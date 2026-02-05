Trafikte Yeni Cezalar Belli Oldu: 6 Madde TBMM’de Kabul Edildi

Kanun teklifi TBMM’de görüşüldü. Trafik cezalarının artırılmasını öngören 6 madde daha kabul edildi. Kabul edilen maddelere göre araçlarda ağırlık ve boyutları bakımından taşınması özel izne bağlı olan yük, izin alınmadan ya da izin belgesinde belirtilen şartlar sağlanmadan yüklenemeyecek, taşınamayacak ve taşıttırılamayacak.

Ağırlık ve boyutları bakımından kara yolunda sürülmesi özel izne bağlı olan araçlar, izin alınmadan ya da izin belgesinde belirtilen şartlar sağlanmadan kara yoluna çıkarılamayacak.

Araçların belirlenen ölçü ve esaslara aykırı olarak taşıma sınırı üstünde yolcu alınması halinde 1000 lira ceza uygulanacak. Yükleniş biçimi de önem taşıyacak. Yolu tehlikeye atacak ve güvenliği bozacak şekilde yüklenmesi halinde 3 bin TL para cezası uygulanacak.

Tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan araçlar ile konteyner taşıyan araçlar tarafından ihlali halinde idari para cezası 20 bin TL ceza uygulanacak.