Komşudan Türkiye İçin Schengen Vizesi Adımı
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Türkiye'den Schengen vizesi almak isteyenlerin en büyük derdi haline gelen randevu sorununa Bulgaristan'dan somut bir adım geldi. Bulgaristan Dışişleri Bakanı Velislava Petrova Chamova, Türkiye'deki konsolosluklara ek personel atanacağını ve vize başvurularında merkezi dijital randevu dönemine geçileceğini açıkladı. Düzenlemelerin hangi tarihte hayata geçeceği de belli oldu.
Bulgaristan, Türkiye'deki dört konsolosluğuna 8 yeni personel gönderiyor; ekip yıl sonuna kadar göreve başlayacak.
Randevular 2027 ortasından itibaren tek merkezden, dijital sistemle verilecek.
Ekim sonunda sınır kapılarında uzun kuyruklara yol açan TIR şoförü sorununa geçici çözüm bulundu.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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