Komşudan Türkiye İçin Schengen Vizesi Adımı

Bulgaristan'ın Türk vatandaşlarına yönelik vize kolaylığı sinyali ilk olarak bu ayın başında Turizm Bakanı İlin Dimitrov'dan gelmişti. Ancak o açıklamada personel artışı ve yeni randevu sistemi için bir takvim verilmemişti. Şimdi tarihler netleşti.

Bakan Chamova, İstanbul Başkonsolosluğu'nu ziyaret ettikten sonra yaptığı açıklamada, Türkiye'deki konsolosluk birimleri için 8 ilave personel görevlendirileceğini duyurdu. Yeni ekip İstanbul, Ankara, Edirne ve Bursa'daki konsolosluklara dağıtılacak.

Başvuru sayısındaki artışla birlikte konsoloslukların iş yükü belirgin biçimde ağırlaşmıştı. Ek kadroyla dosyaların daha hızlı işlenmesi ve vize işlemlerinin hızlanması amaçlanıyor. Açıklamaya göre yeni personelin 2026 yılı bitmeden göreve başlaması bekleniyor.