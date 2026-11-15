Şarkıcı Göksel Belçika'daki Konserine Tek Başına Çıktı, Orkestrasına Vize Verilmedi
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Orkestrasız sahneye çıktı.
“Olanda hayır vardır.”
NATO stajyer programında da Türkler dışarıda kaldı.
Ret oranı Rusya'nın iki katını aştı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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