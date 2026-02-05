onedio
Trafikte Yeni Cezalar Belli Oldu: 6 Madde TBMM'de Kabul Edildi

Trafikte Yeni Cezalar Belli Oldu: 6 Madde TBMM’de Kabul Edildi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
05.02.2026 - 09:35

Trafik cezalarının artırılmasına yönelik düzenlemeleri içeren Karayolları Trafik Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM’de görüşülüyor. Teklifin 6 maddesi daha kabul edildi.

Trafikte yeni cezalar: 6 madde TBMM'de kabul edildi.

Trafikte yeni cezalar: 6 madde TBMM’de kabul edildi.

Kanun teklifi TBMM’de görüşüldü. Trafik cezalarının artırılmasını öngören 6 madde daha kabul edildi. Kabul edilen maddelere göre araçlarda ağırlık ve boyutları bakımından taşınması özel izne bağlı olan yük, izin alınmadan ya da izin belgesinde belirtilen şartlar sağlanmadan yüklenemeyecek, taşınamayacak ve taşıttırılamayacak. 

Ağırlık ve boyutları bakımından kara yolunda sürülmesi özel izne bağlı olan araçlar, izin alınmadan ya da izin belgesinde belirtilen şartlar sağlanmadan kara yoluna çıkarılamayacak.

Araçların belirlenen ölçü ve esaslara aykırı olarak taşıma sınırı üstünde yolcu alınması halinde 1000 lira ceza uygulanacak. Yükleniş biçimi de önem taşıyacak. Yolu tehlikeye atacak ve güvenliği bozacak şekilde yüklenmesi halinde 3 bin TL para cezası uygulanacak.

Tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan araçlar ile konteyner taşıyan araçlar tarafından ihlali halinde idari para cezası 20 bin TL ceza uygulanacak.

Trafikte diğer cezalar şöyle:

Trafikte diğer cezalar şöyle:

  • Tehlikeli ve zararlı maddeleri gerekli izin ve tedbirler almadan taşıyanlara 20 bin TL,

  • Taşınması özel izne bağlı olan eşyayı izin almadan yükleyen, taşıyan ve taşıttırana 60 bin TL,

  • Gabari dışı yük yükleyen ve taşınan yük üzerine veya araç dışına yolcu bindirenlere 20 bin TL,

  • Azami yüklü ağırlığın veya izin verilen azami yüklü ağırlığın yüzde 10 fazlasına kadar yüklemelerde 10 bin TL,

  • Yüzde 15 fazlasına kadar yüklemelerde 20 bin TL,

  • Yüzde 20 fazlasına kadar yüklemelerde 30 bin TL,

  • Yüzde 25 fazlasına kadar yüklemelerde 40 bin TL,

  • Yüzde 25'ten fazla yüklemelerde 60 bin lira TL para cezası uygulanacak.

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
