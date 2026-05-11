Üç Kuşak Kadın Aynı Serada: Nineden Toruna Üretim Yapıyorlar

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
11.05.2026 - 16:31

Antalya’da yaşayan üç kuşak kadın, yıllardır aynı serada üretim yaparak hem aile ekonomisine katkı sağlıyor hem de tarım geleneğini sürdürüyor. Patlıcan üretimiyle başlayan mesai, yaz aylarında yaylada domates üretimiyle devam ediyor. Anneanne, anne ve torunun omuz omuza verdiği üretim mücadelesi ise görenlerin takdirini topluyor.

Antalya’nın Aksu ilçesine bağlı Boztepe Mahallesi’nde yaşayan Teslime Uçkan, kızı Nebise Tekerek ve torunu Teslime Tekerek, yıllardır aynı serada üretim yaparak aile ekonomisine katkı sağlıyor.

Yaklaşık 25 yıldır patlıcan üretimiyle uğraşan aile, sıcak hava koşullarına rağmen günün ilk saatlerinden itibaren serada çalışmaya devam ediyor.

On dönümlük serada üretim yapan aile, patlıcan sezonunun sona ermesiyle birlikte yaylaya geçerek domates üretimine başlıyor. Kuşaktan kuşağa aktarılan üretim kültürü sayesinde tarımı yalnızca bir geçim kaynağı olarak değil, yaşamın merkezinde yer alan bir emek biçimi olarak görüyorlar.

“Üç kuşaktır bu mesleğin içindeyiz”

Hemşirelik bölümünden mezun olduğunu ve atama beklediğini söyleyen Teslime Tekerek, bu süreçte ailesine destek olmayı sürdürdüğünü anlattı. Çocukluğundan bu yana serada çalıştığını belirten Tekerek, “Anneannem Teslime Uçkan, annem Nebise Tekerek, biz üç kuşaktır patlıcan topluyoruz, sera işi yapıyoruz. Sabah çok erken kalkıp seraya geliyoruz. Öğlen hava aşırı ısınınca eve gidip biraz dinleniyoruz, sonra tekrar seraya dönüp hasada devam ediyoruz. Haziran sonuna kadar burada patlıcan topluyoruz. Ardından yayladaki üretim başlıyor. Yaylada da üç dönüm domatesimiz var. Burayı bitirmeden orayı ekiyoruz. Sürekli üretimin içindeyiz.” dedi.

İlk yıllarda sera işinin kendisine zor geldiğini ancak zamanla alıştığını ifade eden Tekerek, “İnsan kendi işi olunca severek yapıyor. Baba mesleği olduğu için ben de alıştım. Şu anda severek yapıyorum. Eğer atanamazsam çiftçiliğe devam ederim. Şu anda patlıcanın kilosu 15 lira civarında. Ama yaptığımız iş gerçekten çok zor. Sıcak, soğuk demeden çalışıyoruz. Hastalanıyoruz, tozun içinde kalıyoruz. O kadar emek veriyoruz ama emeğimizin karşılığını bazen alamıyoruz. Şu anki fiyat bir ekmek parası bile değil” sözleriyle üreticilerin yaşadığı zorluklara dikkat çekti.

Ailenin en büyüğü olan 67 yaşındaki Teslime Uçkan da yıllardır üretimin içinde olduğunu belirterek çalışmayı bırakmadığını söyledi. Kış aylarını Aksu’da, yaz aylarını ise yaylada geçirdiklerini anlatan Uçkan, “Patlıcan topluyoruz, dolama yapıyoruz. Yıllardır bu işi yapıyoruz. Genç çiftçi kadınlara Allah yardımcıları olsun diyorum. Yapacak bir şey yok, mesleğimiz bu” ifadelerini kullandı.

“Sağlığımız el verdiği sürece üretmeye devam edeceğiz”

Anne Nebise Tekerek ise üretimin ailece sürdürüldüğünü belirterek, “Annem, kızım, eşim hep birlikte seracılık yapıyoruz. Üretmeyi seviyoruz. Sağlığımız el verdiği sürece çalışmaya devam edeceğiz. Bu bizim hayatımız oldu” dedi.

Aileyi ziyaret eden Aksu İlçe Tarım Müdürlüğü yetkilileri de üç kuşaktır üretim yapan kadınların örnek bir dayanışma sergilediğini ifade etti. İlçe Tarım Müdürü Dilek Boğatimur, tarımın kuşaktan kuşağa aktarılan bir kültür olduğuna dikkat çekerek, “Bugün Boztepe Mahallemizin üç kuşak hanımıyla bir aradayız. Bu hanımlar bana göre bilgeliğe sahip. Çünkü tarım bir bilgelik işidir. Elden ele geçer. Teslime Hanım’dan Nebise Hanım’a, Nebise Hanım’dan genç Teslime’ye geçmiş. Bunu görmek bizi çok mutlu ediyor.” diye konuştu.

Seradaki çalışma koşullarının zorluğuna da değinen Boğatimur, “Şu anda yaklaşık 45 derece sıcaklık var. Bu sıcaklıkta ürünlerin hazırlanıp sofralara ulaşması gerçekten takdir edilesi bir emek. İnsanlar marketten ürünü alırken belki fark etmiyor ama bu işin arkasında çok büyük bir emek var” dedi.

Kadın üreticilerin çalışma azminden etkilendiğini söyleyen Boğatimur, “Teslime teyzemiz bize ilham veriyor. Enerjik, mutlu ve üretmeye devam ediyor. Üretmek aslında haz veren bir iş. Belki günümüzde unutulan bir duygu ama burada bunu net şekilde görüyoruz” ifadelerini kullandı.

Genç Teslime’nin eğitim hayatına rağmen tarımdan kopmamasının önemli olduğunu belirten Boğatimur, “Bugünün gençlerinden onu farklı kılan şey tarıma olan saygısı ve sevgisi. Bizi güler yüzle karşıladılar. Üretime olan bağlılıklarını görmek çok kıymetli” dedi.

Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
