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Serdar Ali Çelikler'den Canlı Yayında İddia: Cristiano Ronaldo Ocak'ta Türkiye'ye Gelebilir

Serdar Ali Çelikler'den Canlı Yayında İddia: Cristiano Ronaldo Ocak'ta Türkiye'ye Gelebilir

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
11.10.2026 - 17:23
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Neo Spor YouTube kanalında konuşan yorumcu Serdar Ali Çelikler, Cristiano Ronaldo'nun kış transfer döneminde Türkiye'ye gelebileceğini öne sürdü. Çelikler, 41 yaşındaki yıldız futbolcunun iki Türk takımından biri için gündeme gelebileceğini söyledi.

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Serdar Ali Çelikler'in iddiası sosyal medyada da konuşuldu.

Ronaldo Al Nassr'da forma giyiyor.

Ronaldo Al Nassr'da forma giyiyor.

Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımında oynayan 41 yaşındaki Cristiano Ronaldo'nun kış transfer döneminde Türkiye'ye gelebileceği iddia edildi. Yorumcu Serdar Ali Çelikler, Galatasaray ve Trabzonspor'un Ronaldo'nun gelebileceği takımlar olduğunu söyledi.

Çelikler iki takımı işaret etti.

Çelikler iki takımı işaret etti.

Neo Spor YouTube kanalındaki yayında konuşan Çelikler, Ronaldo'nun iki takımda da ilk 11'de yer alacağını belirtti. Galatasaray'da forma giyen Leão'nun Ronaldo için yol vereceğini de savundu. Çelikler iddiasını şu cümleyle özetledi:

'Cristiano Ronaldo devre arasında Türkiye'ye gelebilir.'

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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