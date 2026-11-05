Cristiano Ronaldo Portekiz Milli Takımı'nı Resmen Bıraktı: 23 Yılda 234 Maç, 146 Gol

Ronaldo, milli takımla EURO 2016'yı kazandı. Bunun yanında 2019 ve 2025'te UEFA Uluslar Ligi şampiyonluklarını yaşadı. Kulüp kariyerinde de beş kez Ballon d'Or kazanan yıldız, Portekiz futbolunun en büyük adı olarak kayıtlara geçti.

Temmuz 2026'daki Dünya Kupası'nda İspanya'ya yenilerek son 16 turunda elenen Portekiz'de Ronaldo, o dönemde 'Bu benim son Dünya Kupam' demişti.