En Düşük Emekli Maaşının 14 Bin 469 Liraya Çıkaran Teklif Meclis’e Sunuldu
En Düşük Emekli Maaşının 14 Bin 469 Liraya Çıkaran Teklif Meclis’e Sunuldu
En düşük emekli aylığının yükseltilmesini öngören düzenlemenin yer aldığı teklif, Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Teklifte, en düşük emekli maaşının 12 bin 500 lira'dan 14 bin 469 TL'ye çıkarılması yer alıyor.
Öte yandan, kanun teklifinde işveren desteğinin de artışı bulunuyor. Asgari ücrette 750 TL olan işveren desteği, bu sene bin liraya çıkarılacak.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
En düşük emekli maaşının yükseltilmesini öngören yasa teklifi Meclis’e sunuldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
12 bin 500 TL'den 14 bin 469 liraya çıkacak.
Öte yandan kanun teklifinde işveren desteğine dair rakam da yer aldı. Asgari ücrette 750 lira olan işveren desteğinin 1000 liraya çıkarılması öngörülüyor.
En düşük emekli maaşı ne kadar?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın