Almanya'da 17 Yıl Hapis Yatan Diyar Gündüz Cezaevinden Elektrikli Scooterla Kaçtı
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Almanya'da 94 kilogram yasaklı madde sevkiyatı ve bir kişiyi alıkoyup darbetme suçlarından 17 yıl hapis cezası alan Diyar Gündüz, Essen Cezaevi'nden kaçtı. Berlin'deki El-Zein aşiretine bağlı olduğu belirtilen 34 yaşındaki Gündüz, sahte hastalık bahanesiyle dışarıdaki bir tıp merkezine götürüldü. Maskeli ve silahlı kişiler burada Gündüz'ü kaçırdı. Olay sonrası gözaltına alınan bir infaz koruma memurunun evinden de çok sayıda yasa dışı eşya çıktı.
Gardiyana lüks motosiklet verdiği iddia edildi.
Prangalar 10 euroluk anahtarla açıldı.
Gardiyanın evinden servet çıktı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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