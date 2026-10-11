Serdar Ali Çelikler'den Canlı Yayında İddia: Cristiano Ronaldo Ocak'ta Türkiye'ye Gelebilir

Neo Spor YouTube kanalındaki yayında konuşan Çelikler, Ronaldo'nun iki takımda da ilk 11'de yer alacağını belirtti. Galatasaray'da forma giyen Leão'nun Ronaldo için yol vereceğini de savundu. Çelikler iddiasını şu cümleyle özetledi:

'Cristiano Ronaldo devre arasında Türkiye'ye gelebilir.'