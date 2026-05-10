Zevkli İnsanların En Çok İçtiği İçecekler Açıklandı

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
10.05.2026 - 14:47

Zevkli insanların içecek tercihleri, son yıllarda tüketim alışkanlıkları üzerinden yeniden değerlendiriliyor. Yapılan gözlemler, bu grubun sıradan seçenekler yerine daha dengeli ve karakteri olan içecekleri tercih ettiğini gösteriyor. Tercihlerde kalite, içerik ve deneyim unsuru belirleyici hale geliyor.

Kaynak: BBC Future, Mintel

İçecek tercihi, son yıllarda yalnızca günlük bir alışkanlık değil; aynı zamanda damak eğilimini ve tüketim yaklaşımını gösteren bir tercih alanı olarak değerlendiriliyor.

Gastronomi çevrelerine göre, aroması baskılanmamış, katkı ve şeker oranı düşük içecekler daha “rafine damak” kategorisinde konumlanıyor.

İşte zevkli insanların en çok içtiği içecekler...

Espresso bazlı kahveler

Kahve tüketiminde yönelim giderek daha sade formlara kayıyor. Espresso, flat white ve cortado gibi seçenekler; kahvenin karakterini filtrelemeden, doğrudan sunması nedeniyle tercih ediliyor. Burada belirleyici olan şey tatlandırma değil, çekirdeğin kendisi.

Cold brew

Uzun süre düşük ısıda demlenen cold brew, asiditesi düşürülmüş ve daha yumuşak içimli bir kahve profili sunuyor. Bu yöntem, kahvenin keskinliğini azaltırken aromatik katmanları daha görünür hale getiriyor.

Filtre kahve

Filtre kahve, en net kahve ifadelerinden biri olarak kabul ediliyor. Öğütüm, su sıcaklığı ve çekirdek kalitesi doğru olduğunda, ortaya doğrudan ve müdahalesiz bir tat çıkıyor. Bu nedenle kahve dünyasında “temel referans” olarak görülüyor.

Matcha

Toz yeşil çay formu olan matcha, yoğun bitkisel aroması ve umami karakteriyle dikkat çekiyor. Geleneksel hazırlama biçimi nedeniyle yalnızca bir içecek değil, aynı zamanda bir hazırlık pratiği olarak da değerlendiriliyor.

Yeşil çay

Minimal işlem görmüş yapısıyla yeşil çay, doğal tat profiline en yakın içeceklerden biri. Şekersiz tüketildiğinde bitkisel ve hafif acımsı karakteri daha belirgin hale geliyor.

Kombucha

Fermente çay bazlı bu içecek, hafif ekşilik ve gazlı yapı kombinasyonuyla farklı bir tat profili sunuyor. İçerdiği doğal fermantasyon süreci, onu klasik içeceklerden ayıran temel unsur olarak öne çıkıyor.

Taze sıkım meyve suları

Endüstriyel şeker ve katkıdan uzak, doğrudan meyveden elde edilen bu içecekler; sade ve net tat arayan tüketiciler tarafından tercih ediliyor. Özellikle içerik şeffaflığı bu kategoriyi belirleyen ana faktör.

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
