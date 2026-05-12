article/comments
article/share
Haberler
Gündem
CHP’li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal AKP’ye Katıldı

CHP’li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal AKP’ye Katıldı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
12.05.2026 - 17:35

CHP’de kesin ihraç talebi ile disipline sevk edilen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, AKP Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda resmen AKP’ye katıldı. Törene katılan Köksal’a AKP rozetini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

CHP’li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın yeni partisi AKP oldu.

CHP’li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın yeni partisi AKP oldu.

AKP Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Burcu Köksal partimize katıldı. Afyonkarahisar için birlikte çalışacağız.' dedi. Toplantıdaki konuşması sonrası Erdoğan, Burcu Köksal'a rozetini taktı.

AKP’ye katıldıktan sonra kısa bir açıklama yapan Köksal da, 'Afyonkarahisar'ımızı yeniden inşa etmek için memleketime Adalet ve Kalkınma Partisi saflarında hizmet edeceğim. Ailenin kutsallığına inananlarla, toplumun değer yargılarına saygı duyanlarla aynı yolda yürüyeceğim.' ifadelerini kullandı.

Burcu Köksal’ın AKP’ye katıldığı anlar 👇

Özgür Özel’den Burcu Köksal’a tepki geldi.

Özgür Özel’den Burcu Köksal’a tepki geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 12 Mayıs Salı günü partisinin grup toplantısında, Köksal'ın 'Özgür Özel beni tehdit etti' iddiasına yanıt verdi.

Özgür Özel şu açıklamayı yaptı:

'Ona sadece şunu dedim: Altı ay önceki gidişinde demiştim, şüphen kocandansa ayrılırsın, bu parti ailen olur, sana sahip çıkar, senin hırsız olduğuna inanmıyorum, o laf o.'

'Bu sefer de dedim ki: 'Ey Burcu Hanım, iki yıl kolay geçmez ama çabuk geçer. Cumhuriyet Halk Partisi iktidar olunca sakın gelip kapımızda yalvarma.' Bu tehditse, daniskasını ediyorum ulan!'

Özel, sözlerini 'Cumhuriyet Halk Partisi, tehditten yılmayanların, teslim olanların değil, hep birlikte ayağa kalkanların, iktidara yürüyenlerin partisidir.' şeklinde sürdürdü.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
28
8
3
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın