Hoffenheim - Beşiktaş Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?
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UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Beşiktaş, bu akşam Almanya'da Hoffenheim'ın konuğu oluyor.
Siyah-beyazlılar, lig aşamasına Marsilya'yı 4-1 yenerek başlamıştı. Bu akşam üst üste ikinci galibiyet için sahaya çıkacak olan Beşiktaş'ın rakibi, açılış maçında OFI Girit'e 2-0 yenilen Hoffenheim. Peki Hoffenheim - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi? İşte merak edilen tüm detaylar!
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Hoffenheim - Beşiktaş Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?
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Hoffenheim - Beşiktaş Maçı Hangi Kanalda, Şifresiz mi?
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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