Ronaldo Gitti, 7 Numara Boşta Kaldı: Portekiz'de Efsane Formanın Beş Adayı Var

Listenin son ismi, 19 yaşındaki ofansif orta saha Rodrigo Mora. 15 yaşında Porto'nun en genç profesyonel oyuncusu olan ve 2024'te A takımda ilk maçına çıkan Mora, 2026'da Porto'nun lig şampiyonluğunda önemli rol oynadı. Ağustos ayında yaklaşık 20 milyon sterlinlik bonservis ve 100 milyon sterlinlik serbest kalma maddesiyle Roma'ya transfer olan genç yıldız, 2025 Uluslar Ligi'ni kazanan kadroda yer almasına rağmen milli takımda henüz forma giymedi. Portekiz'in Ronaldo sonrası döneminde tek bir isim yerine farklı oyuncular arasında 7 numaralı formanın el değiştirmesi de ihtimal dahilinde.