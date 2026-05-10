Türkiye’nin Kıyıları İçin Yeni Tehlike: El Nino Etkisi Ülkemizi Nasıl Etkileyecek?

Gazioğlu, atmosfer ve okyanus etkileşiminin giderek güçlendiğini belirterek, “Atmosfer-okyanus etkileşiminin güçlenmesi, orta enlemlerde ekstrem meteorolojik olayların hem sıklığını hem de şiddetini artırıyor. Bu durum küresel ölçekte olduğu kadar bölgesel ölçekte de yeni risk alanları oluşturuyor.” dedi.

Uzmanlara göre deniz yüzeyi sıcaklıklarının yükselmesi, okyanusların daha fazla enerji depolamasına neden oluyor. Bu da atmosferin daha fazla nem taşımasına yol açarken; aşırı yağışlar, sıcak hava dalgaları ve kuraklık gibi ekstrem hava olaylarının şiddetini artırıyor.

Gazioğlu, “El Nino etkili olursa 2026 boyunca deniz yüzeyi sıcaklığında yeni rekorlar görülebilir. Böylelikle denizel biyolojik stres olayları yoğunlaşarak kıyı taşkınları ve fırtına kabarması riskleri artabilir.” ifadelerini kullandı.

Uzmanlar, mevcut iklim koşullarında klasik deniz izleme yöntemlerinin artık yetersiz kaldığını belirtiyor. Özellikle müsilaj oluşumu, ani oksijen değişimleri, kıyısal taşkınlar ve denizel sıcak hava dalgaları gibi süreçlerin sürekli veri akışı sağlayan sistemlerle takip edilmesi gerektiği vurgulanıyor.