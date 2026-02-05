6 Meslek İçin Schengen Vize Sınırı Kalkıyor
Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği (AB) ekonomisini canlandırmak ve iş gücünü bölgeye çekmek amacıyla yer bir hamlede bulundu. Vize taslağına göre stratejik öneme sahip 6 meslek grubu için Schengen vizesi uzatılacak. Üçüncü ülke vatandaşları Schengen bölgesi içinde 180 günlük dönemde 90 gün konaklayabiliyor. Bu sürenin uzatılması gündemde.
6 meslek için Schengen vize sınırı kalkıyor.
Hangi mesleklerde Schengen vizesi sınırı kalkıyor?
