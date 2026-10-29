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Bir Meslek Grubunun Schengen Çilesi İçin 3 Bakanlık Harekete Geçti

Bir Meslek Grubunun Schengen Çilesi İçin 3 Bakanlık Harekete Geçti

Vize
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
29.10.2026 - 21:13
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Türk tır sürücülerinin Schengen vizesi süreçlerinde yaşadığı sıkıntılar için üç bakanlık eş zamanlı olarak devreye girdi. Ticaret Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'yla birlikte çözüm arıyor. Sorunların en çok Edirne'deki Kapıkule ve Hamzabeyli sınır kapılarında hissedildiği belirtiliyor.

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Ticaret Bakanlığı, Dışişleri ve Ulaştırma Bakanlıklarıyla Aynı Sorun İçin Çalışıyor

Ticaret Bakanlığı, Dışişleri ve Ulaştırma Bakanlıklarıyla Aynı Sorun İçin Çalışıyor

Konuyla ilgili açıklama yapan Ticaret Bakanlığı, tır şoförlerinin Schengen vizesi başvurularında karşılaştığı güçlükleri aşmak için Dışişleri Bakanlığı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile eş güdüm içinde hareket ettiğini duyurdu. Açıklamada, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın bu kapsamda diplomatik girişimlerini yoğun biçimde sürdürdüğü vurgulandı. Sürece Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun da dahil olduğu aktarıldı.

Uluslararası karayolu taşımacılığı, Türkiye'nin dış ticaretinde omurga görevi görüyor. Avrupa'ya mal taşıyan sürücüler için vize sürecinin aksaması, yalnızca bireysel bir mağduriyet olarak kalmıyor; seferlerin planlanmasını, teslimat takvimlerini ve nakliye firmalarının işleyişini de doğrudan etkiliyor. Bu nedenle sorunun hem ticaret hem de diplomasi hem de ulaştırma cephesinden birlikte ele alınması dikkat çekiyor.

Yaşanan aksaklıkların özellikle Edirne'deki Kapıkule ve Hamzabeyli sınır kapılarında yoğunlaştığı belirtiliyor. Bu iki kapı, Türkiye'den Bulgaristan üzerinden Avrupa'ya uzanan kara taşımacılığının en kritik geçiş noktaları arasında yer alıyor.

Bulgar Yetkililer ve Avrupa Komisyonu Nezdinde Vize Kolaylığı Talebi

Bulgar Yetkililer ve Avrupa Komisyonu Nezdinde Vize Kolaylığı Talebi

Bakanlık kaynaklı bilgilere göre Bolat, Bulgaristan'daki muadilleriyle ve Avrupa Komisyonu yetkilileriyle görüştü. Bu temaslarda sürücüler için vize kolaylığı sağlanması ve öncelikli işlemlerde daha esnek bir yaklaşım benimsenmesi talep edildi. Yani hedef, şoförlerin vize randevusu ve başvuru aşamalarında yaşadığı bekleyişleri kısaltacak pratik bir çözüm bulmak.

Çalışmalar sürerken Ticaret Bakanlığı, taşımacılık firmalarına ve sürücülere de bir hatırlatmada bulundu. Schengen vizesi kurallarının ve kalış sürelerinin yakından takip edilmesi, seferlerin ve sürücü çalışma planlarının buna göre yapılması isteniyor. Başka bir deyişle, mevcut mevzuat içinde kalmak, yeni bir sorunla karşılaşma ihtimalini azaltacak.

Sürücü çalışma takvimini Schengen bölgesindeki 90 günlük kalış kuralına göre planlamak, özellikle sık sefer yapan şoförler için büyük önem taşıyor. Yetkililerin yürüttüğü görüşmelerin sonucunda somut bir düzenleme yapılıp yapılmayacağı ise önümüzdeki günlerde netleşecek.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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