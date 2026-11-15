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Saddam'ın Generali İstanbul'da Oto Yıkamacı Oldu, Saddam'ı Ele Veren Kişiyi Açıkladı

Saddam'ın Generali İstanbul'da Oto Yıkamacı Oldu, Saddam'ı Ele Veren Kişiyi Açıkladı

İstanbul
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
15.11.2026 - 19:57
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Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin döneminde 17 yıl general olarak görev yapan Khudhur Ahmed Raoof Weli, bugün İstanbul'da bir oto yıkamada çalışıyor. Kerkük doğumlu 60 yaşındaki eski pilot general, 2013'te Türkiye'ye geldi. Weli, Irak'ta yaşadıklarını ve Saddam'ın yakalanma sürecine dair iddialarını anlattı.

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Khudhur, Türkiye'de Fatih oldu.

Khudhur, Türkiye'de Fatih oldu.

Kerkük doğumlu Weli, 2013 yılında Türkiye'ye giriş yaptı ve bir süre sonra Sivas'a gönderildi. İki buçuk yıl kaldığı Sivas'ta beş dil bildiği için tercümanlık yaparak geçimini sağladı. 2017'de evlenip İstanbul'a taşındı, vatandaşlığa geçtikten sonra adı Khudhur'dan Fatih'e dönüştü. Bugün oto yıkama ve pasta cila işi yaparak hayatını kazanıyor.

Saddam'ın yanında 17 yıl görev yaptı.

Saddam'ın yanında 17 yıl görev yaptı.

Weli, okulu bitirdikten sonra Saddam'ın kardeşi Vatban İbrahim el-Hassan'ın yanında çalıştı ve ardından general oldu. Saddam döneminde sekiz yıldızlı pilot general olarak görev yaptı. İran, Kuveyt ve ABD ile yapılan savaşları yaşayan Weli, en ağır dönemin İran savaşı olduğunu anlatıyor. Irak ile İran sınırındaki bir gölün kime ait olduğu tartışmasının bombardımana, ardından sekiz yıllık bir savaşa dönüştüğünü belirten Weli, bu savaşı Irak'ın kazandığını söyledi.

Saddam'ı amcasının oğlunun ele verdiğini söylüyor.

Saddam'ı amcasının oğlunun ele verdiğini söylüyor.

Weli'ye göre Saddam Hüseyin'in saklandığı yer, Saddam'ın en yakınındaki kişilerden birinin ihanetiyle ortaya çıktı. ABD Başkanı Bush'un Saddam'ın adresini verene 25 milyon dolar ve Amerikan vatandaşlığı vaat etmesinin ardından yaşananları Weli şu ifadelerle anlattı:

“Savaştan sonra Saddam saklandı. Amerikan Başkanı Bush ekranlara çıkarak ‘Kim Saddam'ın adresini bize verirse, 25 milyon dolar ve Amerikan vatandaşlığı vereceğim' dedi. Amcasının oğlu ihanet ederek Saddam'ın yerini söyledi.”

Weli, aynı kişinin çukurdaki havalandırma yerini de gösterdiğini, oradan gaz atıldığını ve Saddam'ın bu şekilde dışarı çıkarıldığını anlattı.

Evi bombalandı, eşini kaybetti.

Evi bombalandı, eşini kaybetti.

Saddam yönetiminin devrilmesinin ardından bir yıl saklanan Weli, ABD askerleri tarafından saklandığı yerde bulundu ve Amerikalılarla çalışmak zorunda kaldı. Bir süre sonra evi DEAŞ tarafından bombalandı. Weli'nin anlattığına göre aynı saldırıda eşi hayatını kaybetti, ardından DEAŞ onu kaçırıp işkence etti ve parmaklarını kesti. Saldırıyı şu sözlerle anlattı:

“Irak'ta evimi vurdular. Orada karım şehit oldu. 36 korumam vardı. Onlardan 4 tanesi şehit oldu. Komşu çocukları şehit oldu. Ben nereye gitsem orada bombalar patlıyordu.”

Weli, 5 Kasım 2013'te Irak'ı terk etti.

“Bu işi yapmak bana hiç ağır gelmiyor.”

“Bu işi yapmak bana hiç ağır gelmiyor.”

Türkiye'ye geldikten sonra hayatının değiştiğini söyleyen Weli, Sivas'ta muhtarın da emniyet mensuplarının da kendisiyle ilgilendiğini, hiçbir zaman yabancı gibi görülmediğini anlattı. Bugün oto yıkama ve pasta cila ustası olarak çalışan eski general yaşadığı değişimi şu sözlerle özetledi:

“Ben eskiden generaldim, pilottum. Şu an bu işi yapmak bana hiç ağır gelmiyor. Bizim yazgımızı Allah bilir. Ben memnunum Allah'ımdan. Her zaman da şükür ederim. Bin asker benim dilime bakardı, 36 korumam vardı. Hamd olsun ki ben nefes alıyorum.”

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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