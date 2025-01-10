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En Düşük Emekli Maaşının 14 Bin 469 Liraya Çıkaran Teklif Meclis’e Sunuldu

En Düşük Emekli Maaşının 14 Bin 469 Liraya Çıkaran Teklif Meclis’e Sunuldu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
10.01.2025 - 16:58

En düşük emekli aylığının yükseltilmesini öngören düzenlemenin yer aldığı teklif, Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Teklifte, en düşük emekli maaşının 12 bin 500 lira'dan 14 bin 469 TL'ye çıkarılması yer alıyor.

Öte yandan, kanun teklifinde işveren desteğinin de artışı bulunuyor. Asgari ücrette 750 TL olan işveren desteği, bu sene bin liraya çıkarılacak.

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En düşük emekli maaşının yükseltilmesini öngören yasa teklifi Meclis’e sunuldu.

En düşük emekli maaşının yükseltilmesini öngören yasa teklifi Meclis’e sunuldu.

'Siber Güvenlik Kanun teklifi', 'Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu ile ilgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun teklifi' olmak üzere üç ayrı kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu.

12 bin 500 TL'den 14 bin 469 liraya çıkacak.

12 bin 500 TL'den 14 bin 469 liraya çıkacak.

Kanun teklifinde 2024’te 12 bin 500 TL olan en düşük emekli maaşının 2025 yılı için yüzde 15.75 artışla 14 bin 469 liraya çıkarılması düzenlemesi bulunuyor.

Öte yandan kanun teklifinde işveren desteğine dair rakam da yer aldı. Asgari ücrette 750 lira olan işveren desteğinin 1000 liraya çıkarılması öngörülüyor.

Öte yandan kanun teklifinde işveren desteğine dair rakam da yer aldı. Asgari ücrette 750 lira olan işveren desteğinin 1000 liraya çıkarılması öngörülüyor.

En düşük emekli maaşı ne kadar?

En düşük emekli maaşı ne kadar?

En düşük emekli maaşı 2024 yılında 12 bin 500 TL olarak veriliyordu. 6 aylık enflasyon verileriyle belirlenen emekli maaş zammına yüzde 15.75 zam yapıldı. Böylece en düşük emekli maaşı 12 bin 500 liradan 14 bin 469 liraya çıkarıldı.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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