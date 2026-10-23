Cristiano Ronaldo 982. Golünü Attı ve Maçın Adamı Ödülünü Takım Arkadaşına Verdi
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Cristiano Ronaldo, Al-Nassr'ın Al-Faisaly'yi 3-1 yendiği maçta gol attı ve kariyerindeki gol sayısını 982'ye çıkardı. 41 yaşındaki yıldız, maçın ardından verilen ödülü kabul etmedi. Ödülü takım arkadaşı Abdullah Al-Hamdan'a takdim etti.
52. dakikadaki gol ofsayttan sayılmadı
Ödülü sahibine devretti
1000 gole 18 gol kaldı
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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