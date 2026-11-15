Hayatın Bazen Absürt Bir Tiyatro Oyununa Dönüştüğünü Kanıtlayan 8 An
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Bazı günler gerçekten de bir komedi yazarının elinden çıkmış gibi geçiyor. İnsanların birbirini yanlış anlaması, hiç beklenmedik olayların peş peşe yaşanması ve küçücük meselelerin kocaman bir karmaşaya dönüşmesi... Bazen hayatın kendi absürt senaryosunu yazdığını düşünmemek elde değil. Bakalım bu anlardan hangileri sana da tanıdık gelecek?
1. Bir şeyi açıklamaya çalışırken daha da karmaşık hale getirmek.
2. Herkesin aynı anda farklı bir gerçekliğe inanması.
3. Mantığın tatile çıktığı bir akşam.
4. Yanlış anlaşılmaların içinden çıkılmaz bir hal alması.
5. En ciddi ortamda en beklenmedik şeyin yaşanması
6. Tesadüflerin senaryo gibi üst üste gelmesi.
7. Küçücük bir işin saatler süren bir maceraya dönüşmesi.
8. Herkesin normal kabul ettiği bir tuhaflığa senin anlam verememen.
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Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
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