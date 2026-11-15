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Şarkıcı Göksel Belçika'daki Konserine Tek Başına Çıktı, Orkestrasına Vize Verilmedi

Şarkıcı Göksel Belçika'daki Konserine Tek Başına Çıktı, Orkestrasına Vize Verilmedi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
15.11.2026 - 20:02
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Şarkıcı Göksel, Belçika'da vereceği konser öncesinde orkestra arkadaşlarının hiçbirine vize verilmediğini açıkladı. Konseri iptal etmeyen sanatçı sahneye tek başına çıktı. Yaşanan olay, Türk vatandaşlarının Schengen vizesindeki ret oranlarını yeniden gündeme taşıdı.

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Orkestrasız sahneye çıktı.

Orkestrasız sahneye çıktı.

Belçika'daki konserde Göksel'in orkestrasından hiçbir müzisyen sahne alamadı, çünkü ekibin tamamına vize çıkmadı. Konserin iptal edilmesi gerekiyordu, ancak sanatçı bunu içinden getirmedi ve sahneye tek başına çıkmaya karar verdi. Kararını verirken duygularını dinlediğini belirten Göksel, “Kalbimin sesini dinledim” dedi.

“Olanda hayır vardır.”

“Olanda hayır vardır.”

Göksel, yaşanan aksiliği ve konser kararını şu ifadelerle anlattı:

“Orkestra arkadaşlarımın hiçbirine vize çıkmadı. Ve bu konseri iptal etmek durumundaydık. Hiç içimden gelmedi.”

Sahneye çıkmadan önce kulağına fısıldanan bir sözü de paylaşan sanatçı şu ifadeleri kullandı:

“Az önce çıkmadan kulağıma çok tatlı bir hanımefendinin fısıldadığı gibi, olanda hayır vardır. Bu gecede bir hayır olduğuna inanıyorum.”

NATO stajyer programında da Türkler dışarıda kaldı.

NATO stajyer programında da Türkler dışarıda kaldı.

Belçika'nın Türk vatandaşlarına yönelik vize uygulamaları daha önce de tartışma konusu olmuştu. NATO Genel Merkezi Staj Programı kılavuzunda, Avrupa dışından gelen bazı ülke vatandaşlarına tanınan vize kolaylığının Türk stajyerleri kapsamadığı görülmüştü. Kılavuzda şu ifade yer aldı:

“Belçika Dışişleri Bakanlığı, Türk uyruklular hariç Avrupa dışından gelen stajyerlerin ülkeye girişini kolaylaştıran bir belge düzenler.”

Türkiye'nin NATO müttefiki olmasına rağmen Türk stajyerlerin bu kolaylığın dışında tutulması tepki çekmişti.

Ret oranı Rusya'nın iki katını aştı.

Ret oranı Rusya'nın iki katını aştı.

Avrupa Komisyonu verilerine dayanan 2025 yılı Schengen vizesi istatistikleri, Türkiye ile Rusya arasındaki farkı ortaya koydu. Türkiye'den yapılan 1 milyon 268 bin 376 başvuruda ret oranı yüzde 14,59 olarak kaydedildi. Ukrayna ile savaşını sürdüren Rusya'dan yapılan 679 bin 425 başvuruda ise bu oran yüzde 6,38'de kaldı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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