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Yay Burcu right-white
Temmuz 2026, Aylık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
30.06.2026 - 18:01
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'Yeni ay, yeni fırsatlar' demenin tam zamanı. Temmuz ayında yaşanacak astrolojik olayları, aşktan yana şansını merak eden Yay ve yükselen Yay burçları için dikkatle değerlendirdik. Peki, bu ay hayatınızda hangi sürprizler yaşanacak? 

Yay ve yükselen Yay burçlarının aşk hayatında neler olacağını da söylüyoruz. Bakalım, Temmuz ayında duygularınız nasıl değişecek?

İşte, Temmuz ayına özel aylık aşk yorumları

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Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bu Temmuz ayı gönül dünyanda adeta saygınlık ve profesyonelliğin birleşimiyle şekillenecek. 9 Temmuz tarihinde Venüs'ün Başak burcuna geçişi, partnerinle arandaki iş bölümünü çok daha net ve yapıcı bir hale getirecek. İlişkini başarı hedefleri üzerine kurarken, onunla çok daha üretken zaman geçireceksin.

Eğer kalbin boşsa, bu ay mesleki eğitimlerden hiç beklemediğin, son derece çalışkan bir aşk doğacak. Başarısıyla dikkatini çeken, kariyer odaklı biriyle aranda gelişecek bu çekim, zamanla çok kaliteli bir flörte dönüşecek. İş yemeklerinde veya resmi davetlerde yapacağın mantıklı görüşmeler, kalbinin çok daha hedefe odaklı bir ritimle atmasına neden olacak. Gelecek ay görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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