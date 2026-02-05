6 Meslek İçin Schengen Vize Sınırı Kalkıyor

Avrupa Komisyonu, bölge ekonomisini canlandırmak için vize stratejisi yayımladı. Vizeye tabi olan üçüncü ülke vatandaşları Schengen bölgesi için 180 günlük dönemde en fazla 90 gün konaklayabiliyor. Hazırlanan taslağa göre bazı meslek grupları için 90 günlük kalış sınırı uzatılacak.15 sayfalık strateji belgesine göre göre Avrupa Birliği ülkelerinde konaklama ve vize süresinde değişiklik meydana gelecek.