Cristiano Ronaldo 982. Golünü Attı ve Maçın Adamı Ödülünü Takım Arkadaşına Verdi

Ronaldo profesyonel kariyerinde 1342 maça çıktı, 982 gol ve 261 asist üretti. 1000 gol barajı için 18 gole ihtiyacı var. Inter Miami'deki Lionel Messi ise 1181 maçta 936 gol ve 427 asist yaptı, yani Ronaldo'nun gerisinde.