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Dortmund'da 1 Avroluk Döner Kuyruğu Karıştı: Polis Helikopteri ve 100 Çevik Kuvvet Sevk Edildi

Dortmund'da 1 Avroluk Döner Kuyruğu Karıştı: Polis Helikopteri ve 100 Çevik Kuvvet Sevk Edildi

Almanya Döner
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
09.11.2026 - 19:01
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Almanya'nın Dortmund kentinde yeni açılan bir dönercinin 1 avroluk, yaklaşık 56,28 TL'lik kampanyası olaylara yol açtı. Dönerin bu fiyata satılacağını duyan yüzlerce kişi pazar günü işletmenin önünde toplandı. Güvenlik görevlileri durumu kontrol altına alamayınca işletme sahibi polisi aradı. Kalabalığın içinden polise atılanlar nedeniyle bölgeye iki çevik kuvvet birliği ve bir polis helikopteri sevk edildi.

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1 avroluk döner kampanyası yüzlerce kişiyi topladı.

1 avroluk döner kampanyası yüzlerce kişiyi topladı.

Dortmund'da yeni açılan bir dönercinin açılışa özel düzenlediği kampanya, dönerin 1 avroya (yaklaşık 56,28 TL) satılacağını duyan yüzlerce kişiyi pazar günü işletmenin önüne çekti. İnternet üzerinden duyurulan kampanyaya yoğun ilgi gösterilince işletmenin önünde büyük bir kalabalık oluştu. Polisin verdiği bilgiye göre başlangıçta yaklaşık 300 kişi indirimli döner almak için işletmenin çevresinde toplandı ve kalabalığın içinde çok sayıda çocuk da bulunuyordu. Güvenlik görevlileri durumu kontrol altına alamayınca işletme sahibi polisi aradı.

Kalabalıktan polise taş ve havai fişek atıldı.

Kalabalıktan polise taş ve havai fişek atıldı.

Polis ekipleri olay yerine ulaştığında bazı kişiler taş, cam şişe, havai fişek, elektrikli scooter ve sandalye fırlattı. Atılan taşlar nedeniyle bir polis aracı hasar gördü. Polisin bölgeden ayrılma uyarısına uymayan bir kişinin üzerinde kurusıkı tabanca bulundu. Olaylarda yaralanan olmazken bir kişi gözaltına alındı.

Bölgeye helikopter ve 100 çevik kuvvet sevk edildi.

Bölgeye helikopter ve 100 çevik kuvvet sevk edildi.

Olayların büyümesi üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Devriye ekiplerinin yanı sıra iki çevik kuvvet birliği ve bir polis helikopteri de operasyona katıldı. Çevik kuvvet ekiplerinde yaklaşık 100 polis görev aldı. Olaylarla ilgili kamu düzenini bozma, mala zarar verme ve hakaret suçlarından soruşturma başlatıldı. Dortmund Polis Şefi Tim Frommeyer, polise saldıran kişilere tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:

Şiddet kullananlar, macera arayan gençler veya kışkırtıcılar değil, suçlulardır.”

Umre ve iPhone çekilişleri iptal edildi.

Umre ve iPhone çekilişleri iptal edildi.

Olayların yaşandığı işletmenin adı “Food Lover”. Açılış öncesinde sosyal medyada geniş çaplı tanıtım yapıldığı öğrenildi. Kendisini “Musti” olarak tanıtan bir kişi, 1 avroluk döner kampanyasının yanı sıra iPhone 18 Pro Max ve Umre çekilişi de duyurmuştu. Açılış günü yaşanan olayların ardından çekilişler iptal edildi. İşletmeci, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Arkadaşlar, bugün ne Umre çekilişini yapıyoruz ne de iPhone çekilişini. Ortalık çok kaotik.”

İşletmecinin açıklamasına göre açılış alanındaki kalabalık 1.000 kişiyi aştı. Polis, olaylara karışan kişileri belirlemek için kamera kayıtlarını incelemeye aldı. İşletme sahibinin organizasyondan sorumlu tutulup tutulamayacağı ve polis operasyonunun masraflarını ödemek zorunda kalıp kalmayacağı da araştırılıyor. İşletmeci ise yaşanan olayları onaylamadıklarını söyleyerek ayrıntılı açıklama yapacağını duyurdu.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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