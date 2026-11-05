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Ronaldo Gitti, 7 Numara Boşta Kaldı: Portekiz'de Efsane Formanın Beş Adayı Var

Ronaldo Gitti, 7 Numara Boşta Kaldı: Portekiz'de Efsane Formanın Beş Adayı Var

Cristiano Ronaldo Portekiz
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
05.11.2026 - 20:08
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Cristiano Ronaldo'nun 5 Kasım'da milli takım kariyerini noktalamasıyla Portekiz, 20 yılı aşkın bir sürenin ardından ilk kez Ronaldo'suz bir döneme giriyor. 23 yıl boyunca sırtında taşıdığı 7 numaralı forma artık boşta. Efsanenin mirasını devralabilecek isimler arasında Süper Lig'de forma giyen bir yıldız da var.

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En güçlü aday Rafael Leao.

En güçlü aday Rafael Leao.

Galatasaray'ın 27 yaşındaki kanat oyuncusu Rafael Leão, 7 numaranın en güçlü adayı olarak görülüyor. Hızı, fiziği ve dar alandaki top hakimiyetiyle Portekiz'in modern dönemdeki süperstar kanat oyuncusu profiline en yakın isim olan Leão, Milan'da üst üste üç sezon çift haneli gol katkısı yakalamıştı. Ronaldo'nun milli takımdan uzak kaldığı dönemde 7 numaralı formayı zaten giyen Leão'nun önündeki tek soru işareti milli takımdaki üretkenliği. Portekiz formasıyla 51 maçta 6 gol ve 8 asist üreten yıldızın bu alanda daha istikrarlı olması gerekiyor.

João Félix'in milli takım karnesi güçlü.

João Félix'in milli takım karnesi güçlü.

Al Nassr'da forma giyen João Félix, teknik kapasitesiyle listenin bir diğer güçlü ismi. En iyi performansını hücum hattının gerisinde, çizgiler arasında yaratıcı bir gölge forvet olarak sergileyen Félix'in kulüp kariyeri, 2019'daki rekor bonservisle Atlético Madrid'e transferinden bu yana inişli çıkışlı ilerledi. Buna karşın milli takımda 61 maçta 21 gole doğrudan katkı sağlayan Félix'in, Ronaldo'nun bıraktığı boşlukta hücumda daha fazla sorumluluk üstlenebileceği düşünülüyor.

Pedro Neto, 18 numara giyiyor.

Pedro Neto, 18 numara giyiyor.

Chelsea'de oynayan Pedro Neto, milli takımda şu an 18 numaralı formayı giyiyor. Hızı, direkt oyunu ve ortalarıyla Leão'dan farklı türde bir tehdit oluşturan Neto'nun gelişimi sakatlıklar nedeniyle zaman zaman sekteye uğradı. Xabi Alonso yönetiminde sık sık kanat bek olarak da görev alan oyuncu, bu sezon Premier Lig'de 9 maçta 4 gole katkı verdi.

Quenda, Ronaldo ile aynı yoldan geliyor.

Quenda, Ronaldo ile aynı yoldan geliyor.

Henüz gençlik yaşlarındaki Geovany Quenda, tıpkı Ronaldo gibi futbola Sporting Lizbon'da başladı ve ardından yaklaşık 40 milyon sterlinlik bir transferle Chelsea'ye gitti. Eski bir altyapı hocası, Quenda'yı patlayıcılığı, öngörülemezliği ve yaratıcılığıyla Bukayo Saka'ya benzetiyor. A Milli Takım'da henüz forma giymeyen ve Chelsea'de sınırlı şans bulan Quenda, uzun vadede 7 numaranın sahibi olabilecek isimler arasında gösteriliyor.

Rodrigo Mora'nın potansiyeli çok yüksek.

Rodrigo Mora'nın potansiyeli çok yüksek.

Listenin son ismi, 19 yaşındaki ofansif orta saha Rodrigo Mora. 15 yaşında Porto'nun en genç profesyonel oyuncusu olan ve 2024'te A takımda ilk maçına çıkan Mora, 2026'da Porto'nun lig şampiyonluğunda önemli rol oynadı. Ağustos ayında yaklaşık 20 milyon sterlinlik bonservis ve 100 milyon sterlinlik serbest kalma maddesiyle Roma'ya transfer olan genç yıldız, 2025 Uluslar Ligi'ni kazanan kadroda yer almasına rağmen milli takımda henüz forma giymedi. Portekiz'in Ronaldo sonrası döneminde tek bir isim yerine farklı oyuncular arasında 7 numaralı formanın el değiştirmesi de ihtimal dahilinde.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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