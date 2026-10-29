Bir Meslek Grubunun Schengen Çilesi İçin 3 Bakanlık Harekete Geçti

Konuyla ilgili açıklama yapan Ticaret Bakanlığı, tır şoförlerinin Schengen vizesi başvurularında karşılaştığı güçlükleri aşmak için Dışişleri Bakanlığı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile eş güdüm içinde hareket ettiğini duyurdu. Açıklamada, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın bu kapsamda diplomatik girişimlerini yoğun biçimde sürdürdüğü vurgulandı. Sürece Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun da dahil olduğu aktarıldı.

Uluslararası karayolu taşımacılığı, Türkiye'nin dış ticaretinde omurga görevi görüyor. Avrupa'ya mal taşıyan sürücüler için vize sürecinin aksaması, yalnızca bireysel bir mağduriyet olarak kalmıyor; seferlerin planlanmasını, teslimat takvimlerini ve nakliye firmalarının işleyişini de doğrudan etkiliyor. Bu nedenle sorunun hem ticaret hem de diplomasi hem de ulaştırma cephesinden birlikte ele alınması dikkat çekiyor.

Yaşanan aksaklıkların özellikle Edirne'deki Kapıkule ve Hamzabeyli sınır kapılarında yoğunlaştığı belirtiliyor. Bu iki kapı, Türkiye'den Bulgaristan üzerinden Avrupa'ya uzanan kara taşımacılığının en kritik geçiş noktaları arasında yer alıyor.