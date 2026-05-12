CHP’li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal AKP’ye Katıldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 12 Mayıs Salı günü partisinin grup toplantısında, Köksal'ın 'Özgür Özel beni tehdit etti' iddiasına yanıt verdi.

Özgür Özel şu açıklamayı yaptı:

'Ona sadece şunu dedim: Altı ay önceki gidişinde demiştim, şüphen kocandansa ayrılırsın, bu parti ailen olur, sana sahip çıkar, senin hırsız olduğuna inanmıyorum, o laf o.'

'Bu sefer de dedim ki: 'Ey Burcu Hanım, iki yıl kolay geçmez ama çabuk geçer. Cumhuriyet Halk Partisi iktidar olunca sakın gelip kapımızda yalvarma.' Bu tehditse, daniskasını ediyorum ulan!'

Özel, sözlerini 'Cumhuriyet Halk Partisi, tehditten yılmayanların, teslim olanların değil, hep birlikte ayağa kalkanların, iktidara yürüyenlerin partisidir.' şeklinde sürdürdü.