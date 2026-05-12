Daha Önce Görülmemiş UFO Görüntüleri İçin Yeni Tarih Verildi

NewsNation’da yer alan bilgilere göre Pentagon’dan yeni bir UAP dosya paylaşımı daha gelebilir. Ross Coulthart, yeni belgelerin önceki haftaya benzer şekilde bu hafta içinde yayımlanabileceğini aktardı. Söz konusu görüntülerin Temsilci Anna Paulina Luna tarafından talep edildiği de belirtildi.

ABD hükümetinin bu süreçte PURSUE adı verilen bir sistem üzerinden ilerlediği ifade ediliyor. Açılımı 'Presidential Unsealing and Reporting System for UAP Encounters' olan sistemin amacı, UAP karşılaşmalarına dair belgeleri tek bir merkezde toplamak.

Pentagon’un açıklamasına göre declass edilmiş videolar, fotoğraflar ve kaynak belgeler özel güvenlik izni gerektirmeden erişilebilir hale getirilecek. Yine de belgelerde yer alan her görüntünün kesin biçimde açıklığa kavuşturulduğu söylenmiyor. Bazı materyaller güvenlik açısından incelense de anomalilerin tamamı henüz analiz edilmiş değil.