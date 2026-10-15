Vitinha, Ronaldo'nun Milli Takıma Dönmesini İstediğini Açıkladı
Portekiz Milli Takımı'nın kaptanı Cristiano Ronaldo, teknik direktör Jorge Jesus'la yaşadığı gerilimin ardından Danimarka maçından önce Kopenhag'daki kampı terk etmişti. Aradan iki haftayı aşkın süre geçerken takım arkadaşlarından ilk açık yorum geldi. PSG'nin orta saha oyuncusu Vitinha, gündemi sarsan krizle ilgili konuşurken Ronaldo'nun milli takıma dönmesi gerektiğini söyledi. Genç yıldız ne Ronaldo'nun ne de Jesus'un tarafını tuttu, yalnızca her şeyin yoluna girmesini diledi. Federasyon ise Ronaldo hakkında disiplin süreci başlatmış ve oyuncuyu geçici olarak men etmişti. Portekiz'de gözler şimdi Kasım ayındaki milli maçlara, kaptanın kadroya dönüp dönmeyeceğine çevrildi.
Vitinha, Ronaldo'nun geri dönmesini ve her şeyin yolunda olmasını diledi.
Ronaldo, Danimarka maçından önce kampı terk etti, Portekiz yine de kazandı.
Federasyon, Ronaldo'nun Kasım'daki milli maçlara döneceğini bekliyor.
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