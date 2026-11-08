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Almanya'da 17 Yıl Hapis Yatan Diyar Gündüz Cezaevinden Elektrikli Scooterla Kaçtı

Almanya'da 17 Yıl Hapis Yatan Diyar Gündüz Cezaevinden Elektrikli Scooterla Kaçtı

Almanya
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
08.11.2026 - 20:54
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Almanya'da 94 kilogram yasaklı madde sevkiyatı ve bir kişiyi alıkoyup darbetme suçlarından 17 yıl hapis cezası alan Diyar Gündüz, Essen Cezaevi'nden kaçtı. Berlin'deki El-Zein aşiretine bağlı olduğu belirtilen 34 yaşındaki Gündüz, sahte hastalık bahanesiyle dışarıdaki bir tıp merkezine götürüldü. Maskeli ve silahlı kişiler burada Gündüz'ü kaçırdı. Olay sonrası gözaltına alınan bir infaz koruma memurunun evinden de çok sayıda yasa dışı eşya çıktı.

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Gardiyana lüks motosiklet verdiği iddia edildi.

Gardiyana lüks motosiklet verdiği iddia edildi.

İddiaya göre Gündüz, cezaevindeki bazı görevlilere lüks hediyeler vererek firar planı için içeriden destek sağladı. Bir infaz koruma memuruna motosiklet aldığı öne sürülen Gündüz, sahte hastalık bahanesiyle dışarıdaki bir tıp merkezine sevk edildi. Görevlinin hastane randevusunun tüm detaylarını çete üyelerine sızdırdığı ileri sürüldü.

Prangalar 10 euroluk anahtarla açıldı.

Prangalar 10 euroluk anahtarla açıldı.

Essen'deki radyoloji merkezine getirilen Gündüz, maskeli ve silahlı iki kişi tarafından kaçırıldı. Saldırganlar iki infaz koruma memurunu etkisiz hale getirip merdivenlere kelepçeledi. Gündüz'ün ayaklarındaki prangalar internette 10 euroya satılan evrensel bir anahtarla açıldı. Çete üyeleri güvenlik güçlerini oyalamak için bina girişine sahte bir el bombası bıraktı. Gündüz ve beraberindeki iki kişi elektrikli scooterlarla olay yerinden uzaklaştı.

Gardiyanın evinden servet çıktı.

Gardiyanın evinden servet çıktı.

Firarı soruşturan Alman polisi, cezaevinde görevli bir infaz koruma memurunu gözaltına aldı. Şüphelinin evinde 40 bin euro, lüks saatler, 9 yasa dışı cep telefonu, yasaklı maddeler ve yasaklı bıçaklar ele geçirildi. Ayrıca memurun eşi adına kayıtlı çok sayıda gayrimenkul bulunduğu belirlendi.

Rüşvet, yolsuzluk, yasa dışı silah ve yasa dışı madde bulundurma suçlamalarıyla tutuklanan görevli cezaevine gönderildi. Firari Gündüz hakkında ise uluslararası yakalama kararı çıkarıldı. Berlin'deki organize suç ağlarından El-Zein aşiretine bağlı olduğu belirtilen Gündüz, 94 kilogram yasaklı madde sevkiyatı ve bir kişiyi alıkoyup darbetme suçlarından aldığı 17 yıllık cezayı çekiyordu.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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