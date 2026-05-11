Bilim İnsanları Açıkladı: Kas Gücünü Koruyan Besin Ortaya Çıktı

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
11.05.2026 - 19:39

Bilim insanları, olgunlaştırılmış sarımsakta bulunan özel bir bileşiğin yaşlanmaya bağlı kas güçsüzlüğünü azaltabileceğini ortaya koydu. Araştırmaya göre bu doğal bileşik, kaslar ile beyin arasındaki iletişimi destekleyerek fiziksel dayanıklılığın korunmasına yardımcı olabilir. Uzmanlar, keşfin gelecekte yaşlı bireyler için geliştirilecek yeni besin desteklerinin önünü açabileceğini düşünüyor.

Yaş ilerledikçe ortaya çıkan kas kaybı ve güçsüzlüğü, dünya genelinde sağlık alanındaki en büyük sorunlardan biri haline gelirken bilim insanlarından dikkat çekici bir araştırma geldi.

Yeni bir çalışmaya göre olgunlaştırılmış sarımsakta bulunan özel bir bileşik, kas gücünün korunmasına yardımcı olabilir.

Cell Metabolism dergisinde yayımlanan araştırma, sarımsaktan elde edilen S1PC adlı bileşiğin yaşlanmaya bağlı kas zayıflığını azaltabileceğini ortaya koydu. Bilim insanları, bu keşfin gelecekte yaşlı bireyler için geliştirilecek besin destek ürünlerine kapı aralayabileceğini düşünüyor.

Araştırmaya göre S1PC, yağ dokusu, kaslar ve beyin arasındaki iletişimi destekleyen biyolojik süreçleri harekete geçiriyor. Bu süreç sayesinde vücutta hücre koruması, enerji üretimi ve DNA onarımıyla ilişkili olan NAD+ molekülünün üretimi teşvik ediliyor. Uzmanlar, bu mekanizmanın kas fonksiyonlarının korunmasında önemli rol oynayabileceğini belirtiyor.

Çalışmayı yürüten araştırmacılardan Kiyoshi Yoshioka, elde edilen bulguların yaşlı bireylerde fiziksel dayanıklılığı ve kas gücünü artırmaya yardımcı olabilecek yeni nesil besin desteklerinin geliştirilmesine katkı sağlayabileceğini ifade etti.

Araştırmada fareler üzerinde yapılan uzun süreli deneylerde, S1PC verilen deneklerin kas kuvvetinde artış ve zayıflık belirtilerinde azalma görüldü. Bilim insanları ayrıca olgunlaştırılmış sarımsağın uzun yıllardır tüketildiğini ve şimdiye kadar ciddi bir olumsuz etki bildirilmediğini vurgulayarak güvenlik açısından olumlu bir profile sahip olduğuna dikkat çekti.

Araştırmacılar, S1PC’nin yalnızca kas gücü değil, yaşlanma sürecinin genel etkileri üzerinde de rol oynayabileceğini düşünüyor. Ancak uzmanlar, bu etkinin insanlar üzerindeki uzun vadeli sonuçlarının netleşmesi için daha kapsamlı klinik araştırmalara ihtiyaç olduğunu da belirtiyor.

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
