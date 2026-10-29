Bir Meslek Grubunun Schengen Çilesi İçin 3 Bakanlık Harekete Geçti
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Türk tır sürücülerinin Schengen vizesi süreçlerinde yaşadığı sıkıntılar için üç bakanlık eş zamanlı olarak devreye girdi. Ticaret Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'yla birlikte çözüm arıyor. Sorunların en çok Edirne'deki Kapıkule ve Hamzabeyli sınır kapılarında hissedildiği belirtiliyor.
Ticaret Bakanlığı, Dışişleri ve Ulaştırma Bakanlıklarıyla Aynı Sorun İçin Çalışıyor
Bulgar Yetkililer ve Avrupa Komisyonu Nezdinde Vize Kolaylığı Talebi
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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