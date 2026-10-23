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Cristiano Ronaldo 982. Golünü Attı ve Maçın Adamı Ödülünü Takım Arkadaşına Verdi

Cristiano Ronaldo 982. Golünü Attı ve Maçın Adamı Ödülünü Takım Arkadaşına Verdi

Cristiano Ronaldo
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
23.10.2026 - 20:49
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Cristiano Ronaldo, Al-Nassr'ın Al-Faisaly'yi 3-1 yendiği maçta gol attı ve kariyerindeki gol sayısını 982'ye çıkardı. 41 yaşındaki yıldız, maçın ardından verilen ödülü kabul etmedi. Ödülü takım arkadaşı Abdullah Al-Hamdan'a takdim etti.

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52. dakikadaki gol ofsayttan sayılmadı

52. dakikadaki gol ofsayttan sayılmadı

Suudi Arabistan Ligi'nin 11. haftasında Ronaldo, 49. dakikada ağları sarstı. Üç dakika sonra bir gol daha attı. Hakem ofsayt gerekçesiyle bu golü geçersiz saydı ve Ronaldo'nun toplamı 982'de kaldı.

Ödülü sahibine devretti

Ödülü sahibine devretti

Maçın adamı ödülü, karşılaşmanın ardından Ronaldo'ya verildi. Portekizli yıldız ödülün takım arkadaşı Abdullah Al-Hamdan'ın hakkı olduğunu söyledi. Ödülü ona takdim etti.

1000 gole 18 gol kaldı

1000 gole 18 gol kaldı

Ronaldo profesyonel kariyerinde 1342 maça çıktı, 982 gol ve 261 asist üretti. 1000 gol barajı için 18 gole ihtiyacı var. Inter Miami'deki Lionel Messi ise 1181 maçta 936 gol ve 427 asist yaptı, yani Ronaldo'nun gerisinde.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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