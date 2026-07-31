Sevgili Yay, 6 Ağustos’ta Venüs’ün arkadaşlıklar evine geçişiyle aşk sana dostluk kapısından giriyor. Bu ay kalabalıklar sana iyi gelecek. İlişkin varsa, 12 Ağustos’taki tutulma uzaklar ve inançlar evinde yaşandığı için partnerinle bir yolculuk, bir eğitim ya da bambaşka bir şehir konuşacaksınız. 28 Ağustos’taki ikinci tutulma ise ev ve aile evine düşerek nerede ve nasıl yaşayacağınız sorusunu bir sonuca bağlayacak. Askıda bıraktığınız bu başlık ay bitmeden çözülecek.

Eğer kalbin boşsa, uzun bir sofrada ya da ortak arkadaşlarınla çıktığın bir gecede tanışacağın biri ilgini çekecek. Önce sohbet arkadaşı olarak gördüğün bu kişiye duyduğun yakınlık, zorlanmadığı için sağlam ilerleyecek. Kimseye açıklama yapmadan büyüyen bu bağ sana çok rahat gelecek. Gelecek ay görüşmek üzere, aşkla kal…