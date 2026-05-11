Haberler
Teknoloji
Astrofizikçi Neil deGrasse Tyson’dan Uzaylı Dosyaları Yorumu: “Beklendiği Kadar Büyük Bir Şey Çıkmayacak”

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
11.05.2026 - 21:55

ABD’de açıklanması beklenen UFO dosyaları yeniden gündeme gelirken, ünlü astrofizikçi Neil deGrasse Tyson dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu. Tyson’a göre yıllardır merakla beklenen belgeler, kamuoyunun düşündüğü kadar büyük bir gizemi ortaya çıkarmayabilir. Bilim insanı, “uzaylı dosyalarının” büyük ihtimalle beklentilerin altında kalacağını savunuyor.

Ünlü astrofizikçi Neil deGrasse Tyson, ABD hükümetinin açıklamaya hazırlandığı UFO ve uzaylı dosyalarıyla ilgili beklentileri düşürdü.

Tyson’a göre yıllardır büyütülen gizem, kamuoyunun düşündüğü kadar sarsıcı sonuçlar doğurmayacak. Bilim insanı, yayımlanacak belgelerin büyük ihtimalle “beklenenden çok daha sıradan” olacağını düşünüyor.

Tyson, The New York Times için kaleme aldığı görüş yazısında, hükümetin UFO dosyalarını paylaşmasının önemli olduğunu ancak insanların beklediği türden “kesin uzaylı kanıtları” ortaya çıkmasının düşük ihtimal olduğunu söyledi. Astrofizikçiye göre son yıllarda Kongre’de ifade veren muhbirler, eski askerî yetkililer ve UFO tanıkları zaten iddia edilebilecek pek çok şeyi kamuoyuna açıkladı. Tyson, “Eğer gerçekten somut bir kanıt olsaydı şimdiye kadar ortaya çıkmaz mıydı?” sorusunu gündeme taşıdı.

Geçtiğimiz ay Donald Trump, Turning Point USA etkinliğinde yaptığı konuşmada hükümetin gizli UFO belgelerini yayımlamaya hazırlandığını duyurmuştu.

Trump yönetimi, Savunma Bakanı Pete Hegseth öncülüğünde “tanımlanamayan anomal olaylar”a ilişkin bazı belgelerin gizliliğinin kaldırılacağını açıkladı. Trump ayrıca süreçte “oldukça ilginç belgeler” bulunduğunu iddia etti.

Ancak Tyson, tüm bu açıklamalara rağmen şüpheci yaklaşımını koruyor. Bilim insanına göre yıllardır süren askerî gözlemler, kongre oturumları ve gizli program iddiaları hâlâ doğrulanabilir bir uzaylı kanıtı ortaya koymuş değil. Tyson, açıklanacak dosyaların büyük ihtimalle kamuoyunun beklediği türden çarpıcı ifşalar yerine bürokratik belgelerden oluşacağını düşünüyor.

Ünlü astrofizikçi, konuya mizahi bir yaklaşım da getirdi. Tyson, gerçek bir uzaylının Kongre binasından çıkıp kameraların karşısına geçmesi hâlinde tartışmaların anında biteceğini söyledi.

İnsanların fillerin varlığını sorgulamadığını çünkü onları doğrudan gördüğünü belirten Tyson, uzaylılar için de benzer bir durum gerektiğini savundu.

Tyson yazısında dikkat çeken şu ifadeyi kullandı: “Uzaylı dosyalarındaki bir uzaylı, odadaki gerçek fil olabilir.” Hatta şakayla karışık şekilde, açıklanacak belgelerle birlikte “gerçek bir uzaylı” görmek istediğini söyledi. “Canlı, ölü ya da yarı ölü olabilir ama tercihim canlı olması” sözleri sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Project Blue Book ve Advanced Aerospace Threat Identification Program gibi geçmiş hükümet projeleri de bugüne kadar dünya dışı yaşamı doğrulayan kesin bir kanıt sunamamıştı. Bu nedenle Tyson’a göre yeni dosyaların da beklentileri tam anlamıyla karşılaması zor görünüyor.

Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
