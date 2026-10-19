Portekiz Futbol Federasyonu Ronaldo'ya 30 Gün Men ve 255 Euro Para Cezası Verdi
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Portekiz Futbol Federasyonu, Cristiano Ronaldo hakkındaki disiplin kararını açıkladı. Karar, Portekiz'in kaptanının milli takım kampından ayrılmasının ardından verildi. Cezanın Ronaldo'nun önümüzdeki milli maçlarına etkisi de belli oldu.
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Ronaldo 30 gün men cezası aldı.
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Disiplin Kurulu suçlamayı tamamen haklı buldu.
Ceza milli maçlara engel olmayacak.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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