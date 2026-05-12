Ruhi Çenet Hantavirüs Salgını Yaşanan Gemideki Yolculuğunu Cüneyt Özdemir'e Anlattı

'Yıllardır hayalim olan Tristan da Cunha'ya binmek için Arjantin'e uçtum. 18,5 saatlik uzun bir uçuştur. Oradan iç hatlar uçuşuyla Ushuaia kentine vardım. Arjantin'in en güneyindeki okyanusa teması olan, yüzeyi olan bir şehir burası. 1 Nisan'da gemimiz yolculuğa başladı. Kimi yolcuların 24 günlük bir paketi vardı, benim mesela. Kimi yolcuların 35 günlük bir paketi vardı. 24 günlük Saint Helena'da bitmesi planlanmış bir yolculuğa bindim ben. Ve 13. günde hayalim olan Tristan da Cunha'ya bu gemi rotası gereği uğradı. Orada işte biz belgeselimizi çektik. Daha sonra yaşanan süreçte bazı ölümler oldu.' dedi

Çenet, 'İlk hastalığı ne zaman haber aldınız?' sorusuna şu yanıtı verdi:

'İlk hastalık 11 Nisan'da gerçekleşti fakat bize 12 Nisan sabahı kaptan tarafından haber verildi. Herkesin bir motivasyonu düştü tabii ki. Fakat ölen kişinin eşi 'Kocamın her zaman istediği, benim de en son yapmamı isteyeceği şey kuş fotoğrafı çekmeye devam etmem olurdu.' dedi ve gemi yolculuğuna devam etti. Aslında orada iki seçenek vardı: Ya yolculuğuna devam edecekti ya da en yakın Cape Town olan şehre yanaşacak ve turu bitirecekti.'