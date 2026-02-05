onedio
6 Meslek İçin Schengen Vize Sınırı Kalkıyor

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
05.02.2026 - 12:46

Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği (AB) ekonomisini canlandırmak ve iş gücünü bölgeye çekmek amacıyla yer bir hamlede bulundu. Vize taslağına göre stratejik öneme sahip 6 meslek grubu için Schengen vizesi uzatılacak. Üçüncü ülke vatandaşları Schengen bölgesi içinde 180 günlük dönemde 90 gün konaklayabiliyor. Bu sürenin uzatılması gündemde. 

6 meslek için Schengen vize sınırı kalkıyor.

Avrupa Komisyonu, bölge ekonomisini canlandırmak için vize stratejisi yayımladı. Vizeye tabi olan üçüncü ülke vatandaşları Schengen bölgesi için 180 günlük dönemde en fazla 90 gün konaklayabiliyor. Hazırlanan taslağa göre bazı meslek grupları için 90 günlük kalış sınırı uzatılacak.15 sayfalık strateji belgesine göre göre Avrupa Birliği ülkelerinde konaklama ve vize süresinde değişiklik meydana gelecek.

Hangi mesleklerde Schengen vizesi sınırı kalkıyor?

Yeni stareteji belgesine göre AB ülkelerinde daha fazla kalma ihtiyacı duyan ancak yerleşik düzene geçmesi gerekmeyen profesyoneller bu haktan yararlanabilecek. 90 günlük kalış süresinin uzatılması planlanan meslek kategorileri şöyle: 

  • Turneye çıkan sanatçılar

  • Sportif etkinliklere katılan sporcular

  • Sınır ötesi projelerde görev alan uzmanlar

  • AB sanayi ve hizmet sektörlerini destekleyen iş gücü 

  • AB işletmelerine lojistik hizmet sağlayan tır şoförleri

