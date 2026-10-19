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Portekiz Futbol Federasyonu Ronaldo'ya 30 Gün Men ve 255 Euro Para Cezası Verdi

Portekiz Futbol Federasyonu Ronaldo'ya 30 Gün Men ve 255 Euro Para Cezası Verdi

Cristiano Ronaldo Portekiz
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
19.10.2026 - 22:20
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Portekiz Futbol Federasyonu, Cristiano Ronaldo hakkındaki disiplin kararını açıkladı. Karar, Portekiz'in kaptanının milli takım kampından ayrılmasının ardından verildi. Cezanın Ronaldo'nun önümüzdeki milli maçlarına etkisi de belli oldu.

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Ronaldo 30 gün men cezası aldı.

Ronaldo 30 gün men cezası aldı.

Portekiz Futbol Federasyonu, Ronaldo'ya son uluslararası ara dönemde Danimarka'daki milli takım kampından ayrılması nedeniyle 30 gün men cezası verdi. Ronaldo kampı 30 Eylül'de terk etmişti. Federasyonun disiplin yönetmeliğine göre bir ay ile altı ay arasında değişen bir men cezasıyla karşı karşıya olan Ronaldo, cezanın alt sınırını aldı.

Disiplin Kurulu suçlamayı tamamen haklı buldu.

Disiplin Kurulu suçlamayı tamamen haklı buldu.

Federasyona bağlı Disiplin Kurulu'nun Amatör Bölümü, Ronaldo'yu disiplin yönetmeliğinin 160. maddesinin birinci fıkrasında öngörülen ihlali tek bir olayda ve kasıtlı olarak işlemekten mahkûm etti. Kararın para cezasına ilişkin bölümü şu şekilde yer aldı:\n\n'Buna istinaden, 30 günlük men cezasının yanı sıra 2,5 hesap birimi, yani 255 euro (iki yüz elli beş euro) tutarında para cezası verilmesine karar verilmiştir.'

Ceza milli maçlara engel olmayacak.

Ceza milli maçlara engel olmayacak.

Ceza, Ronaldo'nun Portekiz Milli Takımı'nın önümüzdeki iki maçında forma giymesine engel olmayacak. Portekiz 14 Kasım'da Danimarka, 17 Kasım'da ise Galler ile karşılaşacak. Ronaldo kampı 30 Eylül'de terk ettiği için ceza bu iki maçı kapsamıyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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