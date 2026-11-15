Hayatın Bazen Absürt Bir Tiyatro Oyununa Dönüştüğünü Kanıtlayan 8 An

Bir İngiliz burjuva ailesinin, İngiliz koltuklarla döşenmiş oturma odasında geçen sıradan bir akşam düşün. Her şey son derece normal başlıyor gibi görünse de karakterlerin diyalogları ve gelişen olaylar ilerledikçe alışılmış bütün mantık kuralları altüst oluyor. Haluk Bilginer'in Bay Smith, Devrim Yakut'un Bayan Smith karakterine hayat verdiği Kel Diva, gündelik hayatın içindeki iletişimsizlikleri ve insan ilişkilerinin tuhaflığını absürt bir mizahla sahneye taşıyor.

Tek perde ve 80 dakika süren bu oyunda, sıradan görünen bir akşamın nasıl gerçeküstü bir komediye dönüşebildiğini izleyebilirsin. Sen de bu absürt tiyatro deneyimine ortak olmak istersen biletini Passo'dan alabilirsin!