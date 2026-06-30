Sevgili Yay, bu Temmuz ayı gönül dünyanda adeta saygınlık ve profesyonelliğin birleşimiyle şekillenecek. 9 Temmuz tarihinde Venüs'ün Başak burcuna geçişi, partnerinle arandaki iş bölümünü çok daha net ve yapıcı bir hale getirecek. İlişkini başarı hedefleri üzerine kurarken, onunla çok daha üretken zaman geçireceksin.

Eğer kalbin boşsa, bu ay mesleki eğitimlerden hiç beklemediğin, son derece çalışkan bir aşk doğacak. Başarısıyla dikkatini çeken, kariyer odaklı biriyle aranda gelişecek bu çekim, zamanla çok kaliteli bir flörte dönüşecek. İş yemeklerinde veya resmi davetlerde yapacağın mantıklı görüşmeler, kalbinin çok daha hedefe odaklı bir ritimle atmasına neden olacak. Gelecek ay görüşmek üzere, aşkla kal…