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Almanya'da Gen Z Eylemi Karıştı: Frankfurt'ta Mağazalar Yağmalandı, 100'den Fazla Polis Yaralandı

Almanya'da Gen Z Eylemi Karıştı: Frankfurt'ta Mağazalar Yağmalandı, 100'den Fazla Polis Yaralandı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
02.11.2026 - 07:56
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Almanya'da 31 Ekim Cumartesi günü 30'dan fazla kentte düzenlenen 'Gen Z regelt' gösterileri, akşam saatlerinde Frankfurt ve Köln başta olmak üzere birçok yerde şiddete dönüştü. Gündüz büyük oranda barışçıl geçen eylemlerin ardından Frankfurt'ta vitrinler kırıldı, mağazalar yağmalandı; 100'den fazla polis yaralandı. Hamburg ve Berlin'de de gözaltılar yaşandı.

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Gündüz barışçıl geçen Gen Z gösterileri, hava kararınca Frankfurt'ta yağmaya dönüştü.

Gündüz barışçıl geçen Gen Z gösterileri, hava kararınca Frankfurt'ta yağmaya dönüştü.

Frankfurt'ta özellikle Zeil alışveriş caddesi hedef oldu. Polise göre yaklaşık 8 bin kişinin katıldığı gösteri çoğunlukla barışçıl geçti; ancak akşam saatlerinde 1.000 ila 1.500 kişilik bir grup şiddete başvurdu. 17 mağaza zarar gördü, 5 mağaza yağmalandı. Bir silah dükkanına da saldırıldı ve iki silah ele geçirildi. Polis 54 kişiyi gözaltına aldı; gözaltına alınanların yaşı 13 ile 29 arasında değişiyor. Yaklaşık 1.000 polisin görev yaptığı kentte helikopter ve su topları da devreye girdi, 100'den fazla polis yaralandı.

Berlin'de polise göre katılım 700'den 3.500'e çıktı; taş ve piroteknik malzeme atılması üzerine gösteri erken sonlandırıldı. 56 kişi geçici olarak gözaltına alındı, 27 polis hafif yaralandı. Hamburg'da Hauptbahnhof çevresinde yanan barikatlar kuruldu ve yaklaşık 120 kişi gözaltına alındı. Köln'de ise Domplatte çevresinde yaklaşık 200 kişi toplandı, 5 kişi gözaltına alındı.

Federal İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt yaşananları 'Landfriedensbruch' (kamu barışının bozulması) olarak niteleyerek 'Bu olaylara sert cezalar verilmesi gerekiyor' dedi. Hessen İçişleri Bakanı Roman Poseck ise 'Şoke oldum, böyle devam edemez' ifadesini kullandı. Organizatör 'Gen Z regelt' ise şiddeti kınayarak gösterilere 100 bin kişinin katıldığını savundu. Eğitime daha fazla kaynak, yaşam maliyetleriyle mücadele ve zorunlu askerliğe karşı çıkmayı talep eden girişimin bir sonraki eylemi 20 Kasım'da yapılacak.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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