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Erik ten Hag, Ronaldo'nun Takımı ve Kendisini Yüzüstü Bıraktığını Söyledi

Erik ten Hag, Ronaldo'nun Takımı ve Kendisini Yüzüstü Bıraktığını Söyledi

Kuzey Soydan
Kuzey Soydan - Spor Editörü
20.10.2026 - 15:34
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Manchester United'ın eski teknik direktörü Erik ten Hag, The Athletic'e verdiği röportajda Cristiano Ronaldo ile çalıştığı dönemi anlattı. Hollandalı teknik adam, Portekizli yıldızın hem takımı hem de kendisini yüzüstü bıraktığını söyledi. Ten Hag'a göre planlar Ronaldo'nun oyunda olacağı varsayımıyla kurulmuştu ama tecrübeli golcü sahada beklenen katkıyı vermedi. İki ismin yolları, 2022 sonbaharında yaşanan krizlerin ardından ayrılmıştı. Açıklamalar, Ronaldo'nun Portekiz Milli Takımı kampını terk edip federasyondan ceza aldığı günlerin hemen ardından geldi.

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Ten Hag'a göre Ronaldo ne topla ne topsuz koşuyordu

Ten Hag'a göre Ronaldo ne topla ne topsuz koşuyordu

Ten Hag, göreve gelmeden önce Portekiz'e giderek Ronaldo ile hedeflerini konuştuğunu, hayal kırıklığının da bu yüzden büyük olduğunu anlattı: 'Takımı yüzüstü bıraktı, beni de yüzüstü bıraktı. Çünkü onu hesaba katarak plan yapmıştık.'

Hollandalı teknik adam, Ronaldo'dan yoğun pres beklediği ya da oyuncunun yorgun olduğu yönündeki yorumları da yanlış buldu. Ona göre sorun fiziksel hazırlıktı: 'Ne topa sahipken ne de topsuzken koşuyordu. Nedeni, kendini hazırlamamış olmasıydı.' Ten Hag'ın sözlerine göre büyük takımlar yıldız oyuncusunu bağrına basmalı, ama yıldız oyuncu da takım için çalışmalı.

Brentford yenilgisinin ardından koşu antrenmanını tamamlamadığını anlattı

Brentford yenilgisinin ardından koşu antrenmanını tamamlamadığını anlattı

Ten Hag, Brentford'a 4-0 yenildikleri maçın ardından takıma ağır antrenmanlar yaptırdığını hatırlattı. Goal'ün aktardığına göre Ronaldo, planlanan üç koşu turunun yalnızca ikisini tamamladı. Teknik adam ayrıca Ronaldo'nun takım arkadaşlarına 'Antrenmanda bacaklarınızı yormayın' dediğini söyledi. Formunun zirvesindeki bir oyuncunun idmanda enerji tasarrufu yapabileceğini kabul eden Ten Hag, bunun için önce gerekli kondisyon seviyesine ulaşmak gerektiğini belirtti.

Ronaldo'yu bizzat uyardığını da anlatan teknik adam, ona şunu söylediğini aktardı: 'Herkes seni doğru pozisyona sokmak için çalışmak istiyor ama kendini ceza sahasına sokamazsan gol atamazsın.' Ten Hag'a göre Ronaldo bunu yapabilecek durumda değildi.

İki ismin yolları 2022'de Piers Morgan röportajının ardından ayrılmıştı

İki ismin yolları 2022'de Piers Morgan röportajının ardından ayrılmıştı

Ronaldo, Ekim 2022'de Tottenham maçında oyuna girmeyi reddetmişti. Ardından Piers Morgan'a verdiği röportajda kulüp yönetimini ve Ten Hag'ı eleştirmiş, kendisine saygı göstermeyen birine saygı duymadığını söylemişti. Sözleşmesi Kasım ayında karşılıklı feshedildi. Ten Hag ise Ekim 2024'te Manchester United'dan ayrıldı.

Röportajda Ronaldo'ya duyduğu saygıyı da vurgulayan Ten Hag, onun futbol tarihinin en iyilerinden biri olduğunu söyledi. Ancak teknik direktör olarak, kadroda tutacağı oyuncular konusunda mantıklı bir karar vermek zorunda kaldığını ekledi. Ronaldo ise Portekiz Milli Takımı kampından ayrılmasının ardından Portekiz Futbol Federasyonu tarafından 30 gün men ve 255 euro para cezasına çarptırılmıştı.

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Kuzey Soydan
Kuzey Soydan
Spor Editörü
Gündeme dair haberleri kendi bakış açımla okuyuculara aktarıyorum.
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