilıcalı’dan Premier Lig’e Türk Tenor Sürprizi: Dünyaca Ünlü Tenor Murat Karahan Hull City’de Sahne Alacak

Ilıcalı paylaştığı hikâyede, Murat Karahan’ın stadyumda taraftarlar için çok özel bir sürpriz hazırladığını söyledi. Maç öncesinin klasikleşen şarkısı “Can’t Help Falling in Love”ın tenorun sesinden dinleneceğini belirten Ilıcalı, bu özel anı hep birlikte yaşayacak olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.