Almanya Bu Kişinin Peşinde: Ağustos Sıcağında Kalın Mont ve Kapüşonla Dolaşan Gizemli Şüpheli Aranıyor
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Almanya'da Ukrayna'ya ait kargo uçaklarının yakınında bulunan İHA'yla ilgili soruşturmada yeni bir isim aranıyor. Federal Savcılık ve Federal Kriminal Dairesi (BKA), iki şüphelinin ardından olayla bağlantısı olabileceği düşünülen kimliği belirsiz bir kişi için kamuoyundan yardım istedi. Aranan kişinin en dikkat çeken özelliği ise ağustos sıcağında kalın bir ceket, şapka ve kapüşonla görülmüş olması.
Almanya bu kişiyi arıyor. Ağustos sıcağında kalın ceket, şapka ve kapüşonla görüldü.
BKA'nın yapay zekayla oluşturduğu robot resimde şüphelinin yüzü şapkanın gölgesinde kalıyor.
Berlin olayın arkasında Rusya'nın olduğunu açıklamış, Bonn'daki Rus Başkonsolosluğu'nu kapatmıştı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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