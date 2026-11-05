Cristiano Ronaldo Portekiz Milli Takımı'nı Resmen Bıraktı: 23 Yılda 234 Maç, 146 Gol
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Portekiz Milli Takımı'nın 23 yıllık simgesi Cristiano Ronaldo, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla milli takım kariyerini noktaladığını duyurdu. 41 yaşındaki yıldız, 234 maç ve 146 golle hem en çok forma giyen hem de en çok gol atan isim olarak veda ediyor. Karar, teknik direktör Jorge Jesus'la yaşanan kriz ve federasyonun verdiği cezanın ardından geldi.
Ronaldo, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla Portekiz formasına veda ettiğini duyurdu.
Portekiz'e 2016'da Avrupa Şampiyonluğu'nu getiren Ronaldo, kupa dolu bir kariyeri geride bırakıyor.
146 golle Portekiz tarihinin en golcü ismi olan Ronaldo, 45 asist de üretti.
Ronaldo'nun veda mesajı: "7 numaralı forma kalacak."
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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