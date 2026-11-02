Almanya'da Gen Z Eylemi Karıştı: Frankfurt'ta Mağazalar Yağmalandı, 100'den Fazla Polis Yaralandı

Frankfurt'ta özellikle Zeil alışveriş caddesi hedef oldu. Polise göre yaklaşık 8 bin kişinin katıldığı gösteri çoğunlukla barışçıl geçti; ancak akşam saatlerinde 1.000 ila 1.500 kişilik bir grup şiddete başvurdu. 17 mağaza zarar gördü, 5 mağaza yağmalandı. Bir silah dükkanına da saldırıldı ve iki silah ele geçirildi. Polis 54 kişiyi gözaltına aldı; gözaltına alınanların yaşı 13 ile 29 arasında değişiyor. Yaklaşık 1.000 polisin görev yaptığı kentte helikopter ve su topları da devreye girdi, 100'den fazla polis yaralandı.

Berlin'de polise göre katılım 700'den 3.500'e çıktı; taş ve piroteknik malzeme atılması üzerine gösteri erken sonlandırıldı. 56 kişi geçici olarak gözaltına alındı, 27 polis hafif yaralandı. Hamburg'da Hauptbahnhof çevresinde yanan barikatlar kuruldu ve yaklaşık 120 kişi gözaltına alındı. Köln'de ise Domplatte çevresinde yaklaşık 200 kişi toplandı, 5 kişi gözaltına alındı.

Federal İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt yaşananları 'Landfriedensbruch' (kamu barışının bozulması) olarak niteleyerek 'Bu olaylara sert cezalar verilmesi gerekiyor' dedi. Hessen İçişleri Bakanı Roman Poseck ise 'Şoke oldum, böyle devam edemez' ifadesini kullandı. Organizatör 'Gen Z regelt' ise şiddeti kınayarak gösterilere 100 bin kişinin katıldığını savundu. Eğitime daha fazla kaynak, yaşam maliyetleriyle mücadele ve zorunlu askerliğe karşı çıkmayı talep eden girişimin bir sonraki eylemi 20 Kasım'da yapılacak.