Almanya'da Gen Z Eylemi Karıştı: Frankfurt'ta Mağazalar Yağmalandı, 100'den Fazla Polis Yaralandı
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Almanya'da 31 Ekim Cumartesi günü 30'dan fazla kentte düzenlenen 'Gen Z regelt' gösterileri, akşam saatlerinde Frankfurt ve Köln başta olmak üzere birçok yerde şiddete dönüştü. Gündüz büyük oranda barışçıl geçen eylemlerin ardından Frankfurt'ta vitrinler kırıldı, mağazalar yağmalandı; 100'den fazla polis yaralandı. Hamburg ve Berlin'de de gözaltılar yaşandı.
Gündüz barışçıl geçen Gen Z gösterileri, hava kararınca Frankfurt'ta yağmaya dönüştü.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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