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Komşudan Türkiye İçin Schengen Vizesi Adımı

Komşudan Türkiye İçin Schengen Vizesi Adımı

Bulgaristan Vize
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
14.11.2026 - 20:01
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Türkiye'den Schengen vizesi almak isteyenlerin en büyük derdi haline gelen randevu sorununa Bulgaristan'dan somut bir adım geldi. Bulgaristan Dışişleri Bakanı Velislava Petrova Chamova, Türkiye'deki konsolosluklara ek personel atanacağını ve vize başvurularında merkezi dijital randevu dönemine geçileceğini açıkladı. Düzenlemelerin hangi tarihte hayata geçeceği de belli oldu.

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Bulgaristan, Türkiye'deki dört konsolosluğuna 8 yeni personel gönderiyor; ekip yıl sonuna kadar göreve başlayacak.

Bulgaristan, Türkiye'deki dört konsolosluğuna 8 yeni personel gönderiyor; ekip yıl sonuna kadar göreve başlayacak.

Bulgaristan'ın Türk vatandaşlarına yönelik vize kolaylığı sinyali ilk olarak bu ayın başında Turizm Bakanı İlin Dimitrov'dan gelmişti. Ancak o açıklamada personel artışı ve yeni randevu sistemi için bir takvim verilmemişti. Şimdi tarihler netleşti.

Bakan Chamova, İstanbul Başkonsolosluğu'nu ziyaret ettikten sonra yaptığı açıklamada, Türkiye'deki konsolosluk birimleri için 8 ilave personel görevlendirileceğini duyurdu. Yeni ekip İstanbul, Ankara, Edirne ve Bursa'daki konsolosluklara dağıtılacak.

Başvuru sayısındaki artışla birlikte konsoloslukların iş yükü belirgin biçimde ağırlaşmıştı. Ek kadroyla dosyaların daha hızlı işlenmesi ve vize işlemlerinin hızlanması amaçlanıyor. Açıklamaya göre yeni personelin 2026 yılı bitmeden göreve başlaması bekleniyor.

Randevular 2027 ortasından itibaren tek merkezden, dijital sistemle verilecek.

Randevular 2027 ortasından itibaren tek merkezden, dijital sistemle verilecek.

Atılacak ikinci adım doğrudan randevu sistemini ilgilendiriyor. Chamova, bugüne kadar randevuların hangi ölçütlere göre dağıtıldığı konusunda şeffaflık sorunu yaşandığını kabul etti ve yeni dönemde sürecin belirli kurallara bağlanacağını söyledi.

Planlanan merkezi dijital randevu sistemi, vize türü fark etmeksizin tüm başvuru sahiplerinin kullanımına açılacak. Sistemin 2027 yılının ortasına kadar devreye alınması öngörülüyor. Yeni yapıyla randevu sürecinin daha öngörülebilir hale gelmesi bekleniyor.

Ekim sonunda sınır kapılarında uzun kuyruklara yol açan TIR şoförü sorununa geçici çözüm bulundu.

Ekim sonunda sınır kapılarında uzun kuyruklara yol açan TIR şoförü sorununa geçici çözüm bulundu.

İki ülke arasındaki görüşmelerin bir diğer başlığı da Türk TIR şoförleriydi. Schengen kuralları gereği sürücüler, herhangi bir 180 günlük dönem içinde bölgede en fazla 90 gün kalabiliyor. Bu sınırı dolduran şoförlerin geçişinde yaşanan sıkıntı, ekim ayının sonunda sınır kapılarında uzun araç kuyruklarına neden olmuştu.

Taraflar bu sorun için kısa vadeli bir istisna üzerinde uzlaştı. Düzenlemeyle 90 günlük kalış hakkını dolduran sürücülerin de geçişlerini sürdürebilmesi hedefleniyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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