Astrofizikçi Neil deGrasse Tyson’dan Uzaylı Dosyaları Yorumu: “Beklendiği Kadar Büyük Bir Şey Çıkmayacak”

İnsanların fillerin varlığını sorgulamadığını çünkü onları doğrudan gördüğünü belirten Tyson, uzaylılar için de benzer bir durum gerektiğini savundu.

Tyson yazısında dikkat çeken şu ifadeyi kullandı: “Uzaylı dosyalarındaki bir uzaylı, odadaki gerçek fil olabilir.” Hatta şakayla karışık şekilde, açıklanacak belgelerle birlikte “gerçek bir uzaylı” görmek istediğini söyledi. “Canlı, ölü ya da yarı ölü olabilir ama tercihim canlı olması” sözleri sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Project Blue Book ve Advanced Aerospace Threat Identification Program gibi geçmiş hükümet projeleri de bugüne kadar dünya dışı yaşamı doğrulayan kesin bir kanıt sunamamıştı. Bu nedenle Tyson’a göre yeni dosyaların da beklentileri tam anlamıyla karşılaması zor görünüyor.