Akşam Yemeği Uykunuzu Nasıl Etkiliyor?

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
10.05.2026 - 12:34

Granada Üniversitesi tarafından yapılan ve European Journal of Nutritionde yayımlanan araştırma, akşam yemeği, uyku ve kahvaltı arasında karşılıklı bir etkileşim olduğunu ortaya koydu.

Bulgulara göre akşam öğününün içeriği uyku kalitesini etkilerken, uyku düzeni de ertesi günkü kahvaltı tercihlerini belirliyor. Bu durum, beslenme ve uykunun tek yönlü değil, birbirini sürekli besleyen bir döngü içinde ilerlediğini gösteriyor.

Granada Üniversitesi’nin öncülüğünde yürütülen ve Granada Üniversitesi tarafından hazırlanan, European Journal of Nutritionde yayımlanan yeni çalışma, günlük beslenme–uyku döngüsüne dair ezberleri bozdu.

Araştırmaya göre mesele sadece “ne yediğimiz” değil; akşam yemeğinde seçilen gıdalar, gece uykusunun kalitesini, uyku kalitesi de ertesi sabah kahvaltı tercihlerini doğrudan şekillendiriyor. Yani sistem tek yönlü değil, birbirini sürekli besleyen bir döngü halinde çalışıyor.

Akşam menüsü geceyi belirliyor

Ekip, özellikle yağ oranı yüksek, kızartılmış yiyecekler, kırmızı et, alkol ve yoğun protein içeren akşam öğünlerinin daha düşük uyku kalitesiyle ilişkili olduğunu ortaya koyuyor. Bu tür beslenme sonrası uykuya dalmanın zorlaştığı ve uykunun daha sık bölündüğü gözlemleniyor.

Buna karşılık; zeytinyağı ağırlıklı, karbonhidrat dengesi daha iyi kurulmuş ve yağlı balık içeren öğünlerin daha derin ve kaliteli bir uykuya zemin hazırladığı belirtiliyor.

Uyku, sabah tabağını da değiştiriyor

Araştırmanın ikinci ayağı daha da çarpıcı: Uyku kalitesi sabahki beslenme kararlarını etkiliyor.

Verilere göre:

  • Geç uyanan kişiler daha yüksek kalorili kahvaltılara yöneliyor

  • Parçalı uyku, şeker tüketimini artırıp lif alımını düşürüyor

  • Daha uzun ve kaliteli uyku ise daha dengeli kahvaltı seçimleriyle bağlantılı

Görünmez bir günlük döngü

Uzmanlar bu ilişkiyi “günlük biyolojik zincir” olarak tanımlıyor. Akşam yemeği, uyku ve kahvaltı birbirinden bağımsız değil; biri değiştiğinde diğerleri de domino etkisiyle etkileniyor.

Araştırma ekibine göre bu bulgular, gelecekte kilo kontrolü ve metabolik sağlık stratejilerinde yalnızca besin içeriğine değil, zamanlamaya ve uyku düzenine de aynı derecede önem verilmesi gerektiğini gösteriyor.

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
right-dark
