Sevgili Yay, bugün gökyüzündeki Mars ile Uranüs’ün kavuşumu, senin o hep uzaklara, büyük felsefelere ve makro planlara odaklanan zihnini aniden yaşadığın ana, yakın çevrene ve küçük detaylara çekiyor. Hafta sonu yurt dışı planları veya büyük felsefi tartışmalar yapmak yerine; mahalledeki komşularınla sohbet edecek, evraklarını düzenleyecek veya yeni bir pratik beceri edinmeye odaklanacaksın.

Büyük resmi bırakıp yapbozun parçalarına odaklanmak zihnine inanılmaz bir kıvraklık kazandırıyor. Yakın çevrendeki insanlarla kurduğun bu hızlı ve pratik iletişim ağı, aslında hayatındaki birçok sorunun cevabının çok uzağında olmadığını sana göstererek sürpriz bir farkındalık yaratacak.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Yay burcu isen, partnerinle birlikte dışarı çıkıp yakın çevreyi keşfetmek, yeni bir kafeye gitmek ilişkine dinamizm katıyor. Beraber hareket etmek ve yeni insanlar tanımak aşkını besleyecek. Bekar bir Yay burcu isen, uzaklarda aradığın aşk bugün çok yakınında olabilir. Gittiğin bir kurs, oturduğun semt veya sık uğradığın bir mekan aracılığıyla zihni çok aydınlık biriyle doğal bir tanışma yaşayacaksın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...