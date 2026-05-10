Türkiye’nin Kıyıları İçin Yeni Tehlike: El Nino Etkisi Ülkemizi Nasıl Etkileyecek?

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
10.05.2026 - 16:10

Denizlerdeki sıcaklık artışı uzmanları endişelendirmeye başladı. İklim uzmanlarına göre El Nino etkisinin güçlenmesi halinde Türkiye’nin kıyı bölgelerinde taşkın, aşırı yağış ve fırtına riskleri daha sık görülebilir. Özellikle Marmara, Ege ve Akdeniz’de etkilerin önümüzdeki dönemde daha belirgin hissedilebileceği belirtiliyor.

İklim uzmanları, El Niño etkisinin güçlenmesi durumunda Türkiye çevresindeki denizlerde sıcaklık artışlarının yeni rekor seviyelere ulaşabileceği uyarısında bulundu.

Uzmanlara göre bu durum, özellikle kıyı bölgelerinde taşkın, aşırı yağış ve fırtına kabarması risklerini artırabilir.

Copernicus İklim Değişikliği Servisi’nin verilerine göre geçen ay küresel ortalama hava sıcaklığı 14,89 derece olarak ölçüldü. Bu değer, uzun yıllar ortalamasının 0,52 derece üzerine çıkarak kayıtlardaki en sıcak üçüncü nisan ayı oldu. Kutup bölgeleri dışındaki okyanuslarda ise 21 dereceyle en yüksek ikinci deniz yüzeyi sıcaklığı kaydedildi.

İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü Müdürü Cem Gazioğlu, iklim krizinin artık yalnızca hava sıcaklıkları üzerinden değerlendirilemeyeceğini söyledi.

Gazioğlu, atmosfer ve okyanus etkileşiminin giderek güçlendiğini belirterek, “Atmosfer-okyanus etkileşiminin güçlenmesi, orta enlemlerde ekstrem meteorolojik olayların hem sıklığını hem de şiddetini artırıyor. Bu durum küresel ölçekte olduğu kadar bölgesel ölçekte de yeni risk alanları oluşturuyor.” dedi.

Uzmanlara göre deniz yüzeyi sıcaklıklarının yükselmesi, okyanusların daha fazla enerji depolamasına neden oluyor. Bu da atmosferin daha fazla nem taşımasına yol açarken; aşırı yağışlar, sıcak hava dalgaları ve kuraklık gibi ekstrem hava olaylarının şiddetini artırıyor.

Gazioğlu, “El Nino etkili olursa 2026 boyunca deniz yüzeyi sıcaklığında yeni rekorlar görülebilir. Böylelikle denizel biyolojik stres olayları yoğunlaşarak kıyı taşkınları ve fırtına kabarması riskleri artabilir.” ifadelerini kullandı.

Uzmanlar, mevcut iklim koşullarında klasik deniz izleme yöntemlerinin artık yetersiz kaldığını belirtiyor. Özellikle müsilaj oluşumu, ani oksijen değişimleri, kıyısal taşkınlar ve denizel sıcak hava dalgaları gibi süreçlerin sürekli veri akışı sağlayan sistemlerle takip edilmesi gerektiği vurgulanıyor.

Türkiye’de etkileri giderek daha görünür hale gelen iklim değişikliği, farklı bölgelerde farklı sonuçlar doğuruyor.

Ege ve Akdeniz kıyılarında istilacı türlerin yayılımı artarken, Karadeniz’de şiddetli yağışlar ve heyelanlar daha sık görülüyor. Marmara Denizi’nde yaşanan müsilaj sorununun da sıcaklık anomalileriyle bağlantılı olduğu ifade ediliyor.

Uzmanlar ayrıca Doğu Akdeniz’in küresel ölçekte bir “iklim değişikliği sıcak noktası” olarak değerlendirildiğini belirtiyor. Artan deniz sıcaklıklarının, Akdeniz’de görülen ve “medicane” olarak adlandırılan siklon benzeri sistemlerin oluşum riskini artırabileceği ifade ediliyor.

Gazioğlu, Türkiye gibi üç tarafı denizlerle çevrili ülkelerde yüksek çözünürlüklü iklim gözlem ağlarının geliştirilmesinin artık zorunluluk haline geldiğini söyledi.

Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
right-dark
