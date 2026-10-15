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Vitinha, Ronaldo'nun Milli Takıma Dönmesini İstediğini Açıkladı

Vitinha, Ronaldo'nun Milli Takıma Dönmesini İstediğini Açıkladı

Kuzey Soydan
Kuzey Soydan - Spor Editörü
15.10.2026 - 12:32
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Portekiz Milli Takımı'nın kaptanı Cristiano Ronaldo, teknik direktör Jorge Jesus'la yaşadığı gerilimin ardından Danimarka maçından önce Kopenhag'daki kampı terk etmişti. Aradan iki haftayı aşkın süre geçerken takım arkadaşlarından ilk açık yorum geldi. PSG'nin orta saha oyuncusu Vitinha, gündemi sarsan krizle ilgili konuşurken Ronaldo'nun milli takıma dönmesi gerektiğini söyledi. Genç yıldız ne Ronaldo'nun ne de Jesus'un tarafını tuttu, yalnızca her şeyin yoluna girmesini diledi. Federasyon ise Ronaldo hakkında disiplin süreci başlatmış ve oyuncuyu geçici olarak men etmişti. Portekiz'de gözler şimdi Kasım ayındaki milli maçlara, kaptanın kadroya dönüp dönmeyeceğine çevrildi.

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Vitinha, Ronaldo'nun geri dönmesini ve her şeyin yolunda olmasını diledi.

Vitinha, Ronaldo'nun geri dönmesini ve her şeyin yolunda olmasını diledi.

Vitinha, Ronaldo'nun durumuyla ilgili sözlerini şu cümlelerle özetledi:

Cristiano Ronaldo milli takıma dönmeli. Tek yapabileceğim geri dönmesini ve her şeyin yolunda olmasını dilemek. Hepimiz bunu istiyoruz. Umarım gerçekleşir.”

PSG'li oyuncu, milli takım kampındaki günleri kaotik ve duygusal olarak tanımladı. Ronaldo ile Jesus arasındaki gerilimde taraf seçmekten özellikle kaçındı. Vitinha'nın bu sözleri, krizin başladığı günden bu yana takımın içinden gelen en net destek çağrısı oldu.

Ronaldo, Danimarka maçından önce kampı terk etti, Portekiz yine de kazandı.

Ronaldo, Danimarka maçından önce kampı terk etti, Portekiz yine de kazandı.

Jesus'un Portekiz'deki ilk kadrosunda yer alan 41 yaşındaki Ronaldo, Norveç'e karşı oynanan ilk maçta yedek kulübesinde kalmış ve oyuna girmemişti. Teknik direktörün bir sonraki maçta da onu ilk 11'de başlatmayacağını açıklamasının ardından Ronaldo kamptan ayrıldı. Federasyon Başkanı Pedro Proença'nın oyuncuyu kalması için ikna etmeye çalıştığı aktarıldı. Ronaldo'nun ardından Al Nassr'daki antrenmanlara döndüğü bildirildi.

Portekiz, kaptansız çıktığı Danimarka deplasmanında Cancelo, Gonçalo Ramos, Vitinha ve João Félix'in golleriyle maçı 4-2 kazandı. Vitinha'nın golü, Danimarka'nın skoru 2-2'ye getirmesinin ardından 67. dakikada geldi. Ronaldo'nun bulunmadığı Norveç maçını da kazanan Portekiz, Uluslar Ligi grubunda oynadığı dört maçı da galibiyetle tamamladı.

Federasyon, Ronaldo'nun Kasım'daki milli maçlara döneceğini bekliyor.

Federasyon, Ronaldo'nun Kasım'daki milli maçlara döneceğini bekliyor.

Portekiz Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu, 9 Ekim'de Ronaldo hakkında soruşturma başlattı ve davayı acil olarak sınıfladı. Kurul, soruşturma sonuçlanana kadar geçerli olacak otomatik olmayan bir geçici men kararı verdi. Federasyonun yönetmeliği, milli takım kampını izinsiz terk eden futbolculara bir ila altı ay arasında değişen men cezası ve para cezası öngörüyor.

Ertesi gün açıklama yapan Proença ise federasyonun, teknik direktörün ve tüm takım arkadaşlarının Ronaldo'nun dönmesini istediğini söyledi. Başkan, Ronaldo'nun Kasım'daki milli ara için geri döneceğini beklediğini ve oyuncunun da dönmeye istekli olduğunu belirtti. Nihai kararı yine Disiplin Kurulu verecek.

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Kuzey Soydan
Kuzey Soydan
Spor Editörü
Gündeme dair haberleri kendi bakış açımla okuyuculara aktarıyorum.
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