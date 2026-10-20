Erik ten Hag, Ronaldo'nun Takımı ve Kendisini Yüzüstü Bıraktığını Söyledi
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Manchester United'ın eski teknik direktörü Erik ten Hag, The Athletic'e verdiği röportajda Cristiano Ronaldo ile çalıştığı dönemi anlattı. Hollandalı teknik adam, Portekizli yıldızın hem takımı hem de kendisini yüzüstü bıraktığını söyledi. Ten Hag'a göre planlar Ronaldo'nun oyunda olacağı varsayımıyla kurulmuştu ama tecrübeli golcü sahada beklenen katkıyı vermedi. İki ismin yolları, 2022 sonbaharında yaşanan krizlerin ardından ayrılmıştı. Açıklamalar, Ronaldo'nun Portekiz Milli Takımı kampını terk edip federasyondan ceza aldığı günlerin hemen ardından geldi.
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Ten Hag'a göre Ronaldo ne topla ne topsuz koşuyordu
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Brentford yenilgisinin ardından koşu antrenmanını tamamlamadığını anlattı
İki ismin yolları 2022'de Piers Morgan röportajının ardından ayrılmıştı
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