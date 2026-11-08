Almanya'da 17 Yıl Hapis Yatan Diyar Gündüz Cezaevinden Elektrikli Scooterla Kaçtı

Almanya'da 94 kilogram yasaklı madde sevkiyatı ve bir kişiyi alıkoyup darbetme suçlarından 17 yıl hapis cezası alan Diyar Gündüz, Essen Cezaevi'nden kaçtı. Berlin'deki El-Zein aşiretine bağlı olduğu belirtilen 34 yaşındaki Gündüz, sahte hastalık bahanesiyle dışarıdaki bir tıp merkezine götürüldü. Maskeli ve silahlı kişiler burada Gündüz'ü kaçırdı. Olay sonrası gözaltına alınan bir infaz koruma memurunun evinden de çok sayıda yasa dışı eşya çıktı.