Ruhi Çenet Hantavirüs Salgını Yaşanan Gemideki Yolculuğunu Cüneyt Özdemir'e Anlattı

Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
12.05.2026 - 16:35

Ünlü YouTuber ve belgeselci Ruhi Çenet, Atlas Okyanusu'nda seyreden Hollanda bandıralı MV Hondius gemisinde patlak veren hantavirüs salgınıyla ilgili ilk kez detaylı açıklamalarda bulundu. Cüneyt Özdemir'in yayınına katılan ünlü YouTuber yolculuğuna dair detaylar verirken gemideki görüntülerin yer aldığı bir video yayınlayacağını da duyurdu.

Ailesiyle birlikte karantinada.

Çenet, semptom göstermediğini, testlerinin negatif çıktığını ve Sağlık Bakanlığı ile koordineli şekilde evde karantinada olduğunu anlattı. Çok konuşulan düğüne hakkında ise düğünün salgının resmi olarak açıklanmasından önce olduğunu sözlerine ekledi.

Röportajın öne çıkan kısımları şöyle:

'Yıllardır hayalim olan Tristan da Cunha'ya binmek için Arjantin'e uçtum. 18,5 saatlik uzun bir uçuştur. Oradan iç hatlar uçuşuyla Ushuaia kentine vardım. Arjantin'in en güneyindeki okyanusa teması olan, yüzeyi olan bir şehir burası. 1 Nisan'da gemimiz yolculuğa başladı. Kimi yolcuların 24 günlük bir paketi vardı, benim mesela. Kimi yolcuların 35 günlük bir paketi vardı. 24 günlük Saint Helena'da bitmesi planlanmış bir yolculuğa bindim ben. Ve 13. günde hayalim olan Tristan da Cunha'ya bu gemi rotası gereği uğradı. Orada işte biz belgeselimizi çektik. Daha sonra yaşanan süreçte bazı ölümler oldu.' dedi

Çenet, 'İlk hastalığı ne zaman haber aldınız?' sorusuna şu yanıtı verdi:

'İlk hastalık 11 Nisan'da gerçekleşti fakat bize 12 Nisan sabahı kaptan tarafından haber verildi. Herkesin bir motivasyonu düştü tabii ki. Fakat ölen kişinin eşi 'Kocamın her zaman istediği, benim de en son yapmamı isteyeceği şey kuş fotoğrafı çekmeye devam etmem olurdu.' dedi ve gemi yolculuğuna devam etti. Aslında orada iki seçenek vardı: Ya yolculuğuna devam edecekti ya da en yakın Cape Town olan şehre yanaşacak ve turu bitirecekti.'

İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
