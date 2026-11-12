Fenerbahçe Cephesinde Ronaldo İddiası: Transferde Hakan Safi'nin Adı Geçiyor

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu, Ronaldo'nun Türkiye ihtimaliyle ilgili bir yayında şu ifadeleri kullandı:

'Bir tane aracı menajer acaba Cristiano Ronaldo Türkiye olur mu diye bir yoklama yapmış.'

Fenerbahçe'nin resmi bir girişimde bulunduğu henüz doğrulanmadı.