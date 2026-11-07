Almanya Bu Kişinin Peşinde: Ağustos Sıcağında Kalın Mont ve Kapüşonla Dolaşan Gizemli Şüpheli Aranıyor

Federal Savcılık ile BKA'nın ortak açıklamasına göre olay, 4 Ağustos'u 5 Ağustos'a bağlayan akşam Leipzig-Halle Havalimanı'nda yaşandı. Bir havalimanı çalışanı, güney pistinde yerde duran bir insansız hava aracı fark etti. İHA'nın bulunduğu nokta, Ukrayna'ya ait Antonov kargo uçaklarının hemen yanı başıydı. Yapılan incelemede aracın patlayıcı bir düzenekle donatıldığı ve patlayıcı yüklü olduğu belirlendi.

BKA şimdiye kadar iki şüpheliyi tespit etti. Ancak soruşturmanın geldiği noktada olayla bağlantılı olabilecek bir kişinin daha kimliği belirlenemedi. Yetkililerin paylaştığı eşkale göre aranan kişi zayıf yapılı. Şüphelinin ağustostaki yüksek sıcaklığa rağmen alışılmadık derecede kalın giyindiği, başında şapka ve kapüşon, üzerinde kalın bir ceketle koyu renk pantolon olduğu ve sırtında siyah bir çanta taşıdığı aktarıldı.

Soruşturmaya göre kimliği belirsiz kişi, 31 Temmuz ile 4 Ağustos 2026 tarihleri arasında bölgede elektrikli bisikletle dolaştı. Açıklama, 'Federal Başsavcılık ve Federal Kriminal Dairesi yardımınızı rica ediyor' çağrısıyla son buldu.