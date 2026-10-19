Portekiz Futbol Federasyonu Ronaldo'ya 30 Gün Men ve 255 Euro Para Cezası Verdi

Federasyona bağlı Disiplin Kurulu'nun Amatör Bölümü, Ronaldo'yu disiplin yönetmeliğinin 160. maddesinin birinci fıkrasında öngörülen ihlali tek bir olayda ve kasıtlı olarak işlemekten mahkûm etti. Kararın para cezasına ilişkin bölümü şu şekilde yer aldı:



'Buna istinaden, 30 günlük men cezasının yanı sıra 2,5 hesap birimi, yani 255 euro (iki yüz elli beş euro) tutarında para cezası verilmesine karar verilmiştir.'