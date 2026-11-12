Fenerbahçe Cephesinde Ronaldo İddiası: Transferde Hakan Safi'nin Adı Geçiyor
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Cristiano Ronaldo'nun adı, ara transfer dönemi öncesinde Fenerbahçe'yle anılmaya başladı. Portekizli yıldızın Al Nassr'dan ayrılabileceği öne sürülerken sürece dahil olabilecek isimler de konuşuluyor. Bu isimlerden biri, Ronaldo'nun yakın arkadaşı olarak anılıyor.
Hakan Safi devreye girebilir.
Bir menajer yoklama yapmış.
Yıllık 50 milyon euro maaş konuşuluyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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