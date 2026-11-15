article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Hayatın Bazen Absürt Bir Tiyatro Oyununa Dönüştüğünü Kanıtlayan 8 An

etiket Hayatın Bazen Absürt Bir Tiyatro Oyununa Dönüştüğünü Kanıtlayan 8 An

Ceren Özer
Ceren Özer - Onedio Editörü
15.11.2026 - 20:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Bazı günler gerçekten de bir komedi yazarının elinden çıkmış gibi geçiyor. İnsanların birbirini yanlış anlaması, hiç beklenmedik olayların peş peşe yaşanması ve küçücük meselelerin kocaman bir karmaşaya dönüşmesi... Bazen hayatın kendi absürt senaryosunu yazdığını düşünmemek elde değil. Bakalım bu anlardan hangileri sana da tanıdık gelecek?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Bir şeyi açıklamaya çalışırken daha da karmaşık hale getirmek.

1. Bir şeyi açıklamaya çalışırken daha da karmaşık hale getirmek.

Başına gelen bir olayı anlatmaya başlıyorsun ama her yeni cümleyle durum biraz daha karışıyor. Karşındaki kişi önce seni anlamaya çalışıyor, sonra yüzündeki ifadeden konunun içinden çıkamayacağını anlıyorsun. Bir noktadan sonra açıklama yapmak yerine susmanın çok daha mantıklı olduğunu düşünüyorsun.

2. Herkesin aynı anda farklı bir gerçekliğe inanması.

2. Herkesin aynı anda farklı bir gerçekliğe inanması.

Bir ortamda yaşanan tek bir olay, herkes tarafından bambaşka yorumlanabiliyor. Birisi son derece ciddi bir açıklama yaparken diğeri aynı durumu komik buluyor, bir başkası ise hiçbir şey olmamış gibi davranıyor. Ortada ortak bir gerçeklik kalmayınca kendini absürt bir oyunun tam ortasında buluyorsun.

3. Mantığın tatile çıktığı bir akşam.

3. Mantığın tatile çıktığı bir akşam.

Bir İngiliz burjuva ailesinin, İngiliz koltuklarla döşenmiş oturma odasında geçen sıradan bir akşam düşün. Her şey son derece normal başlıyor gibi görünse de karakterlerin diyalogları ve gelişen olaylar ilerledikçe alışılmış bütün mantık kuralları altüst oluyor. Haluk Bilginer'in Bay Smith, Devrim Yakut'un Bayan Smith karakterine hayat verdiği Kel Diva, gündelik hayatın içindeki iletişimsizlikleri ve insan ilişkilerinin tuhaflığını absürt bir mizahla sahneye taşıyor.

Tek perde ve 80 dakika süren bu oyunda, sıradan görünen bir akşamın nasıl gerçeküstü bir komediye dönüşebildiğini izleyebilirsin. Sen de bu absürt tiyatro deneyimine ortak olmak istersen biletini Passo'dan alabilirsin!

4. Yanlış anlaşılmaların içinden çıkılmaz bir hal alması.

4. Yanlış anlaşılmaların içinden çıkılmaz bir hal alması.

Bazen söylediğin tek bir kelime, hiç istemediğin bir tartışmanın başlangıcı olabiliyor. Kendini anlatmaya çalıştıkça karşındaki kişi başka bir şey anlıyor ve konu bambaşka yerlere gidiyor. Sonunda ilk konuştuğunuz meseleyi bile unutup nasıl buraya geldiğinizi düşünmeye başlıyorsunuz.

5. En ciddi ortamda en beklenmedik şeyin yaşanması

5. En ciddi ortamda en beklenmedik şeyin yaşanması

Herkesin son derece ciddi olduğu bir toplantı, aile buluşması ya da resmi bir ortam... Tam da böyle anlarda hiç beklenmedik bir şey yaşanabiliyor. Birinin yanlışlıkla söylediği bir cümle veya zamanlaması oldukça kötü bir hareket, bütün ortamın havasını bir anda değiştirebiliyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Tesadüflerin senaryo gibi üst üste gelmesi.

6. Tesadüflerin senaryo gibi üst üste gelmesi.

Birini düşünüyorsun, birkaç dakika sonra ondan mesaj geliyor. Uzun zamandır görmediğin biriyle tam da onu konuşurken karşılaşıyorsun. Üstelik bu olaylar peş peşe yaşanınca insan ister istemez hayatında görünmez bir senarist olup olmadığını sorguluyor.

7. Küçücük bir işin saatler süren bir maceraya dönüşmesi.

7. Küçücük bir işin saatler süren bir maceraya dönüşmesi.

Evden yalnızca birkaç dakikalık bir işini halletmek için çıkıyorsun. Fakat önce yanlış yere gidiyor, sonra bir şeyi unutuyor, ardından hiç hesapta olmayan başka bir sorunla karşılaşıyorsun. Günün sonunda başladığın noktaya dönüp bütün bunları neden yaşadığını düşünüyorsun.

8. Herkesin normal kabul ettiği bir tuhaflığa senin anlam verememen.

8. Herkesin normal kabul ettiği bir tuhaflığa senin anlam verememen.

Bazen bir ortamda herkesin son derece doğal karşıladığı bir durumla karşılaşıyorsun. Sen ise olan biteni anlamlandırmaya çalışırken çevrendekiler çoktan hayatına devam etmiş oluyor. Bir süre sonra acaba fazla mı sorguluyorum diye düşünsen de içinden bir ses, yaşananların gerçekten biraz garip olduğunu söylüyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ceren Özer
Ceren Özer
Onedio Editörü
Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın