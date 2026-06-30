Sevgili Yay, temmuz ayına harika bir hareketlilik ve iletişim zenginliği ile başlıyorsun. Ay Oğlak burcunun o bütçe hesaplayan, tutumlu ve ciddi atmosferinden çıkıp Kova burcuna geçerken, seni komşularınla, kardeşlerinle veya yakın çevrenle çok eğlenceli ve vizyoner sohbetlere itiyor. Uzun zamandır görmediğin bir tanıdığınla kahve içip harika fikirler paylaşabilirsin.

Maddi konuları veya ciddi planları bir süreliğine askıya alıp, sadece etrafındaki insanlarla bağ kurmaya odaklanmak ruhunu inanılmaz hafifletecek. Yakın çevrenle yapacağın ufak bir yürüyüş veya keşfedeceğin yeni bir mekan, sana aradığın o tazeleyici oksijeni ve yaşam neşesini sunuyor.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Yay burcu isen, partnerinle birlikte dışarı çıkıp yakın çevreyi keşfetmek, yeni bir kafeye gitmek ilişkine dinamizm katıyor. Beraber hareket etmek ve yeni insanlar tanımak aşkını besleyecek. Bekar bir Yay burcu isen, uzaklarda aradığın aşk bugün çok yakınında olabilir. Gittiğin bir kurs, oturduğun semt veya sık uğradığın bir mekan aracılığıyla zihni çok aydınlık biriyle doğal bir tanışma yaşayacaksın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…