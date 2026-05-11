Üç Kuşak Kadın Aynı Serada: Nineden Toruna Üretim Yapıyorlar

Yaklaşık 25 yıldır patlıcan üretimiyle uğraşan aile, sıcak hava koşullarına rağmen günün ilk saatlerinden itibaren serada çalışmaya devam ediyor.

On dönümlük serada üretim yapan aile, patlıcan sezonunun sona ermesiyle birlikte yaylaya geçerek domates üretimine başlıyor. Kuşaktan kuşağa aktarılan üretim kültürü sayesinde tarımı yalnızca bir geçim kaynağı olarak değil, yaşamın merkezinde yer alan bir emek biçimi olarak görüyorlar.

“Üç kuşaktır bu mesleğin içindeyiz”

Hemşirelik bölümünden mezun olduğunu ve atama beklediğini söyleyen Teslime Tekerek, bu süreçte ailesine destek olmayı sürdürdüğünü anlattı. Çocukluğundan bu yana serada çalıştığını belirten Tekerek, “Anneannem Teslime Uçkan, annem Nebise Tekerek, biz üç kuşaktır patlıcan topluyoruz, sera işi yapıyoruz. Sabah çok erken kalkıp seraya geliyoruz. Öğlen hava aşırı ısınınca eve gidip biraz dinleniyoruz, sonra tekrar seraya dönüp hasada devam ediyoruz. Haziran sonuna kadar burada patlıcan topluyoruz. Ardından yayladaki üretim başlıyor. Yaylada da üç dönüm domatesimiz var. Burayı bitirmeden orayı ekiyoruz. Sürekli üretimin içindeyiz.” dedi.

İlk yıllarda sera işinin kendisine zor geldiğini ancak zamanla alıştığını ifade eden Tekerek, “İnsan kendi işi olunca severek yapıyor. Baba mesleği olduğu için ben de alıştım. Şu anda severek yapıyorum. Eğer atanamazsam çiftçiliğe devam ederim. Şu anda patlıcanın kilosu 15 lira civarında. Ama yaptığımız iş gerçekten çok zor. Sıcak, soğuk demeden çalışıyoruz. Hastalanıyoruz, tozun içinde kalıyoruz. O kadar emek veriyoruz ama emeğimizin karşılığını bazen alamıyoruz. Şu anki fiyat bir ekmek parası bile değil” sözleriyle üreticilerin yaşadığı zorluklara dikkat çekti.

Ailenin en büyüğü olan 67 yaşındaki Teslime Uçkan da yıllardır üretimin içinde olduğunu belirterek çalışmayı bırakmadığını söyledi. Kış aylarını Aksu’da, yaz aylarını ise yaylada geçirdiklerini anlatan Uçkan, “Patlıcan topluyoruz, dolama yapıyoruz. Yıllardır bu işi yapıyoruz. Genç çiftçi kadınlara Allah yardımcıları olsun diyorum. Yapacak bir şey yok, mesleğimiz bu” ifadelerini kullandı.