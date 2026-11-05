Ronaldo Gitti, 7 Numara Boşta Kaldı: Portekiz'de Efsane Formanın Beş Adayı Var
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Cristiano Ronaldo'nun 5 Kasım'da milli takım kariyerini noktalamasıyla Portekiz, 20 yılı aşkın bir sürenin ardından ilk kez Ronaldo'suz bir döneme giriyor. 23 yıl boyunca sırtında taşıdığı 7 numaralı forma artık boşta. Efsanenin mirasını devralabilecek isimler arasında Süper Lig'de forma giyen bir yıldız da var.
En güçlü aday Rafael Leao.
João Félix'in milli takım karnesi güçlü.
Pedro Neto, 18 numara giyiyor.
Quenda, Ronaldo ile aynı yoldan geliyor.
Rodrigo Mora'nın potansiyeli çok yüksek.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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