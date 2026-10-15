Hoffenheim - Beşiktaş Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Beşiktaş, bu akşam Almanya'da Hoffenheim'ın konuğu oluyor.

Siyah-beyazlılar, lig aşamasına Marsilya'yı 4-1 yenerek başlamıştı. Bu akşam üst üste ikinci galibiyet için sahaya çıkacak olan Beşiktaş'ın rakibi, açılış maçında OFI Girit'e 2-0 yenilen Hoffenheim. Peki Hoffenheim - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi? İşte merak edilen tüm detaylar!