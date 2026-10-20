Erik ten Hag, Ronaldo'nun Takımı ve Kendisini Yüzüstü Bıraktığını Söyledi

Ten Hag, göreve gelmeden önce Portekiz'e giderek Ronaldo ile hedeflerini konuştuğunu, hayal kırıklığının da bu yüzden büyük olduğunu anlattı: 'Takımı yüzüstü bıraktı, beni de yüzüstü bıraktı. Çünkü onu hesaba katarak plan yapmıştık.'

Hollandalı teknik adam, Ronaldo'dan yoğun pres beklediği ya da oyuncunun yorgun olduğu yönündeki yorumları da yanlış buldu. Ona göre sorun fiziksel hazırlıktı: 'Ne topa sahipken ne de topsuzken koşuyordu. Nedeni, kendini hazırlamamış olmasıydı.' Ten Hag'ın sözlerine göre büyük takımlar yıldız oyuncusunu bağrına basmalı, ama yıldız oyuncu da takım için çalışmalı.