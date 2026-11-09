Dortmund'da 1 Avroluk Döner Kuyruğu Karıştı: Polis Helikopteri ve 100 Çevik Kuvvet Sevk Edildi
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Almanya'nın Dortmund kentinde yeni açılan bir dönercinin 1 avroluk, yaklaşık 56,28 TL'lik kampanyası olaylara yol açtı. Dönerin bu fiyata satılacağını duyan yüzlerce kişi pazar günü işletmenin önünde toplandı. Güvenlik görevlileri durumu kontrol altına alamayınca işletme sahibi polisi aradı. Kalabalığın içinden polise atılanlar nedeniyle bölgeye iki çevik kuvvet birliği ve bir polis helikopteri sevk edildi.
1 avroluk döner kampanyası yüzlerce kişiyi topladı.
Kalabalıktan polise taş ve havai fişek atıldı.
Bölgeye helikopter ve 100 çevik kuvvet sevk edildi.
Umre ve iPhone çekilişleri iptal edildi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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