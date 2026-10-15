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Hoffenheim - Beşiktaş Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?

Hoffenheim - Beşiktaş Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?

Beşiktaş
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
15.10.2026 - 11:41
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UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Beşiktaş, bu akşam Almanya'da Hoffenheim'ın konuğu oluyor.

Siyah-beyazlılar, lig aşamasına Marsilya'yı 4-1 yenerek başlamıştı. Bu akşam üst üste ikinci galibiyet için sahaya çıkacak olan Beşiktaş'ın rakibi, açılış maçında OFI Girit'e 2-0 yenilen Hoffenheim. Peki Hoffenheim - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi? İşte merak edilen tüm detaylar!

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Hoffenheim - Beşiktaş Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?

Hoffenheim - Beşiktaş Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?

Hoffenheim - Beşiktaş maçı bugün, 15 Ekim 2026 Perşembe günü Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak. UEFA Avrupa Ligi lig aşamasının 2. haftasındaki karşılaşma, Beşiktaş'ın deplasmanda oynayacağı maç olacak.

Hoffenheim - Beşiktaş Maçı Hangi Kanalda, Şifresiz mi?

Hoffenheim - Beşiktaş Maçı Hangi Kanalda, Şifresiz mi?

Hoffenheim - Beşiktaş maçı TRT 1'den canlı ve şifresiz yayınlanacak. Yani karşılaşmayı izlemek için herhangi bir dijital platform aboneliğine gerek yok.

Maçı televizyon başında izleyemeyecek olanlar için TRT'nin dijital platformu tabii de karşılaşmayı canlı yayınlayacak.

TRT 1 Canlı İzlemek İçin Buraya Tıklayınız.

Hoffenheim - Beşiktaş Maçı Nerede Oynanacak?

Hoffenheim - Beşiktaş Maçı Nerede Oynanacak?

Hoffenheim - Beşiktaş maçına Almanya'nın Sinsheim kentindeki Rhein-Neckar-Arena ev sahipliği yapacak. Beşiktaş, Avrupa Ligi'ndeki ikinci maçını deplasmanda oynayacak.

Hoffenheim - Beşiktaş Maçının Hakemi Kim?

Hoffenheim - Beşiktaş Maçının Hakemi Kim?

Hoffenheim - Beşiktaş karşılaşmasını Belçikalı hakem Lawrence Visser yönetecek.

Hoffenheim - Beşiktaş Muhtemel 11'ler ve Eksikler

Hoffenheim - Beşiktaş Muhtemel 11'ler ve Eksikler

Hoffenheim muhtemel 11: Baumann, Coufal, Ozan, Machida, Rots, Burger, Avdullahu, De Cat, Conte, Hlozek, Lemperle

Beşiktaş muhtemel 11: Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Salih, Olaitan, Orkun, Poku, Trossard, Oh

Beşiktaş'ın Eksikleri Kimler?

Beşiktaş'ta Vaclav Cerny sol arka adale sakatlığı nedeniyle, Milot Rashica ise tedavisinin sürmesi nedeniyle maçta forma giyemeyecek. Mide rahatsızlığı yaşayan Dusan Vlahovic de deplasman kadrosunda yer almayacak.

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Hoffenheim ve Beşiktaş Maça Nasıl Geliyor?

Hoffenheim ve Beşiktaş Maça Nasıl Geliyor?

Beşiktaş, Avrupa Ligi'nin açılış haftasında sahasında Marsilya'yı 4-1 yenerek turnuvaya galibiyetle başladı.

Hoffenheim ise açılış maçında OFI Girit'e deplasmanda 2-0 yenildi. Alman ekibi, Bundesliga'nın ilk 5 maçında da 4 mağlubiyet aldı.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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