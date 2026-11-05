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Cristiano Ronaldo Portekiz Milli Takımı'nı Resmen Bıraktı: 23 Yılda 234 Maç, 146 Gol

Cristiano Ronaldo Portekiz Milli Takımı'nı Resmen Bıraktı: 23 Yılda 234 Maç, 146 Gol

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
05.11.2026 - 14:52
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Portekiz Milli Takımı'nın 23 yıllık simgesi Cristiano Ronaldo, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla milli takım kariyerini noktaladığını duyurdu. 41 yaşındaki yıldız, 234 maç ve 146 golle hem en çok forma giyen hem de en çok gol atan isim olarak veda ediyor. Karar, teknik direktör Jorge Jesus'la yaşanan kriz ve federasyonun verdiği cezanın ardından geldi.

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Ronaldo, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla Portekiz formasına veda ettiğini duyurdu.

Ronaldo, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla Portekiz formasına veda ettiğini duyurdu.

Ronaldo, paylaştığı mesajda ayrılışını 'Başımı dik tutarak, katettiğim yoldan gurur duyarak' sözleriyle duyurdu. Mesajında kararın kolay olmadığını belirten yıldız, milli takımla yolculuğunun Ağustos 2003'te başladığını ve 23 yıl sürdüğünü hatırlattı.

Kararın arka planında Ekim ayında yaşanan kriz var. Norveç karşısında yedek kalan, ardından Danimarka maçında da ilk 11'de başlamayacağı açıklanan Ronaldo, Jorge Jesus'un sözünü tutmadığını öne sürerek milli takım kampını izinsiz terk etmişti. Portekiz Futbol Federasyonu da kendisine 30 gün hak mahrumiyeti ve 255 euro para cezası verdi.

Başbakan Luís Montenegro ile Federasyon Başkanı Pedro Proença'nın da devreye girdiği ikna çabaları sonuç vermedi.

Portekiz'e 2016'da Avrupa Şampiyonluğu'nu getiren Ronaldo, kupa dolu bir kariyeri geride bırakıyor.

Portekiz'e 2016'da Avrupa Şampiyonluğu'nu getiren Ronaldo, kupa dolu bir kariyeri geride bırakıyor.

Ronaldo, milli takımla EURO 2016'yı kazandı. Bunun yanında 2019 ve 2025'te UEFA Uluslar Ligi şampiyonluklarını yaşadı. Kulüp kariyerinde de beş kez Ballon d'Or kazanan yıldız, Portekiz futbolunun en büyük adı olarak kayıtlara geçti.

Temmuz 2026'daki Dünya Kupası'nda İspanya'ya yenilerek son 16 turunda elenen Portekiz'de Ronaldo, o dönemde 'Bu benim son Dünya Kupam' demişti.

146 golle Portekiz tarihinin en golcü ismi olan Ronaldo, 45 asist de üretti.

146 golle Portekiz tarihinin en golcü ismi olan Ronaldo, 45 asist de üretti.

Ronaldo, Portekiz formasıyla çıktığı 234 maçta 146 gol attı ve 45 asist yaptı. Bu rakamlarla hem milli takımın en çok maça çıkan hem de en çok gol atan oyuncusu olarak kayıtlara geçti.

Ronaldo'nun veda mesajı: "7 numaralı forma kalacak."

Ronaldo'nun veda mesajı: "7 numaralı forma kalacak."

Ronaldo, veda mesajında 7 numaralı formayı geleceğe devrettiğini belirtti. 'Bugün, onu geleceğe devretme anı geldi' diyen yıldızın, formayı Kasım ayındaki milli maçların ardından bırakacağı aktarılıyor.

Portekiz'de şimdi gözler, 7 numaralı formayı kimin devralacağına çevrilecek.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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