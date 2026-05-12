Daha Önce Görülmemiş UFO Görüntüleri İçin Yeni Tarih Verildi

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
12.05.2026 - 17:25

ABD’de UFO ve UAP dosyaları yeniden gündemde. Pentagon’un daha önce görülmemiş görüntü ve belgeleri kamuoyuyla paylaşabileceği öne sürüldü. NewsNation’dan Ross Coulthart, yeni dosya paketinin bu hafta gelebileceğini söyledi. Paylaşılan dosyalar arasında askeri kızılötesi görüntüler, NASA arşiv fotoğrafları ve astronot ses kayıtları bulunuyor. Ancak görüntülerin tamamı henüz kesin şekilde açıklanmış değil.

Yeni dosya paketinin bu hafta yayımlanabileceği öne sürüldü

NewsNation’da yer alan bilgilere göre Pentagon’dan yeni bir UAP dosya paylaşımı daha gelebilir. Ross Coulthart, yeni belgelerin önceki haftaya benzer şekilde bu hafta içinde yayımlanabileceğini aktardı. Söz konusu görüntülerin Temsilci Anna Paulina Luna tarafından talep edildiği de belirtildi.

ABD hükümetinin bu süreçte PURSUE adı verilen bir sistem üzerinden ilerlediği ifade ediliyor. Açılımı 'Presidential Unsealing and Reporting System for UAP Encounters' olan sistemin amacı, UAP karşılaşmalarına dair belgeleri tek bir merkezde toplamak. 

Pentagon’un açıklamasına göre declass edilmiş videolar, fotoğraflar ve kaynak belgeler özel güvenlik izni gerektirmeden erişilebilir hale getirilecek. Yine de belgelerde yer alan her görüntünün kesin biçimde açıklığa kavuşturulduğu söylenmiyor. Bazı materyaller güvenlik açısından incelense de anomalilerin tamamı henüz analiz edilmiş değil.

Paylaşılan videolarda kızılötesi görüntüler dikkat çekiyor

Şimdiye kadar yayımlanan dosyalarda ABD Merkez Komutanlığı’na ait bazı kızılötesi görüntüler de yer alıyor. 2013 tarihli bir videoda, askeri bir platformdaki sensör tarafından kaydedilen ve sekiz köşeli yıldızı andıran kontrastlı bir cisim görülüyor. Görüntüde cismin sensör alanına girdiği, arkasında iz bıraktığı ve bir noktada görüntüden çıktığı aktarılıyor.

Başka bir videoda ise 2020 yılına ait 9 saniyelik kızılötesi kayıt bulunuyor. Görüntüde kontrastlı bir cismin kadraja girip çıktığı belirtiliyor. 2023 tarihli yaklaşık 3 dakikalık başka bir videoda ise okyanus yüzeyine yakın uçan bir UAP’nin saatte yaklaşık 129 kilometre hızla ilerlediği ve birden fazla 90 derecelik dönüş yaptığı öne sürülüyor. 2024 tarihli bazı kayıtlarda da 'şekilsiz beyaz ışık topu' ve parlama etkisi bulunan görüntülerden söz ediliyor.

NASA arşivlerindeki görüntüler de dosyalara eklendi

Dosyalarda yalnızca askeri görüntüler yok. NASA’nın Apollo 12 ve Apollo 17 görevlerine ait bazı arşiv fotoğrafları da paylaşılmış durumda. Bu fotoğraflarda Ay yüzeyinin üzerinde, ufuk çizgisine yakın bölgede tanımlanamayan nesneler görüldüğü belirtiliyor. Görüntülerde bu alanların büyütülerek işaretlendiği, böylece izleyicilerin detayları daha net fark edebilmesinin amaçlandığı aktarılıyor.

Ayrıca 1965 tarihli Gemini 7 görevinden bir ses kaydı da dosyalarda yer alıyor. Kayıtta astronotların görev kontrol merkezine tanımlanamayan bir cisim gördüklerini söylediği aktarılıyor. 

Astronotların bu cismin roket güçlendirici olmadığını belirttiği ve aynı anda çok sayıda küçük parçacıktan da söz ettiği ifade ediliyor. Tüm bu dosyalar, kamuoyunun uzun süredir merak ettiği UFO ve UAP tartışmalarını yeniden hareketlendirmiş durumda.

Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
