article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Almanya Bu Kişinin Peşinde: Ağustos Sıcağında Kalın Mont ve Kapüşonla Dolaşan Gizemli Şüpheli Aranıyor

Almanya Bu Kişinin Peşinde: Ağustos Sıcağında Kalın Mont ve Kapüşonla Dolaşan Gizemli Şüpheli Aranıyor

Almanya Rusya
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
07.11.2026 - 12:53
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Almanya'da Ukrayna'ya ait kargo uçaklarının yakınında bulunan İHA'yla ilgili soruşturmada yeni bir isim aranıyor. Federal Savcılık ve Federal Kriminal Dairesi (BKA), iki şüphelinin ardından olayla bağlantısı olabileceği düşünülen kimliği belirsiz bir kişi için kamuoyundan yardım istedi. Aranan kişinin en dikkat çeken özelliği ise ağustos sıcağında kalın bir ceket, şapka ve kapüşonla görülmüş olması.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Almanya bu kişiyi arıyor. Ağustos sıcağında kalın ceket, şapka ve kapüşonla görüldü.

Almanya bu kişiyi arıyor. Ağustos sıcağında kalın ceket, şapka ve kapüşonla görüldü.

Federal Savcılık ile BKA'nın ortak açıklamasına göre olay, 4 Ağustos'u 5 Ağustos'a bağlayan akşam Leipzig-Halle Havalimanı'nda yaşandı. Bir havalimanı çalışanı, güney pistinde yerde duran bir insansız hava aracı fark etti. İHA'nın bulunduğu nokta, Ukrayna'ya ait Antonov kargo uçaklarının hemen yanı başıydı. Yapılan incelemede aracın patlayıcı bir düzenekle donatıldığı ve patlayıcı yüklü olduğu belirlendi.

BKA şimdiye kadar iki şüpheliyi tespit etti. Ancak soruşturmanın geldiği noktada olayla bağlantılı olabilecek bir kişinin daha kimliği belirlenemedi. Yetkililerin paylaştığı eşkale göre aranan kişi zayıf yapılı. Şüphelinin ağustostaki yüksek sıcaklığa rağmen alışılmadık derecede kalın giyindiği, başında şapka ve kapüşon, üzerinde kalın bir ceketle koyu renk pantolon olduğu ve sırtında siyah bir çanta taşıdığı aktarıldı.

Soruşturmaya göre kimliği belirsiz kişi, 31 Temmuz ile 4 Ağustos 2026 tarihleri arasında bölgede elektrikli bisikletle dolaştı. Açıklama, 'Federal Başsavcılık ve Federal Kriminal Dairesi yardımınızı rica ediyor' çağrısıyla son buldu.

BKA'nın yapay zekayla oluşturduğu robot resimde şüphelinin yüzü şapkanın gölgesinde kalıyor.

BKA'nın yapay zekayla oluşturduğu robot resimde şüphelinin yüzü şapkanın gölgesinde kalıyor.

Federal Kriminal Dairesi, olası tanıkların hafızasını tazelemek için şüphelinin yapay zekayla oluşturulmuş bir robot resmini de yayımladı. Çizimde kapüşonun altına giyilmiş bir şapka dikkat çekiyor. Siperlik yüzün üst kısmını tamamen gölgede bırakıyor; yalnızca burun, ağız ve çene seçilebiliyor.

Yetkililer, bu görünüme uyan birini 31 Temmuz ile 4 Ağustos arasında Leipzig-Halle Havalimanı çevresinde görenlerin polisle iletişime geçmesini istiyor.

Berlin olayın arkasında Rusya'nın olduğunu açıklamış, Bonn'daki Rus Başkonsolosluğu'nu kapatmıştı.

Berlin olayın arkasında Rusya'nın olduğunu açıklamış, Bonn'daki Rus Başkonsolosluğu'nu kapatmıştı.

Olayın ardından yapılan ilk incelemelerde, girişimin profesyonel bir hazırlık gerektirdiği ve uluslararası bir boyut taşıdığı belirtilmişti. Alman hükümeti eylül ayının başında bir adım daha atarak olayın arkasında Rusya'nın bulunduğunu duyurdu.

Berlin bu açıklamayı bir dizi kararla destekledi. Bonn'daki Rus Başkonsolosluğu'nun kapatılması da bu kararlar arasında yer aldı. Moskova'nın yanıtı gecikmedi: Rusya, ülkenin farklı şehirlerindeki Goethe Enstitülerini kapatarak karşılık verdi.

Başbakan Friedrich Merz de Leipzig'deki girişimi, Rusya bağlantılı sabotaj girişimlerinin örnekleri arasında göstermişti. Soruşturmanın bundan sonraki seyri ise büyük ölçüde aranan kişinin kimliğinin tespit edilip edilemeyeceğine bağlı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın