Dortmund'da 1 Avroluk Döner Kuyruğu Karıştı: Polis Helikopteri ve 100 Çevik Kuvvet Sevk Edildi

Olayların yaşandığı işletmenin adı “Food Lover”. Açılış öncesinde sosyal medyada geniş çaplı tanıtım yapıldığı öğrenildi. Kendisini “Musti” olarak tanıtan bir kişi, 1 avroluk döner kampanyasının yanı sıra iPhone 18 Pro Max ve Umre çekilişi de duyurmuştu. Açılış günü yaşanan olayların ardından çekilişler iptal edildi. İşletmeci, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Arkadaşlar, bugün ne Umre çekilişini yapıyoruz ne de iPhone çekilişini. Ortalık çok kaotik.”

İşletmecinin açıklamasına göre açılış alanındaki kalabalık 1.000 kişiyi aştı. Polis, olaylara karışan kişileri belirlemek için kamera kayıtlarını incelemeye aldı. İşletme sahibinin organizasyondan sorumlu tutulup tutulamayacağı ve polis operasyonunun masraflarını ödemek zorunda kalıp kalmayacağı da araştırılıyor. İşletmeci ise yaşanan olayları onaylamadıklarını söyleyerek ayrıntılı açıklama yapacağını duyurdu.