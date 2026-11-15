Saddam'ın Generali İstanbul'da Oto Yıkamacı Oldu, Saddam'ı Ele Veren Kişiyi Açıkladı
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Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin döneminde 17 yıl general olarak görev yapan Khudhur Ahmed Raoof Weli, bugün İstanbul'da bir oto yıkamada çalışıyor. Kerkük doğumlu 60 yaşındaki eski pilot general, 2013'te Türkiye'ye geldi. Weli, Irak'ta yaşadıklarını ve Saddam'ın yakalanma sürecine dair iddialarını anlattı.
Khudhur, Türkiye'de Fatih oldu.
Saddam'ın yanında 17 yıl görev yaptı.
Saddam'ı amcasının oğlunun ele verdiğini söylüyor.
Evi bombalandı, eşini kaybetti.
“Bu işi yapmak bana hiç ağır gelmiyor.”
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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