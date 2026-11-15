Saddam'ın Generali İstanbul'da Oto Yıkamacı Oldu, Saddam'ı Ele Veren Kişiyi Açıkladı

Saddam yönetiminin devrilmesinin ardından bir yıl saklanan Weli, ABD askerleri tarafından saklandığı yerde bulundu ve Amerikalılarla çalışmak zorunda kaldı. Bir süre sonra evi DEAŞ tarafından bombalandı. Weli'nin anlattığına göre aynı saldırıda eşi hayatını kaybetti, ardından DEAŞ onu kaçırıp işkence etti ve parmaklarını kesti. Saldırıyı şu sözlerle anlattı:

“Irak'ta evimi vurdular. Orada karım şehit oldu. 36 korumam vardı. Onlardan 4 tanesi şehit oldu. Komşu çocukları şehit oldu. Ben nereye gitsem orada bombalar patlıyordu.”

Weli, 5 Kasım 2013'te Irak'ı terk etti.