Serdar Ali Çelikler'den Canlı Yayında İddia: Cristiano Ronaldo Ocak'ta Türkiye'ye Gelebilir
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Neo Spor YouTube kanalında konuşan yorumcu Serdar Ali Çelikler, Cristiano Ronaldo'nun kış transfer döneminde Türkiye'ye gelebileceğini öne sürdü. Çelikler, 41 yaşındaki yıldız futbolcunun iki Türk takımından biri için gündeme gelebileceğini söyledi.
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Serdar Ali Çelikler'in iddiası sosyal medyada da konuşuldu.
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Ronaldo Al Nassr'da forma giyiyor.
Çelikler iki takımı işaret etti.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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