Akşam Yemeği Uykunuzu Nasıl Etkiliyor?

Granada Üniversitesi tarafından yapılan ve European Journal of Nutritionde yayımlanan araştırma, akşam yemeği, uyku ve kahvaltı arasında karşılıklı bir etkileşim olduğunu ortaya koydu.

Bulgulara göre akşam öğününün içeriği uyku kalitesini etkilerken, uyku düzeni de ertesi günkü kahvaltı tercihlerini belirliyor. Bu durum, beslenme ve uykunun tek yönlü değil, birbirini sürekli besleyen bir döngü içinde ilerlediğini gösteriyor.