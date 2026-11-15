Şarkıcı Göksel Belçika'daki Konserine Tek Başına Çıktı, Orkestrasına Vize Verilmedi

Göksel, yaşanan aksiliği ve konser kararını şu ifadelerle anlattı:

“Orkestra arkadaşlarımın hiçbirine vize çıkmadı. Ve bu konseri iptal etmek durumundaydık. Hiç içimden gelmedi.”

Sahneye çıkmadan önce kulağına fısıldanan bir sözü de paylaşan sanatçı şu ifadeleri kullandı:

“Az önce çıkmadan kulağıma çok tatlı bir hanımefendinin fısıldadığı gibi, olanda hayır vardır. Bu gecede bir hayır olduğuna inanıyorum.”