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Fenerbahçe Cephesinde Ronaldo İddiası: Transferde Hakan Safi'nin Adı Geçiyor

Fenerbahçe Cephesinde Ronaldo İddiası: Transferde Hakan Safi'nin Adı Geçiyor

Cristiano Ronaldo Fenerbahçe
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
12.11.2026 - 17:20
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Cristiano Ronaldo'nun adı, ara transfer dönemi öncesinde Fenerbahçe'yle anılmaya başladı. Portekizli yıldızın Al Nassr'dan ayrılabileceği öne sürülerken sürece dahil olabilecek isimler de konuşuluyor. Bu isimlerden biri, Ronaldo'nun yakın arkadaşı olarak anılıyor.

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Hakan Safi devreye girebilir.

Hakan Safi devreye girebilir.

Ronaldo ile yakın arkadaş olduğu belirtilen Hakan Safi'nin yıldız futbolcuyu Fenerbahçe'ye gelmeye ikna edebileceği ve transferin sponsorluğunu üstlenebileceği öne sürüldü. Ali Koç ile Hamdi Chobani Ulukaya'nın da maddi destek sağlayabileceği iddia edildi. Aziz Yıldırım'ın ise kızı Yaz'ın isteği doğrultusunda bu transferi görmek istediği öne sürülenler arasında.

Bir menajer yoklama yapmış.

Bir menajer yoklama yapmış.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu, Ronaldo'nun Türkiye ihtimaliyle ilgili bir yayında şu ifadeleri kullandı:

'Bir tane aracı menajer acaba Cristiano Ronaldo Türkiye olur mu diye bir yoklama yapmış.'

Fenerbahçe'nin resmi bir girişimde bulunduğu henüz doğrulanmadı.

Yıllık 50 milyon euro maaş konuşuluyor.

Yıllık 50 milyon euro maaş konuşuluyor.

Portekizli yıldızın yıllık yaklaşık 50 milyon euro maaşı gündemde. Bonservissiz transfer ihtimali konuşulsa da Ronaldo'nun Al Nassr ile Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor. Ocak ayında ayrılabilmesi için kulübüyle anlaşması gerekiyor. Kariyerindeki 1000. gol hedefi de transfer senaryosunda öne çıkan detaylar arasında yer alıyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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