Vitinha, Ronaldo'nun Milli Takıma Dönmesini İstediğini Açıkladı

Portekiz Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu, 9 Ekim'de Ronaldo hakkında soruşturma başlattı ve davayı acil olarak sınıfladı. Kurul, soruşturma sonuçlanana kadar geçerli olacak otomatik olmayan bir geçici men kararı verdi. Federasyonun yönetmeliği, milli takım kampını izinsiz terk eden futbolculara bir ila altı ay arasında değişen men cezası ve para cezası öngörüyor.

Ertesi gün açıklama yapan Proença ise federasyonun, teknik direktörün ve tüm takım arkadaşlarının Ronaldo'nun dönmesini istediğini söyledi. Başkan, Ronaldo'nun Kasım'daki milli ara için geri döneceğini beklediğini ve oyuncunun da dönmeye istekli olduğunu belirtti. Nihai kararı yine Disiplin Kurulu verecek.